Fünf Dinge, die Sie über „Harry Potter“ noch nicht wussten

Gewusst?

+ © Thomas Eisenhuth/Imago Die spannenden Abenteuer des jungen Zauberschülers Harry lassen einen das Buch kaum aus der Hand legen. © Thomas Eisenhuth/Imago

Die „Harry Potter“-Bücher sind Kult. Seit mehr als 20 Jahren verzaubern Sie Jung und Alt. Hier sind fünf bisher nicht bekannte Fakten.

Der „Harry Potter“-Fandom hat eine große Anzahl treuer Anhänger, die mit Begeisterung die spannenden Abenteuer des jungen Zauberers Harry Potter und seiner Freunde Hermine Granger und Ron Weasley verfolgen. Acht Filme waren große Erfolge an den Kinokassen und das Ende der Geschichte, basierend auf J.K. Rowlings neuestem und abschließendem Buch der Reihe, „Harry Potter und das verwunschene Kind“, wird derzeit als Musical in Hamburg und New York aufgeführt. Fünf Dinge, Sie sie garantiert noch nicht über „Harry Potter wussten“, erfahren Sie auf 24books.de.