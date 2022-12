Die besten Kinder- und Jugendbücher: Acht Bücher, die Ihre Kinder kennen sollten

Von: Jessica Bradley

Viele von uns können sich noch an die Geschichten unserer Kindheit erinnern. Hier meine Liste der acht Kinder-und Jugendbücher, die man gelesen haben muss.

Vor einiger Zeit habe ich eine Liste mit den 10 besten klassischen Romanen geschrieben. Doch auch in meiner Kinder- und Jugendzeit haben so einige Bücher mich und meine Familie begleitet. Auch diesmal fiel mir die Auswahl schwer, dennoch ist eine emotionale Liste entstanden.

Michael Ende „Momo“

Vielen von Ihnen sind die bitteren Tränen aus Kinderaugen noch nah, als Artax, aus „Der unendlichen Geschichte“, vor unseren Augen im Sumpf versunken ist. Dennoch habe ich mich für „Momo“ von Michael Ende entschieden. Diese Geschichte um das kleine Mädchen, das im Amphitheater lebt und seine Freunde vor den grauen Herren rettet. „Momo“ war für mich schon immer näher, da ich mir eben eine solche Freundin als Kind immer gewünscht habe.

Momo lebt am Rande einer Großstadt in den Ruinen eines Amphitheaters. Sie besitzt nichts als das, was sie findet oder was man ihr schenkt - und eine außergewöhnliche Gabe: Sie hat immer Zeit und ist eine wunderbare Zuhörerin. Eines Tages tauchen die grauen Herren auf. Sie haben es auf die kostbare Lebenszeit der Menschen abgesehen und Momo ist die Einzige, die ihnen noch Einhalt gebieten kann.

Michael Ende „Momo" 2021, Thienemann Verlag, ISBN 13-978-3-522-20275-6 Preis: gebundenes Buch 16€, E-Book 11,99€, Seitenzahl: 304 (abweichend vom Format)

Leo Lionni „Frederick“

Ich kann mich bis heute daran erinnern, sehr zum Leidwesen meiner Kindergärtnerin, dass ich dieses Kinderbuch im Kindergarten fast mehrmals täglich vorgelesen haben wollte. Auch heute habe ich noch eine sehr emotionale Bindung zur Geschichte von Frederick der Maus, die so anders war als ihre Freunde.

Der Winter naht. Alle Feldmäuse arbeiten Tag und Nacht, sammeln Körner und Nüsse, Weizen und Stroh. Alle, bis auf Frederick. Er sammelt Sonnenstrahlen, Farben und Wörter, das sind seine Vorräte für die kalten, grauen und langen Wintertage.

Leo Lionni „Frederick" 2003, Beltz & Gelberg, ISBN 13-978-3-407-77040-0 Preis: gebundenes Buch 13,95€, Seitenzahl: 36

Otfried Preußler „Die kleine Hexe“

Auch hier hätte man „Das kleine Gespenst“, „Räuber Hotzenplotz“ oder „Der kleine Wassermann“ erwähnen können, aber für uns war es „Die kleine Hexe“, die für viele vergnügliche Vorleseabende gesorgt hat. Mit ihrem frechen Raben Abraxas war die naseweise Hexe der Liebling meiner Kinder und mir.

Die kleine Hexe ist mit ihren 127 Jahren viel zu jung, um mit den großen Hexen in der Walpurgisnacht auf dem Blocksberg zu tanzen. Doch das ist ihr egal: Sie springt auf ihren Besen und feiert den Hexentanz mit. Dass sie dabei erwischt werden könnte, damit hat sie allerdings nicht gerechnet. Zur Strafe muss sie alle Zaubersprüche auswendig lernen und versprechen, eine gute Hexe zu werden. Aber wie soll sie das nur schaffen? Zum Glück hilft ihr der Rabe Abraxas, ihr bester Freund.

Otfried Preußler „Die kleine Hexe" 2013, Thienemann Verlag, ISBN 13-978-3-522-18362-8 Preis: gebundenes Buch 15€, E-Book 13,99€, Seitenzahl: 112 (abweichend vom Format)

Astrid Lindgren „Tomte Tummetott“

Bei niemandem fiel es mir so schwer, wie bei Astrid Lindgren. Eigentlich liebe ich fast alle ihre Bücher. Doch die zauberhafte Geschichte des Wichtels Tomte Tummetott hat in unserer Familie einen besonderen Platz. Dieses Kinderbuch ist eines der meistgelesenen und bis heute geliebten Titel.

Wenn die Sterne am Himmel funkeln und der Schnee weiß leuchtet, schleicht auf leisen Sohlen Tomte Tummetott, der Wichtel mit der roten Mütze, im Mondlicht umher und hinterlässt winzige Fußstapfen. Er bewacht die schlafenden Menschen und die Tiere auf dem Hof und erzählt ihnen vom Frühling, der bald kommen wird …

Astrid Lindgren „Tomte Tummetott" 1960, Oetinger Verlag, ISBN 13-978-3-789-16130-8 Preis: 15€, Seitenzahl: 40

Andersens Märchen

Sicherlich gibt es unglaubliche viele Märchen, sei es von den Gebrüder Grimm, Hauff usw. Aber Andersens Märchen waren schon immer meine Liebsten. Insbesondere das Märchen vom „Das Mädchen mit den Schwefelhölzern“ ist und bleibt mein Lieblingsmärchen. Und auch wenn Andersens Märchen meist nicht so gut ausgehen wie Grimms Märchen sind sie doch wunderschön.

