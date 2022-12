J. D. Robb „Tödliche Unschuld“

Zehn gruselige Thriller für die dunkle Jahreszeit, die dich richtig in ihren Bann ziehen

Teilen

Frau gruselt sich beim Lesen im Dunklen © IMAGO / Westend61

Wie wär’s mit einem Klassiker von Steven King? Oder soll es doch lieber eine Neuerscheinung etwa von Chris Carter sein? Wissenswertes über zehn spannende Thriller für die dunkle Jahreszeit.

Düstere Nebelschwaden hüllen ganze Straßenzüge ein, kaum ein Mensch ist jetzt noch zu sehen, nur unheimliche Schattenfiguren streifen entlang von Hauswändern … und dann: Ein Schuss! Ein Schrei! Noch nie gehörte Geräusche! Etwas Furchtbares muss passiert sein! Spannende Kriminalromane mit Syndikaten, Detektiven, Profilern und Polizeiarbeit begeistern – gerade auch während der Weihnachtszeit, wenn man endlich einmal Zeit hat, vom Alltag abzuschalten, sich in die Couch zu kuscheln und zu entspannen. In der verlagsunabhängigen Buch-Community www.buechertreff.de listen Leser nicht nur gute Krimis und gute Thriller auf, sondern die für sie fünfzig besten. Wir haben uns die ersten zehn etwas näher angeschaut. Darunter befinden sich legendäre Klassiker ebenso wie auch spannende Neuerscheinungen.

J. D. Robb „In den Armen der Nacht“

J. D. Robb „In den Armen der Nacht“ © Blanvalet

Ein neuer explosiver Lady-Thriller und ein neuer Fall für Eve Dallas, der sie tief in ihre eigene Vergangenheit zurückführt. Mitten in der Nacht trifft bei der New Yorker Polizei der ängstliche Notruf eines kleinen Mädchens ein. Eve Dallas macht sich sofort auf den Weg, doch sie kommt zu spät: Die ganze Familie Swisher ist tot, und anscheinend waren hochprofessionelle Killer am Werk, die keine Spuren hinterlassen haben. Nur ein Familienmitglied – die neunjährige Nixie – entging dem Blutbad. Als Eve das zitternde Mädchen erblickt, ist es um sie geschehen. Um jeden Preis will sie das Kind schützen, denn Nixie schwebt als einzige Augenzeugin in höchster Gefahr … „In den Armen der Nacht“ ist der 20. Band der Eve Dallas-Reihe. Sie umfasst 67 Teile und startete im Jahr 1995. Der letzte bzw. neueste Teil der Serie erscheint im Jahr 2023.

J. D. Robb „In den Armen der Nacht“ 2013, Blanvalet ISBN-13 978-3-442-36966-9 Preis: Taschenbuch 9,99 €, 560 Seiten Hier bestellen!

Chris Carter „Blutige Stufen“

Chris Carter „Blutige Stufen“ © Ullstein

Eine entsetzlich zugerichtete Frauenleiche – und Furcht ist nur der Anfang. Ein neuer, blutiger Fall für das LAPD Ultra Violent Crimes Unit. Detective Robert Hunter und sein Partner Garcia jagen einen perfiden Serienkiller. Die blutige Art des Tötens ist nicht das Einzige, was diesen Killer antreibt. Für ihn sind Angst, Schmerz und der Tod Teil einer Lektion. Und er ist der Lehrmeister. Als eine zweite Frau grausam umgebracht wird, fragen Hunter und Garcia sich, wie viele Gedichte dieser Serienkiller noch schreiben wird. Ihnen bleibt nicht viel Zeit … „Blutige Stufen“ ist der 12. Band der Bestseller-Serie „Hunter und Garcia“: Die Serie um die Detectives Robert Hunter und Carlos Garcia von der Spezialeinheit für brutale Verbrechen des LAPD ist eine der besten und erfolgreichsten Thriller-Reihen. Autor Chris Carter hat jahrelang als Kriminalpsychologe für die Polizei in Los Angeles gearbeitet, und genau das macht seine beiden furchtlosen Ermittler so einzigartig.



Chris Carter „Blutige Stufen“ Aus dem Englischen von Sybille Uplegger 2022 Ullstein, ISBN-13 978-3-548-06447-5 Preis: Taschenbuch 11,99 €, E-Book 9,99 € Hier bestellen!

J. D. Robb „Tödliche Unschuld“

„Tödliche Unschuld“ von J. D. Robb © Blanvalet

Drückende Sommerglut liegt über New York, die Stadt ist mit Gewalt aufgeheizt. Ist dies der Grund, dass ein bislang unauffälliger kleiner Dealer plötzlich ausrastet, bis ihn die Kugel eines Polizisten stoppt? Was bedeutet die mysteriöse Botschaft „Absolute Reinheit erreicht“ auf dem Bildschirm seines Computers? Eve Dallas gerät unter Druck, als der Computerspezialist der Polizei unter ähnlichen Umständen Amok läuft. In Eve keimt ein furchtbarer Verdacht auf: Der Tod kommt online ... In „Tödliche Unschuld“ zeigt Nora Roberts einmal eine komplett andere Seite: Spannend, gefährlich und sexy.



