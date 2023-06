Fünf Romane, die sich wunderbar und in kurzer Zeit verschlingen lassen

Geheimtipps

Facebook

Twitter

E-Mail

Fehler melden schließen

Weitere schließen

Einen leichter Roman mit der richtigen Dosis an Humor, liebevoller Zwischenmenschlichkeit und einer aussagekräftigen Message, was will man mehr? Diese fünf Bücher bieten Ihnen genau das und machen sich super als Sommerlektüre.

Ob am Strand, auf dem Balkon oder im Stadtpark, mit einem guten Buch lassen sich die ersten sonnigen Tage des Jahres gleich viel besser genießen. Und auch wenn ein blutrünstiger Psychothriller oder spannender Polizeikrimi einen so ziemlich in seinen Bann ziehen kann, wünscht man sich doch manchmal nichts mehr, als einen unterhaltsamen und kurzweiligen Roman, über den es sich schmunzeln lässt, aber auch die ein oder andere Träne verdrückt werden kann.

Roman: Was ich euch nicht erzählte - Celeste Ng

+ Einen Roman mit der richtigen Dosis an Humor, liebevoller Zwischenmenschlichkeit und Tiefgang, was will man mehr um die ersten Sommertage zu genießen? © Loop Images/Imago

»Lydia ist tot.« Der erste Satz, ein Schlag, eine Katastrophe. Am Morgen des 3. Mai 1977 erscheint sie nicht zum Frühstück. Am folgenden Tag findet die Polizei Lydias Leiche. Mord oder Selbstmord? Die Lieblingstochter von James und Marilyn Lee war ein ruhiges, strebsames und intelligentes Mädchen. Für den älteren Bruder Nathan steht fest, dass Jack an Lydias Tod Schuld hat.

Der Roman erzählt aus der Perspektive jedes Familienmitglieds und lässt so keine Langeweile aufkommen. Er zeigt, wie ihre Beziehungen und Konflikte zur Tragödie beigetragen haben und dass eine Geschichte immer mehrere Seiten hat. Dabei geht es auch um Themen wie Rassismus, Geschlechterrollen und die Suche nach Identität. Celeste Ng weiß ihre Leser mit Worten zu fesseln und so steht dieser Roman, einem Krimi spannungsmäßig in nichts nach. Trotzdem ist er dabei nicht so düster, wie er vermuten lässt, sondern klärt, abgesehen von der eigentlichen Tragödie, eher andere Aspekte im Leben der einzelnen Familienmitglieder.

Celeste Ng „Was ich euch nicht erzählte“ Aus dem Amerikanischen von Brigitte Jakobeit 2017 dtv, ISBN 978-3-423-14599-2 Preis: Taschenbuch 12 €, E-Book 8,99 €, 288 Seiten (abweichend vom Format) Hier bestellen!

Roman: Der Pfau - Isabel Bogdan

Ein charmant heruntergekommener Landsitz, auf dem ein Pfau verrücktspielt, eine Gruppe Banker beim Teambuilding, eine ambitionierte Psychologin, eine schwungvolle Haushälterin mit gebrochenem Arm, eine patente Köchin, Lord und Lady McIntosh, die alles unter einen Hut bringen müssen, dazu jede Menge Tiere – da weiß bald niemand mehr, was eigentlich passiert ist.

Der sehr unterhaltsame und kurzweilige Roman von Isabel Bogdan lässt einen wirklich schmunzeln. Die Geschichte nimmt immerzu neue, unerwartete und urkomische Wendungen und die einzelnen Charaktere begeben sich unfreiwillig tiefer und tiefer in ihr selbstgestricktes Lügennetz. Die verzweifelten Versuche, sich dort wieder hinaus zu manövrieren, lassen kein Auge trocken vor lachen.

Isabel Bogdan „Der Pfau“ 2016 Kiepenheuer und Witsch, ISBN 978-3-462-04800-1 Preis: Taschenbuch 12 €, E-Book 9,99 €, 248 Seiten (abweichend vom Format) Hier bestellen!

Bleiben Sie auf dem Laufenden zu Neuerscheinungen und Buchtipps mir dem kostenlosen Newsletter unseres Partners 24books.de.

