Wo noch gelesen wird: Der Ingeborg-Bachmann-Preis in Klagenfurt startet

Von: Sven Trautwein

Klagenfurt steht wieder ganz im Zeichen der Literatur. Am 28. Juni startet der mit 25.000 Euro dotierte Ingeborg-Bachmann-Preis.

Spricht man vom Wörthersee, kommen dem älteren Semester womöglich die Filme „Ein Schloß am Wörthersee“ in den Sinn. Doch seit etlichen Jahren ist Klagenfurt am Wörthersee in den Literaturhimmel aufgestiegen. Denn seit 1977 ist Klagenfurt der Ort, in dem der Ingeborg-Bachmann-Preis im Rahmen der Tage der deutschsprachigen Literatur verliehen wird. Ein Ort, in dem noch viele Menschen mit Büchern und Printzeitungen unterwegs sind. Fast wie aus einer anderen Zeit.

Am 28. Juni startet in Klagenfurt der 47. Ingeborg-Bachmann-Preis mit zahlreichen Lesungen. Fünf Preise werden vergeben. (Archivbild) © Gert Eggenberger/picture-alliance/dpa

Im Tagesspiegel war ein wenig über den Glanz der früheren Jahre nachzulesen. So sei der Autor Ferdinand Schmalz (aktuelles Buch „Mein Lieblingstier heißt Winter“), Gewinner des Bachmann-Preises 2019, nach der Preisverleihung im Ort von Fans angehupt und jubelnd begrüßt worden. Das wünscht man sich doch für die anderen Autoren auch, die der Mehrzahl noch nicht so bekannt sein dürften.

Am 28. Juni starten die Lesungen. Am Eröffnungsabend hielt die ukrainische Schriftstellerin und Bachmann-Preisträgerin von 2018 die Eingangsrede mit dem Titel „Hier ist immer Gewalt. Hier ist immer Kampf“. Damit holte sie die politische Realität nach Klagenfurt.

Was ist der Ingeborg-Bachmann-Preis Der Ingeborg Bachmann Preis ist einer der renommiertesten Literaturpreise im deutschsprachigen Raum. Er wurde erstmals im Jahr 1977 in Erinnerung an die österreichische Schriftstellerin Ingeborg Bachmann vergeben und findet jährlich statt. Der Preis wird im Rahmen des Ingeborg-Bachmann-Wettbewerbs in Klagenfurt, Österreich, verliehen. Der Wettbewerb selbst ist eine Art Literaturfestival, bei dem junge deutschsprachige Autorinnen und Autoren die Möglichkeit haben, ihre unveröffentlichten Texte einem breiten Publikum und einer Jury vorzustellen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer lesen ihre Texte vor einem aufmerksamen Publikum und werden von einer Fachjury bewertet. Mit dabei sind 2023 Yevgeniy Breyger, Anna Felnhofer, Anna Gien, Valeria Gordeev, Sophie Klieeisen, Laura Leupi, Jacinta Nandi, Martin Piekar, Jayrôme C. Robinet, Andreas Stichmann, Deniz Utlu, Mario Wurmitzer. Auch in diesem Jahr werden fünf Preise vergeben: Der mit 25.000 Euro dotierte Ingeborg-Bachmann-Preis der Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee, der Deutschlandfunk-Preis mit 12.500 Euro, der Kelag-Preis mit 10.000 Euro – weiters der 3sat-Preis mit 7.500 Euro und der BKS Bank-Publikumspreis mit 7.000 Euro.

Mit dabei ist auch Andreas Stichmann, der im Jahr 1983 in Bonn geboren wurde. Er ist ein bekannter Schriftsteller, der für seine Romane wie „Das große Leuchten“, „Die Entführung des Optimisten Sydney Seapunk“ und „Eine Liebe in Pjöngjang“ bekannt ist. Sein Buch „Eine Liebe in Pjöngjang“ stand im vergangenen Jahr auf der Longlist des Deutschen Buchpreises. Ebenfalls im Jahr 1983 geboren ist Deniz Utlu, ein Essayist und Schriftsteller, der bereits mehrere Werke veröffentlicht hat und kein Unbekannter in der Literaturszene ist. Es wird vermutet, dass er einen Auszug aus seinem Roman „Vaters Meer“ lesen wird, der im August beim Suhrkamp Verlag erscheinen wird.

Auch ist Yevgeniy Breyger mit dabei. Der Lyriker wurde 1989 in Charkiw geboren, siedelte 1999 mit seiner Familie nach Deutschland über und veröffentlichte zuletzt beim Berliner kookbooks Verlag mehrere Gedichtbände, darunter „Frieden im Krieg“. Somit ist das Feld der Vorlesenden auch in diesem Jahr wieder sehr anspruchsvoll. Der Fernsehsender 3sat überträgt die Lesungen an den vier Tagen. Für den Publikumspreis kann am 1. Juli von 15 bis 20 Uhr unter bachmannpreis.ORF.at, 3sat.de und bks.at abgestimmt werden.