J. D. Robb „Tödliche Unschuld“ 2009 Blanvalet, IBSN-13 978-3-442-36599-9 Preis: Taschenbuch 9,99 €, 480 Seiten Hier bestellen!

„The Green Mile“

Stephen King „The Green Mile“ © Heyne

„The Green Mile“ – so nennt sich der Todestrakt des Staatsgefängnisses Cold Mountain. John Coffey wurde zum Tode verurteilt, weil er zwei Mädchen missbraucht und ermordet haben soll. Dem Hünen wohnt aber auch eine übernatürliche Kraft inne. Paul Edgecomb, der Leiter des Traktes E der Strafanstalt, fragt sich daher: Kann ein Mörder zugleich ein begnadeter Heiler sein? Und wenn ja, darf oder sollte man ihn dann töten? „The Green Mile“ ist der letzte Band der Green Mile-Reihe. Sie umfasst sechs Teile und startete im Jahr 1996. Der letzte neueste Teil der Serie stammt aus dem Jahr 1999. In diesem Jahre wurde „The Green Mile“ mit Oscar-Preisträger Tom Hanks verfilmt. Ein Muss für Fans von Stephen King.

Stephen King „The Green Mile“ 2011 Heyne, ISBN-13 978-3-453-43584-1 Preis: Taschenbuch 12 €, 592 Seiten Hier bestellen!

J. D. Robb „Das Lächeln des Killers“

J. D. Robb „Das Lächeln des Killers © Blanvalet

Die Verführung war perfekt – sanftes Kerzenlicht, romantische Musik, Rosenblüten auf dem Bett. Doch warum hat sich die junge Frau nach dem Rendezvous mit dem unbekannten aus dem 12. Stock des Apartmenthauses gestürzt? Eve Dallas zweifelt stark an der Selbstmord-Theorie, denn im Blut des Opfers wird eine gefährliche Substanz festgestellt. Eine Droge, die Frauen willig macht. Das Verbrechen bereitet Eve schlaflose Nächte, denn jeden Moment könnte der Täter wieder zuschlagen. Und die grausame Tat des Killers reißt alte Wunden wieder auf, die Eve seit ihrer Kindheit um jeden Preis vergessen möchte. „Das Lächeln des Killers“ ist der 13. Band der Eve Dallas Reihe. Sie umfasst 67 Teile und startete im Jahr 1995. Der letzte bzw. neueste Teil der Serie erscheint im Jahr 2023.



J. D. Robb „Das Lächeln des Killers“ 2007 Blanvalet, ISBN-13 978-3-442-36334-6 Preis: Taschenbuch 9,99 €, 544 Seiten Hier bestellen!

J. D. Robb „Symphonie des Todes“

J. D. Robb „Symphonie des Todes“ © Bllanvalet

In einem New Yorker Luxushotel wird ein Zimmermädchen brutal ermordet. Unter Verdacht: Der Profikiller Yost. Doch wer heuert einen Killer für eine harmlose Angestellte an? Das ist der zwölfte Fall für Lieutnant Eve Dallas – und ihr spannendster! In „Symphonie des Todes“ zeigt Nora Roberts erneut eine andere Seite als Autorin: gefährlich, rasant, romantisch! „Symphonie des Todes“ ist der zwölfte Band der Eve Dallas-Reihe. Sie umfasst 67 Teile und startete im Jahr 1995. Der letzte bzw. neueste Teil der Serie erscheint im Jahr 2023.

J. D. Robb „Symphonie des Todes“ 2007 Blanvalet, ISBN-13 978-3-442-36333-9 Preis: Taschenbuch 9,99 €, 528 Seiten Hier bestellen!

Andreas Gruber „Todesmal“

Andreas Gruber „Todesmal“ © Goldmann

Eine geheimnisvolle Nonne betritt das BKA-Gebäude in Wiesbaden und kündigt an, in den nächsten sieben Tagen sieben Morde zu begehen. Über alles Weitere will sie nur mit dem Profiler Maarten S. Sneijder sprechen. Doch der hat gerade gekündigt, und so befragt Sneijders Kollegin Sabine Nemez die Nonne. Aber die schweigt beharrlich – und der erste Mord passiert. Jetzt hat sie auch Sneijders Aufmerksamkeit. Und während die Nonne in U-Haft sitzt, werden Sneijder und Nemez Opfer eines raffinierten Plans, der gnadenlos ein Menschleben nach dem anderen fordert und dessen Ursprung in einer grausamen, dunklen Vergangenheit liegt … „Todesmal“ des österreichischen Autors Andreas Gruber ist der fünfte Band der Sabine Nemez und Maarten S. Sneijder-Reihe. Sie umfasst acht Teile und startete im Jahr 2012. Der letzte bzw. neueste Teil der Serie stammt aus dem Jahr 2022.



