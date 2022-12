Die 5 besten Backbücher zum Verschenken für abwechslungsreiches Backen in der Weihnachtsbäckerei

Von: Janine Napirca

Sie suchen noch nach einem passenden Geschenk zu Weihnachten oder möchten sich selbst das perfekte Weihnachtsbackbuch anschaffen?

„In der Weihnachtsbäckerei, gibt es manche Kleckerei...“ Der ein oder andere Fleck gehört beim Backen, gerade mit Kindern, einfach dazu. Das tut der festlichen Stimmung jedoch keinen Abbruch. Gemeinsam backen macht Spaß, ebenso wie das Plätzchennaschen hinterher – aber bloß nicht den rohen Plätzchenteig! Gehören Bethmännchen, Spitzbuben und Zimtsternen zu Ihren Favoriten oder probieren Sie doch ganz gerne immer wieder neue Rezepte aus? Dann lassen Sie sich von den fünf besten Backbüchern zu Weihnachten inspirieren.

Stöbern Sie durch die Bücherliste der fünf besten Backbücher für Weihnachten – zum Verschenken oder selber Backen. © Monkey Business 2/Imago

Manche Rezepte wie Linzer Kipferl, Butterwölkchen und Schneebälle müssen zu Weihnachten einfach sein. Aber das Schöne am Plätzchenbacken ist ja: Sie können an einem perfekten Backtag ganz viele verschiedene Rezepte ausprobieren: rund um die Welt, klassisch oder trendy und sogar gesund und ohne Zucker. Welche Backbücher Sie dieses Jahr zu Weihnachten am besten verschenken oder selbst ausprobieren sollten, lesen Sie in den nachfolgenden Top 5 der besten Weihnachtsbackbücher.

1. Backbuchtipp für Weihnachten: „Die Plätzchen Bibel“ – für umweltbewusste Backeinsteiger

Die Plätzchen Bibel © Gaumenkönig

Du fühlst dich in der Weihnachtszeit gestresst? Wir verraten dir, wie du stressfrei durch die Weihnachtszeit kommst! Versprochen! Durch unser Plätzchen Backbuch kannst du deine Liebsten mit Weihnachtsgebäck überraschen. • Du lernst, woher das Plätzchen seinen Namen hat • Du lernst die Grundlagen der Weihnachtsbäckerei kennen • Du lernst, welches Zubehör du unbedingt benötigst • Du lernst, wie du fehlende Zutaten ersetzen kannst • Du bekommst die besten Tipps & Tricks, um alle möglichen Fehler zu vermeiden • Du lernst, welche Aufgaben deine Kinder beim Backen übernehmen können

In der „Plätzchen Bibel“ finden Sie neben klassischen Rezepte auch Plätzchen, die sich schnell und einfach und sogar mit Kindern zubereiten lassen. Außerdem hält das Backbuch köstliche Marzipan-, Nuss- und Nougat-Plätzchen bereit. Wer vegane oder zuckerfreie Plätzchenrezepte sucht, wird ebenso fündig wie Fans alkoholhaltiger Pralinen. Eine Besonderheit der „Plätzchen Bibel“ von Gaumenkönig ist zudem das minimalistische Design: Der Schwarzweißdruck und die handgezeichneten Grafiken ermöglichen eine günstige und nachhaltige Herstellung. Gerade für umweltbewusste Backeinsteiger ein sinnvolles Weihnachtsgeschenk.

„Die Plätzchen Bibel“ 2022, Gaumenkönig ISBN-13 979-8361940882 Preis: Taschenbuch 12,95 €, 120 Seiten – Jetzt kaufen (werblicher Link)

2. Backbuchtipp für Weihnachten: „Back dich um die Welt“ –„Das große Backen“-Konditor Christian Hümbs

Back dich um die Welt von Christian Hümbs © Dorling Kindersley Verlag

Die Rezepte sind geografisch sortiert und in gewohnt gekonnter Manier, aber dennoch einfach und verständlich nachzubacken. Die Tipps und Kniffe von Christian Hümbs sorgen für gelungene Backergebnisse. Notizseiten am Ende des Buches bieten Platz für Gedanken und Anmerkungen der ganz persönlichen Backreise. • Internationales Gebäck neu interpretiert: Der Konditor Hümbs hat sich von landestypischen Klassikern zu neuen Ideen inspirieren lassen und verleiht jedem Gebäck seine ganz persönliche Note. • Kreative Tipps und Tricks: Welche Komponenten schmecken gut zusammen und woher kommt die Inspiration hinter den Backideen? Interessantes Hintergrundwissen lässt das Backen zum kreativen Vergnügen werden. • Den Backtrends auf der Spur: Begeben Sie sich auf eine Reise um den Erdball in 90 Rezepten, lassen Sie Ihren Gaumen neue Geschmackskombinationen kennenlernen und in Erinnerungen an vergangene Urlaubsreisen schwelgen.

Erfahreneren Bäckerinnen und Bäckern können Sie hingegen mit „Back dich um die Welt – 90 süße Rezepte gegen Fernweh“ von Konditor Christian Hümbs, bekannt aus der TV-Sendung „Das große Backen“, eine kleine Freude machen. Neben der Qualität der Rezepte überzeugt auch das Design durch die qualitativ hochwertige Aufmachung und die wunderschönen Bilder der süßen Naschereien aus aller Welt.

