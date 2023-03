Die schönsten Buchhandlungen in Europa laden zum Schmökern ein

Von: Sven Trautwein

Teilen

Ob Antiquariate oder Buchhandlungen, nirgendwo lassen sich individueller Literatur und Autoren erfahren, als hier. Wir stellen Ihnen hier die schönsten Buchhandlungen Europas vor.

Es sind wunderschöne Orte für Bücher in Europa. Ob klare Linien und ein moderner Bau, hell, mit viel Tageslicht oder ein ganz kleiner, individueller Buchladen, an dem man vielleicht ohne Reiseführer vorbeigegangen wäre. Ob Lissabon, Amsterdam, Porto oder Barcelona, all diese Städte haben ihre ganz persönlichen Buchhandlungen, in denen es Freude macht, sich inspirieren zu lassen. Wir stellen Ihnen hier die schönsten Buchhandlungen Europas vor.

Europas schönste Buchhandlungen: „Bertrand“ in Lissabon

Mit seinen blau-weißen Fliesen ist das „Bertrand“ in Lissabon ein echter Hingucker und auf alle Fälle deshalb schon einen Besuch wert. Über 290 Jahre alt, gehört das „Bertrand“ zu den geschichtsträchtigsten Buchläden in Europa. Und für viele in den sozialen Netzwerken ist es der „Traumort für Buchfans“. Besser lässt es sich gar nicht ausdrücken.

Top Ten der schönsten Bibliotheken der Welt: Eine Kathedrale für Bücher Fotostrecke ansehen

Wo Buchhandlungen wunderschön sind: „Shakespeare and Company“ in Paris

Shakespeare and Company: Die Buchhandlung in der Nähe von Notre Dame verkauft englischsprachige Bücher und sollte auf keinem Paris-Trip fehlen. Es gibt auch versteckte Nischen zum Lesen! © Jorge B. Garrido/agefotostock/Imago

Wenn man sich für Literatur interessiert, kommt man an „Shakespeare and Company“ in Paris nicht vorbei. Spezialisiert auf englischsprachige Bücher, gehört sie zum Standardprogramm für buchliebende Paris-Besucher. In den sozialen Netzwerken werden besonders die hilfsbereiten Mitarbeiter hervorgehoben, die auch gerne auf Englisch antworten, falls man es sich auf Französisch nicht zutraut. Nicht nur in der Hochsaison ist hier mit einer längeren Wartezeit zu rechnen. Aber beim Warten kann man das Pariser Flair genießen und hat einen Blick auf Notre Dame.

Bleiben Sie auf dem Laufenden zu Neuerscheinungen und Buchtipps mit dem kostenlosen Newsletter unseres Partners 24books.de.

Europas schönste Buchhandlungen: „De groene Waterman“ („Der grüne Wassermann“) in Antwerpen

Ganz in Weiß gehalten, strahlt der Buchladen „De groene Waterman“ in Antwerpen seinen ganz eigenen Charme aus. Klassisch schlichte und weiße Bücherregale scheinen die vorgestellten Bücher nur noch mehr hervorzuheben.

Ein Palast für Bücher: „Livraria Lello“ in Porto

Livraria Lello in Porto: Die Buchhandlung Lello ist mehr als prächtig und wurde durch die Harry-Potter-Autorin J.K. Rowling berühmt. © Daniel Rodrigues/pictura-alliance/dpa

In unserer Fotoshow zu schönen Buchhandlungen in Europa ist sie mit dabei und sollte auch in diesem Artikel nicht fehlen. Das „Livraria Lello“ in Porto hat einen eigenen Harry-Potter-Charme. Bei Besuchern und Touristen ist diese Buchhandlung gleichermaßen beliebt. Der Andrang ist auch hier nicht nur während der Hauptsaison riesig. Der Besuch der „Livraria Lello“ kostet Eintritt. Dieser wird bei einem Buchkauf angerechnet.

„Shakesperae & Sons“, Prag

Noch einmal „Shakespeare“ im Namen, dann sollte man doch auch hier in Prag einmal vorbeischauen. Der Buchladen in Prag ist so gemütlich, die Sofas und Sitzecken laden zum Verweilen ein. Buchfans würden hier ohne zu Zögern gleich einziehen. Unweit der Karlsbrücke, befindet sich der tolle Buchladen in einer kleinen, unscheinbaren Gasse. Einen Großteil der Bücher machen Titel zur Geschichte Prags aus. Aber natürlich finden sich hier auch Krimis, Fantasy und Sachbücher.

Insel-Buchhandlung: „Atlantis Books“, Oia/ Santorin

Santorin ist so schon mal eine Reise wert. Wenn dann auch noch die Liebe für Bücher dazukommt, sollte man unbedingt einen Abstecher zu „Atlantis Books“ in Oia machen. Hier kann man neue und gebrauchte Bücher auf Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Deutsch, Chinesisch und natürlich Griechisch finden. Und einen besseren Blick gibt es von kaum einem Buchladen.

Versteckte Buchhandlung: „Libreria Acqua Alta“, Venedig

Auch die „Libreria Acqua Alta“ hatten wir schon in unserer Fotostrecke vorgestellt. Aber auch hier sollte sie Eingang finden, denn dies ist eine ganz besondere Buchhandlung. Auch wenn hier die meisten Bücher auf Italienisch sind, ist dieser Ort ein ganz besonderer. Rund 50.000 Fotos finden sich bei Instagram unter dem Hashtag #libreriaacquaalta und man bekommt einen kleinen Einblick in diesen fotogenen Ort. Viele Bücher sind auch in Gondeln untergebracht, damit sie, wenn der Laden einmal überflutet wird, keinen größeren Schaden annehmen. Sie liegt etwas versteckt im Stadtteil Castello und sie scheint aus einer anderen Welt zu sein.

„Cook & Book“, Brüssel

Der Name ist Programm. „Cook & Book“ in Brüssel kombiniert das Beste aus Literatur, Kunst, Design und Essen. Verschiedene Themenbereiche stehen zur Auswahl. Dass sich hier die Innenarchitekten ausgetobt haben, sieht man an einem Gewächshaus mit Graswand in der Abteilung „Wohnen“ und „Interieur“. In der Kinderbuchabteilung gibt es eine riesige Modelleisenbahn und im Belletristik-Bereich schweben 800 Bücher über den Besuchern. Unvergleichlich.

Diese Liste ist alles andere als vollständig und zudem eine ganz persönliche Zusammenstellung ohne Wertung und Einfluss auf die Reihenfolge. Wenn Sie sich für weitere Buchorte interessieren, finden Sie hier die schönsten Buchhandlungen in Deutschland. Sollten Sie selbst ganz viele Bücher im Regal haben, gibt es zehn verschiedene Möglichkeiten, die Bücher zu sortieren. Sich auf den Spuren von Autoren zu bewegen, macht außerordentlich viel Spaß. Für alle Fans von Stieg Larsson empfehlen wir diese acht Orte in Stockholm, die in der Millenium-Trilogie genannt sind.