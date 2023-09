Geht das „zu weit“? Account übersetzt die Bibel in „Gen Z Slang“

Von: Jessica Bradley

Ein Gen Z-Blogger ist zu einer Internet-Sensation geworden, indem er die Bibelgeschichten mit modernem Slang neu erzählt.

Die Jugend von heute zeigt im Vergleich zu früheren Generationen oft weniger Interesse an Religion. Dieser Wandel kann auf verschiedene Faktoren zurückgeführt werden. Erstens haben wissenschaftliche Erklärungen und Fortschritte in Bereichen wie Astronomie, Biologie und Psychologie dazu geführt, dass viele junge Menschen sich weniger auf religiöse Überzeugungen stützen, um die Welt um sich herum zu verstehen.

Zweitens hat die zunehmende Vielfalt der Gesellschaft dazu geführt, dass Jugendliche in multikulturellen Umgebungen aufwachsen, was sie dazu ermutigt, alternative Weltanschauungen zu erkunden und zu akzeptieren.

Drittens bietet die digitale Vernetzung den Zugang zu einer breiten Palette von Informationen und Meinungen, was es jungen Menschen ermöglicht, ihre eigenen religiösen Ansichten unabhängig zu entwickeln. Trotz des rückläufigen Interesses an organisierten Religionen sind viele Jugendliche jedoch immer noch auf der Suche nach spiritueller Erfüllung und moralischen Werten, die ihren individuellen Bedürfnissen und Überzeugungen entsprechen.

Die Zuschauer loben einen TikTok-Account, der populäre Slang-Begriffe der Gen Z verwendet

TikTok Creator übersetzt die Bibel in Jugendsprache. Viele sind begeistert, doch auch Kritik wird laut. © OleksandrLatkun/Imago

Viele junge Zuschauer loben einen TikTok-Account, der populäre Slang-Begriffe der Gen Z verwendet, um Bibelgeschichten neu zu erzählen. Einige sagen, dass die Videos ihnen helfen, die Bibel besser zu verstehen, während andere behaupten, dass sie ihnen helfen, Gen Z-Slang zu lernen.

Die NY Post, der Insider und dailymail-online berichteten bereits über die Kontroverse.

Seit Veröffentlichung des ersten Videos am 19. August hat „Gen Z Bible Stories“ über 166.000 Follower und 1 Million Likes bei 13 Beiträgen gewonnen. Das viralste Video des Accounts mit dem Titel „Verkündigung“ erzählt die Geschichte von der Empfängnis Jesu Christi nach. Es wurde am 22. August veröffentlicht und wurde über 3,6 Millionen Mal angesehen.

In dem Video bezeichnete der TikToker Maria als ein „pick-me Mädchen für Gott“ und sagte, dass sie „Gottes Vibe-Check bestanden“ habe und ausgewählt worden sei, „die Mutter der Hauptfigur“ zu werden.

Kritische Stimmen, hinsichtlich der Dauerhaftigkeit und Angemessenheit dieser Übersetzungen

Die Videos wurden allgemein positiv aufgenommen. Mehrere Zuschauer schrieben, dass sie sie für sehr lustig hielten, und einer bezeichnete den Account sogar als ein „Meisterwerk.“ Viele junge Nutzer von TikTok kommentierten auch, dass sie nicht religiös seien, aber die Bibel lesen würden, wenn die Geschichten auf diese Weise erzählt würden.

Dr. Brent Strawn, Professor für das Alte Testament an der Duke University in North Carolina, sagte gegenüber Insider, dass diese Videos Beispiele für die „fortlaufende Arbeit der Bibelübersetzung“ seien. Er meinte, dass die Bibelübersetzungen häufig überarbeitet werden, da die Sprache aktualisiert wird, und dass die Verwendung von Gen Z-Begriffen für die Aktualisierung der Bibel in gewisser Weise eine „extreme“ Reflexion davon ist.

Obwohl Strawn sagte, dass diese Übersetzungen das Material für einige Menschen zugänglicher machen könnten, stellte er auch die Frage, ob dieser Account „zu weit gegangen“ ist und ob die Verwendung dieser Sprache das Risiko birgt, sie „zu entwerten“. Er stellte auch die Haltbarkeit der Videos infrage, da Slang so schnell veraltet sein kann. „Selbst in ein paar Monaten oder sicherlich in einem Jahr werden einige dieser Slang-Begriffe vergessen sein und neue werden sie ersetzen, sodass die Übersetzung fast sofort veraltet ist“, bemerkte er gegenüber dem Insider.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Jessica Bradley sorgfältig überprüft.