Mit seinen schillernd fantasievollen Märchen verzauberte Hans Christian Andersen (1805–1875) bereits ganze Generationen von Lesern. Sein Weltruhm gründet darin, dass er es besonders in diesen Geschichten wie kaum ein Zweiter verstand, die Erlebniswelten des Alltags in einen farbenprächtigen, vor Einfallsreichtum glänzenden Erzählkosmos hinaufzuheben. Diese Ausgabe versammelt 117 Märchen aus der Feder des großen dänischen Dichters. Neben den weithin bekannten lassen sich hier auch weniger bekannte neu entdecken.

Andersens Märchen Schmuckausgabe mit Goldprägung 2022, Anaconda Verlag, ISBN 13-978-3-730-61145-6 Preis: gebundenes Buch 9,95€, Seitenzahl: 864

Cornelia Funke „Tintenherz“

Was eine Geschichte! Wie gerne hätte man selbst seine Lieblingscharaktere aus Bücher herausgelesen. Einmal mit Fuchur durch die Lüfte fliegen, einmal an der Seite Aragorns gegen Orks kämpfen. Meine Kinder haben die Geschichte von Cornelia Funke geliebt. Auch Drachenreiter war sehr gerne gesehen. Die Autorin hat eine so wunderschöne Sprache, diese Geschichten sollten Sie nicht verpassen. „Tintenherz“ ist der erste Band einer Reihe, deren vierten Teil die Autorin gerade veröffentlicht hat.

In einer stürmischen Nacht taucht ein unheimlicher Gast bei Meggie und ihrem Vater Mo auf. Er warnt Mo vor einem Mann namens Capricorn. Am nächsten Morgen reist Mo überstürzt mit Meggie zu ihrer Tante Elinor. Elinor verfügt über die kostbarste Bibliothek, die Meggie je gesehen hat. Hier versteckt Mo das Buch, um das sich alles dreht. Ein Buch, das Mo vor vielen Jahren zum letzten Mal gelesen hat und das jetzt in den Mittelpunkt eines unglaublichen, magischen und atemberaubenden Abenteuers rückt, eines Abenteuers, in dessen Verlauf Meggie nicht nur das Geheimnis um Zauberzunge und Capricorn löst, sondern auch selbst in große Gefahr gerät.

Cornelia Funke „Tintenherz" 2003, Dressler Verlag, ISBN 13-978-3-791-50465-0 Preis: gebundenes Buch 20€, E-Book 8,99€, Seitenzahl: 576 (abweichend vom Format)

Neil Gaiman „Coraline“

Wo wir bei schwieriger Wahl nun schon öfters waren. Auch bei Neil Gaiman fiel es mir unglaublich schwer, zwischen „Coraline“ und „The Graveyard Book“ zu entscheiden. Am Ende habe ich mich für diese Geschichte entschieden. Auch wenn sie etwas düsterer erscheint, ist es eine der wunderbarsten Geschichten, die ich je gelesen habe. Es gibt sie in verschiedensten Formen und ich habe deshalb auch verschiedene Ausgabe in meinem Regal.

Coraline ist mit ihren Eltern in ein düsteres altes Haus gezogen. Die Nachbarn sind reichlich merkwürdig: Der verrückte Herr mit Schnurrbart erzählt von seinem Mäusezirkus, die schrulligen Schauspielerinnen warnen sie vor dem tiefen Brunnen im Garten. Eines Tages stößt sie im Haus auf eine zugemauerte Tür. Und sieht dort dunkle Schatten verschwinden. Was verbirgt sich dahinter?

Neil Gaiman „Coraline" 2021, Arena Verlag, ISBN 13-978-3-401-60646-0 Preis: gebundenes Buch 16€, E-Book 4,99€, Seitenzahl: 176 (abweichend vom Format)

Angela Sommer-Bodenburg „Der kleine Vampir“

Was habe ich die Geschichte um den kleinen Vampir Rüdiger von Schlotterstein und seinem menschlichen Freund Anton verschlungen! Lange bevor Vampire anfingen zu glitzern, war diese Vampir Familie schon absolut Kult - bis heute. Ob die alten oder die neuen Ausgaben, es ist immer ein Abenteuer wert.

Seit dreihundertdreiundvierzig Nächten hat Anton seine Freunde, den kleinen Vampir Rüdiger von Schlotterstein und dessen Schwester Anna, nicht mehr gesehen. Umso größer ist Antons Freude, als Anna eines Nachts auf seinem Fensterbrett sitzt. Als Obervampirin hat Anna eine Menge neue Aufgaben und bittet Anton, ihr den Sommer über zur Seite zu stehen. Das kommt Anton wie gerufen, denn seit seine Eltern sich getrennt haben, haben sie kaum noch Zeit für ihn. Mit Anna aber versprechen es aufregende Ferien zu werden! Wäre da nur nicht die Frage aller Fragen, die Anna ihm nur dreimal stellen kann – und die Anton vor eine endgültige, unwiderrufliche Entscheidung stellt: Will er selbst zum Vampir werden? Der spannende letzte Band der erfolgreichen Serie um den kleinen Vampir Rüdiger, seinen Freund Anton und Anna von Schlotterstein!

Angela Sommer-Bodenburg „Der kleine Vampir" 2021, Impian Verlag, ISBN 13-978-3-962-69062-5 Preis: Sammelband 16 Bände in einem Buch 49,95€, Seitenzahl: insgesamt 2256