Andreas Gruber „Todesmal“ 2019 Goldmann, ISBN-13 978-3-442-48656-4 Preis: Taschenbuch 12 €, E-Book 10,99 €, 592 Seiten (abweichend vom Format) Hier bestellen!

Chris Carter „Die stille Bestie“

Chris Carter „Die stille Bestie“ © Ullstein

Der Profiler Robert Hunter vertraut nur wenigen Menschen. Eigentlich gibt es nur einen, für den er immer seine Hand ins Feuer legt: Lucien Folter, seinen Freund aus Studientagen. Beide können Menschen besser lesen als jeder andere. Hunter vertraute Folter seine engsten Geheimnisse an. Bis dieser plötzlich verschwand. Jetzt kommt ein Anruf. Die Körperteile unzähliger Mordopfer sind aufgetaucht, grausige Trophäen. Angeklagt ist Lucien Folter. Und er will nur mit einem reden: Robert Hunter. „Die stille Bestie“ ist der sechste Band der Robert Hunter-Reihe. Sie umfasst 13 Teile und startete im Jahr 2009. Der letzte bzw. neueste Teil der Serie stammt aus dem Jahr 2022.

Chris Carter „Die stille Bestie“ 2015, Ullstein ISBN-13 978-3-548-28712-6 Preis: Taschenbuch 11,99 €, E-Book 9,99 €, 448 Seiten (abweichend vom Format) Hier bestellen!

J. D. Robb „Einladung zum Mord“

J. D. Robb „Einladung zum Mord“ © Blanvalet

Rache ist süß. Aber oftmals bitter im Geschmack. Manche tun diese Arbeit voller Eifer, andere voller Gleichmut, und wieder andere betrachten Mord als ein Werk der Liebe! Als Walter Pettibone um genau 19:30 Uhr abends von der Arbeit nach Hause kommt, wird er von über hundert Gästen erwartet. Die eigentliche Überraschung steht ihm allerdings noch bevor. Um 20:45 Uhr reicht ihm eine Frau mit grünen Augen und rotem Haar ein Glas Sekt. Ein Schluck davon, und Walter fällt tot um. Niemand kennt die mysteriöse Fremde – bis auf Eve Dallas, die ermittelnde Polizistin. „Einladung zum Mord“ ist der 14. Band der Eve Dallas Reihe. Sie umfasst 67 Teile und startete im Jahr 1995. Der letzte bzw. neueste Teil der Serie erscheint im Jahr 2023.



J. D. Robb „Einladung zum Mord“ Aus dem Amerikanischen von Uta Hege 2008 Blanvalet, ISBN 978-3-442-36595-1 Preis: Taschenbuch 11 € Hier bestellen!

Linda Castillo „Brennendes Grab“

Linda Castillo „Brennendes Grab“ © Fischer Taschenbuch

Die Nachricht von der brennenden Scheune auf der Gingrich-Farm geht spät am Abend ein. Kate Burkholder macht sich sofort auf den Weg, die Feuerwehr ist alarmiert. Was zunächst nach Brandstiftung aussieht, entpuppt sich aber nach dem Fund einer männlichen Leiche als brutaler Mordfall: Die brennende Scheune wurde zur tödlichen Falle. Wer hasste den 18-jährigen Daniel Gingrich so sehr, dass er ihn bei lebendigem Leib verbrannte? Daniel galt als tüchtig, freundlich und zuverlässig. Doch die Ermittlungen bringen auch eine dunkle Seite von ihm ans Licht. Eine Seite, von der die amische Gemeinde nichts wissen will, nur hinter vorgehaltener Hand wird getuschelt. Als Kate Burkholder den Dingen auf den Grund geht, finden sich plötzlich mehr Verdächtige, als ihr lieb ist. Jemand muss Daniel Gingrich grenzenlos gehasst haben. So sehr, dass er ihn in die Scheune lockte und sie anschließend anzündete. „Brennendes Grab“ ist der zehnte Band der Kate Burkholder Reihe. Sie umfasst 23 Teile und startete im Jahr 2009. Der letzte bzw. neueste Teil der Serie erscheint im Jahr 2023.

Linda Castillo „Brennendes Grab“ Übersetzt von Helga Augustin 2019 Fischer Taschenbuch, ISBN-13 978-3-596-70426-2 Preis: Taschenbuch 10,99 €, E-Book 9,99 €, 352 Seiten (abweichend vom Format) Hier bestellen!

Wenn Sie genug vom Selberlesen haben und ihren Kindern vorlesen möchten, empfehlen wir Ihnen diese Bücher zum Weihnachtsfest. Und zum Entspannen bieten sich auch diese Weihnachtsfilme nach Buchvorlage an.