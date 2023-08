Von Hogwarts bis House of Night: Bücher über magische Schulen

Von: Jessica Bradley

Teilen

Erkunden Sie verzauberte Korridore und Zaubersprüche, knüpfen Sie Freundschaften und erleben Sie Abenteuer in magischen Schulen, wo gewöhnliche Schüler zu Helden heranwachsen.

Bücher wie „Harry Potter“ oder „Percy Jackson“ faszinieren Generationen von Lesern. Dabei zu sein, wenn die Helden ihre Ausbildung beginnen, bis zu ihrem erwachsen werden, ist für viele der Beginn einer fiktionalen Freundschaft.

„Die Insel der besonderen Kinder“ von Ransom Riggs

Fünf magische Schulen, fantastische Bücher die uns in eine andere Welt entführen. (Symbolbild) © EricPanades/Imago

Nachdem Abraham unter rätselhaften Bedingungen verstorben ist, begibt sich der sechzehnjährige Jacob auf eine abgelegene Insel vor der Küste von Wales. Sein Ziel ist es, mehr über die merkwürdigen Erzählungen seines Großvaters zu erfahren. Schon bald findet er sich in einer Welt wieder, in der die Zeit scheinbar stehen geblieben ist, und er knüpft ungewöhnliche Freundschaften, die kaum vorstellbar sind. Jedoch sind auch die Ungeheuer real und sie sind ihm bis hierher gefolgt.

Manche Großeltern lesen ihren Enkeln Märchen vor. Aber was Jacob von seinem Opa hörte, war etwas ganz anderes: Abraham erzählte ihm von einer Insel, auf der abenteuerlustige Kinder mit besonderen Fähigkeiten leben, und von Monstern, die auf der Suche nach ihnen sind.

Ransom Riggs „Die Insel der besonderen Kinder“ 2013, Knaur, ISBN 13-978-3-426-51057-5 Preis: Taschenbuch 14,99 €, E-Book 9,99 €, Seitenzahl: 416 (abweichend vom Format)

Zehn Bücher, die Sie Ihren Kindern vorlesen sollten Fotostrecke ansehen

„Black Forest High“ von Nina MacKay

Seven erkennt schnell, dass an der Black Forest High einiges im Argen liegt. Sie fragt sich, was sich hinter der mysteriösen Arbeitsgruppe verbirgt, von der niemand etwas Genaueres weiß, weder deren Aktivitäten noch ihre Mitglieder.

Seven hält den Rekord der am längsten außerhalb der Schule überlebenden Geistbegabten. Dadurch ist sie, seit sie zusammen mit ihrem Geisterfreund Remi die Schule betreten hat, bekannter als ein Geist mit zwei Köpfen. Was nicht nur bei den geheimnisvollen Zwillingen Parker und Crowe für Aufmerksamkeit sorgt.

Nina MacKay „Black Forest High“ 2019, ivi; 3. Edition, ISBN 13-978-3-492-70521-9 Preis: Taschenbuch 15 €, E-Book 9,99 €, Seitenzahl: 400 (abweichend vom Format)

„Die Rebellin. Die Gilde der Schwarzen Magier“ von Trudi Canavan

Sonea birgt eine unbekannte, magische Begabung in sich. In der Gesellschaft von Imardin ist Magie ausschließlich den Eliten vorbehalten; daher ist es ein beispielloses Ereignis, dass eine Straßengöre solche Fähigkeiten besitzt. Diese Tatsache erschüttert die angesehene Gilde der Magier bis ins Mark. Aus Angst vor den Konsequenzen beschließt Sonea, zusammen mit ihrem Freund Cery, in die unterirdischen Tunnel zu fliehen, die von der Diebesgilde kontrolliert werden.

Sonea lebt auf den Straßen der Stadt Imardin. Als sie eines Tages aus Zorn über die arrogante Gilde der Magier einen als unverwundbar geltenden Zauberer verletzt, werden die Meister der magischen Künste auf sie aufmerksam. Sie versuchen alles, das Mädchen zu finden, bevor ihre unkontrollierten magischen Talente zur Gefahr werden.

Trudi Canavan „Die Rebellin. Die Gilde der Schwarzen Magier“ 2006, Blanvalet, ISBN 13-978-3-442-24394-5 Preis: Taschenbuch 12 €, E-Book 9,99 €, Seitenzahl: 543 (abweichend vom Format)

„Gezeichnet: House of Night“ von P.C. Cast

Fans der „Biss“-Reihe werden hier vollkommen auf ihre Kosten kommen.

Als auf der Stirn der 16-jährigen Zoey Redbird eine saphirblaue Mondsichel aufscheint, weiß sie, dass ihr nicht viel Zeit bleibt, um ins House of Night, das Internat für Vampyre, zu kommen. Denn jetzt ist sie gezeichnet. Im House of Night soll sie zu einem richtigen Vampyr ausgebildet werden – vorausgesetzt, dass sie die Wandlung überlebt.

P.C. Cast „Gezeichnet: House of Night“ 2009, Fischer, ISBN 13-978-3-596-86003-6 Preis: gebundenes Buch 16,95 €, E-Book 9,99 €, Seitenzahl: 464 (abweichend vom Format)

„Harry Potter und der Stein der Weisen“ von J.K. Rowling

Jeder kennt mittlerweile den berühmtesten Zauberschüler und die Schule für Hexerei und Zauberei. Sollten Sie die Geschichte verpasst haben, sollten Sie einen Blick hineinwerfen.

Bis zu seinem elften Geburtstag glaubt Harry, er sei ein ganz normaler Junge. Doch dann erfährt er, dass er sich an der Schule für Hexerei und Zauberei einfinden soll – denn er ist ein Zauberer! In Hogwarts stürzt Harry von einem Abenteuer ins nächste und muss gegen Bestien, Mitschüler und Fabelwesen kämpfen.

J.K. Rowling „Harry Potter und der Stein der Weisen“ 2018, Carlsen; ISBN 13-978-3-551-55741-4 Preis: gebundenes Buch 18 €, Seitenzahl: 336