Christian Hümbs „Back dich um die Welt“ 2021, Dorling Kindersley Verlag ISBN-13 978-3831043484 Preis: gebunden 24,95 €, 224 Seiten – Jetzt kaufen (werblicher Link)

3. Backbuchtipp für Weihnachten: „The Sweet Taste of Christmas“ von Manuela und Joëlle Herzfeld

The Sweet Taste of Christmas von Manuela und Joëlle Herzfeld © Lempertz

Über 60 Weihnachtsrezepte stimmen euch auf die bevorstehenden Feiertage ein. Neben klassischen Weihnachtskeksen, die in keinem Backbuch fehlen dürfen, gibt es auch raffinierte Kreationen und heiße Getränke zu entdecken. Festliche Kuchen und Torten sowie himmlische Desserts sorgen für einen besonderen Wow-Effekt. Und wer seinen Herzensmenschen eine besondere Freude machen möchte, findet hier zudem süße Geschenkideen aus der Küche. Wie immer sind die Rezepte so entwickelt, dass sie im Thermomix® oder jeder anderen Küchenmaschine einfach nachzubacken sind. Zudem sorgen stimmungsvolle Foodfotos, kurze Zutatenlisten, eine übersichtliche Schritt-für-Schritt-Anleitung sowie viele Tipps für Backspaß von der ersten Sekunde an. Mit „The Sweet Taste of Christmas“ verwandeln Manu und Joëlle die schönste Zeit des Jahres auch in die genussvollste Zeit. Denn ihre verführerisch duftenden Kreationen verleihen der Weihnachtszeit einen ganz besonderen Zauber.

Die Weihnachtsbackrezepte aus „The Sweet Taste of Christmas: Süße Leckereien für die Weihnachtszeit aus dem Thermomix®“ können Sie natürlich mit oder ohne Thermomix zubereiten. Die golden glitzernden Seiten versetzen Sie dabei schon vor dem Backen in Weihnachtsstimmung.

Manuela und Joëlle Herzfeld „The Sweet Taste of Christmas“ 2022, Lempertz ISBN-13 978-3960584582 Preis: gebunden 29,99 €, 176 Seiten – Jetzt kaufen (werblicher Link)

4. Backbuchtipp für Weihnachten: „Winterglück & Weihnachtszeit“ von Wohnen & Garten

Winterglück & Weihnachtszeit von Wohnen & Garten © Callwey

Die kalte Jahreszeit zieht herauf und die ersten Schneeflocken pudern die Landschaft – und damit hält auch die magische Atmosphäre der Weihnachtszeit Einzug in unsere Herzen und Häuser. Das ganze Jahr haben wir darauf gewartet: Endlich Zeit, es sich zuhause gemütlich einzurichten, den Garten im Lichterglanz erstrahlen zu lassen und köstlich schmeckende Winterrezepte auszuprobieren! Lassen Sie die feierlichste Zeit des Jahres beginnen und genießen Sie die Wintertage bis zum Weihnachtsabend und darüber hinaus mit diesem Buch als wunderbaren Begleiter.

Das Buch „Winterglück & Weihnachtszeit: Rezepte und Ideen für die schönste Jahreszeit“ von Wohnen & Garten enthält neben köstlichen Weihnachtsrezepten auch wunderschöne Deko-Inspiration für die Adventszeit. Gerade wer Weihnachtsmärkte oder Weihnachtsfeiern eher meidet und die kalten Tage, wenn möglich, zu Hause verbringt, kann sich mithilfe der wundervollen Abbildungen sehr gut selbst in festliche Stimmung versetzen.

Wohnen & Garten „Winterglück & Weihnachtszeit“ 2022, Callwey ISBN-13 978-3766725905 Preis: gebunden 35 €, 160 Seiten – Jetzt kaufen (werblicher Link)

5. Backbuchtipp für Weihnachten: „Zuckerfrei Backen für Babys – Weihnachtsedition“, Franka Lederbogen

Zuckerfrei backen für Babys – Weihnachtsedition von Franka Lederbogen © veggie +

In diesem Weihnachtsbackbuch warten 55 zuckerfreie Rezepte auf dich, mit deren Hilfe du gesunde Snacks für dein Baby oder Kleinkind zubereiten kannst. Die weihnachtlichen Naschereien sind in folgende Kategorien eingeteilt: • zuckerfreie Plätzchen und Kekse • zuckerfreies Gebäck • zuckerfreie Muffins und Brownies • zuckerfreie Pancakes und Waffeln • zuckerfreier Kuchen • zuckerfreies Brot • zuckerfreie Marmeladen • zuckerfreie No-Bake-Rezepte • weihnachtliche Gewürze und zuckerfreie Toppings

Sie wollen für die ganze Familie Weihnachtsplätzchen backen und das schließt Babys und Kleinkinder mit ein? Dann sollten Sie unbedingt das Backbuch „Zuckerfrei Backen für Babys – Weihnachtsedition“ von Franka Lederbogen, auch bekannt als @Baby_Ida_isst, ausprobieren. Die gesunden und zuckerfreien Rezepte eignen sich für jedes Alter.

Franka Lederbogen „Zuckerfrei Backen für Babys – Weihnachtsedition“ 2022, veggie + ISBN-13 978-3985970735 Preis: Taschenbuch 14,99 €, E-Book 9,99 € 158 Seiten – Jetzt kaufen (werblicher Link)

Wem die ganze Backerei an Weihnachten zu viel ist, der kann auch einfach Rezepte ohne Backen, wie beispielsweise Schokomandelsplitter, Haferplätzchen oder Spekulatius-Trüffel ausprobieren, und es sich mit schönen Weihnachtsschmökern wie beispielsweise „Das Wunder von R.“ von Francesca Cavallo oder „Die Zeit der Weihnachtsschwestern“ von Sarah Morgan gemütlich machen.