Roman: Gut gegen Nordwind - Daniel Glattauer

Bei Leo Leike landen irrtümlich E-Mails einer ihm unbekannten Emmi Rothner. Aus Höflichkeit antwortet er ihr. Und weil sich Emmi von ihm angezogen fühlt, schreibt sie zurück. Bald scheint es nur noch eine Frage der Zeit zu sein, wann es zum ersten persönlichen Treffen kommt, aber diese Frage wühlt beide so sehr auf, dass sie die Antwort lieber noch eine Weile hinauszögern.

Daniel Glattauer schafft es allein in seiner Kollektion an einzelnen Emails, so viele Emotionen in den Bestseller zu stecken, wie es nur ihm möglich ist. Der Roman liest sich aufgrund seiner rein aus Absätzen bestehenden Form sehr schnell und perfektioniert die völlig neue Art des Erzählens. Ein hinreißendes Buch über die Macht der Worte und die Liebe im digitalen Zeitalter.

Daniel Glattauer „Gut gegen Nordwind“ 2006 Deuticke Verlag, ISBN-13 978-3442465866 Preis: Taschenbuch 10 €, E-Book 9,99 €, 288 Seiten (abweichend vom Format) Hier bestellen!

Roman: Such a Fun Age - Kiley Reid

Alix Chamberlain ist eine Frau, die bekommt, was sie will, und die ihr Geld damit verdient, anderen Frauen genau das beizubringen. Als ihrer Babysitterin Emira Kidnapping vorgeworfen wird, weil sie sich kurz vor Mitternacht mit Alix‘ weißer Tochter in einem Supermarkt aufhält, ist Alix schockiert und will den Vorfall wiedergutmachen.

Das Buch ist eine scharfsinnige Auseinandersetzung mit Rassismus und Identität in der heutigen Gesellschaft. Es wirkt dabei aber keines Falls belehrend, sondern lässt einen mit der Hauptprotagonistin mitfühlen und das Dilemma aus einer anderen Perspektive betrachten. Und auch wenn die Geschichte einen realisieren lässt, wie viel noch falsch läuft, ist sie dabei wenig bedrückend und in ihrer Darstellungsweise eine einzige Lesefreude. Ein Bestseller, der für den Booker Prize nominiert wurde.

Kiley Reid „Such a Fun Age“ Aus dem Amerikanischen von Corinna Vierkant 2021 Ullstein Buchverlage, ISBN-13 978-3548065984 Preis: Taschenbuch 11,99 €, E-Book 10,99 €, 352 Seiten (abweichend vom Format) Hier bestellen!

Die zehn schönsten Buchhandlungen Europas: eine Übersicht Die zehn schönsten Buchhandlungen Europas: eine Übersicht

Roman: Wunder - Raquel J. Palacio

August ist anders. Dennoch wünscht er sich, wie alle Jungen in seinem Alter, kein Außenseiter zu sein. Weil er seit seiner Geburt so oft am Gesicht operiert werden musste, ist er noch nie auf eine richtige Schule gegangen. Aber jetzt soll er in die fünfte Klasse kommen. Er weiß, dass die meisten Kinder nicht absichtlich gemein zu ihm sind. Am liebsten würde er gar nicht auffallen. Doch nicht aufzufallen ist nicht leicht, wenn man so viel Mut und Kraft besitzt, so witzig, klug und großzügig ist - wie August.

Ein berührendes Buch über Freundschaft, Toleranz und Selbstakzeptanz. Auch hier wird aus der Perspektive von dem Hauptprotagonisten, aber auch Freunden und Familienmitgliedern erzählt. August ist nicht nur als Charakter, sondern auch in seiner Erzählweise wahnsinnig charmant und liebenswert. Das Buch bereitet eine wichtige Message humorvoll und herzerwärmend auf und lässt seine Leser sowohl lachen, als auch weinen. Ein absolutes Must-Read für Jung und Alt.

Raquel J. Palacio „Wunder“ Aus dem Amerikanischen von André Mumot 2015 dtv , ISBN-13 978-3548065984 Preis: Taschenbuch 9,95 €, E-Book 9,99 €, 448 Seiten (abweichend vom Format) Hier bestellen!

Rubriklistenbild: © Loop Images/Imago