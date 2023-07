Wenn Ihnen „Mission Impossible“ gefällt, werden Sie diese fünf Bücher verschlingen

Von: Sven Trautwein

Tom Cruise startet mit dem Actionthriller „Mission: Impossible – Dead Reckoning Teil eins“ in den Kinos. Diese fünf Bücher sollten Sie als Fan lesen.

Die Feuilletons sind voll mit Besprechungen zum neuen Tom-Cruise-Film. Die einen mögen den neuen Teil von „Mission: Impossible“, die anderen finden ihn, genau wie den Titel, zu sperrig. So ist es auch mit Büchern. Die einen mögen bestimmte Romane, andere Klassiker verstauben im Regal. Auf Social-Media finden sich Buchtipps, die für Fans von „Mission: Impossible“ genau das Richtige in diesen heißen Sommertagen ist. Wir stellen fünf spannende Titel vor.

Zum Kinostart zum 7. „Mission: Impossible – Dead Reckoning Teil 1“ empfehlen wir fünf weitere Agententhriller. © Stefan Zeitz/Imago/dtv (Montage)

Ken Follett „Die Nadel“

Mit „Die Nadel“ hatte Ken Follett seinen Durchbruch. Es ist ein packender Spionagethriller, der während des Zweiten Weltkriegs spielt. Die Geschichte dreht sich um „Die Nadel“, einen deutschen Spion, der mit einem tödlichen Geheimnis in England infiltriert ist. Doch seine Tarnung droht aufzufliegen, als ein britischer Agent ihm auf die Spur kommt. Ein atemloser Wettlauf gegen die Zeit beginnt, bei dem Leben auf dem Spiel stehen. Folletts meisterhafte Erzählung verbindet historische Genauigkeit mit Spannung und bietet eine mitreißende Reise durch die düsteren Intrigen und Gefahren des Krieges. Eine unvergessliche Geschichte voller Wendungen und Nervenkitzel, die den Leser bis zur letzten Seite fesselt.

April 1944. Die Invasion steht unmittelbar bevor. Um den Deutschen eine Landung bei Calais zu suggerieren, haben die Briten mit Gummipanzern, Pappflugzeugen und potemkinschen Kasernen das größte Täuschungsmanöver aller Zeiten in Südostengland inszeniert. Diese Geisterarmee ist so geschickt in das Funk- und Meldesystem der alliierten Streitkräfte eingewoben, dass selbst Canaris‘ Abwehrapparat sie für echt hält. Denn was Canaris nicht weiß: Seine Spione in England sitzen hinter Gittern und funken nur Spielmaterial – bis auf einen...

Ken Follett „Die Nadel“ 2001 Lübbe, ISBN-13 978-3-404-10026-2 Preis: Taschenbuch 12,99 €, 416 Seiten

Lee Child „Die Hyänen – Jack Reacher Band 24“

Der 24. Jack-Reacher-Band von Lee Child passt gut in die Liste der Agententhriller, die man sich in diesem Sommer nicht entgehen lassen sollte. Die Taschenbuchausgabe ist aktuell erschienen. In typischer Lee-Child-Manier wird mit kurzen, knackigen Sätzen die Spannung aufrechterhalten und von Kapitel zu Kapitel gesteigert. Jack Reacher gerät als Ex-Militärpolizist Band für Band in gefährliche Situationen. Da einige der Bücher auch mit Tom Cruise in der Hauptrolle verfilmt wurden, passt dieser Titel gut in die Reihe zu „Mission: Impossible“. Diese weiteren fünf Krimis sind in diesem Sommer auch empfehlenswert.

Jack Reacher reist ziellos in einem Greyhound-Bus durch die USA. Da beobachtet der ehemalige Militärpolizist, wie ein alter Mann, der gerade aus dem Bus gestiegen ist, überfallen wird. Reacher wäre nicht Reacher, wenn er tatenlos zusähe – er greift ein. Das Opfer ist verletzt, will ihn aber auf keinen Fall in diese Angelegenheit hineinziehen. Doch Reacher konnte noch nie wegsehen, wenn Schwächere Hilfe brauchten. Und so gerät er zwischen die Fronten zweier Mafia-Clans, die brutal um die Herrschaft über ihre Stadt ringen.

Lee Child „Die Hyänen“ Jack Reacher Band 24 Aus dem Amerikanischen von Wulf Bergner 2023 blanvalet, ISBN-13 978-3-734-11250-8 Preis: Taschenbuch 12 €, 413 Seiten

John le Carré „Der Spion, der aus der Kälte kam“

„Der Spion, der aus der Kälte kam“ ist der Klassiker der Spionageromane schlechthin. Mit seiner realistischen Darstellung des Kalten Krieges bietet es einen Einblick in die dunklen Machenschaften der Geheimdienste. Die Protagonisten sind vielschichtig und tiefgründig, und die Handlung ist geprägt von Täuschung und Intrigen. Le Carrés präzise Sprache und sein scharfer Blick auf die menschliche Natur machen das Buch zu einem unvergleichlichen Leseerlebnis. Es ist ein zeitloses Werk, das die Komplexität und moralischen Dilemmata der Spionage-Welt aufdeckt und den Leser bis zur letzten Seite in seinen Bann zieht.

Der britische Agent Alec Leamas ist für Ostdeutschland zuständig. Undercover wechselt er die Seiten, um seine Informanten zu schützen. Zu spät erkennt er, dass er Spielball einer Intrige geworden ist. Als die Frau, die er liebt, in Gefahr gerät, kommt es zum dramatischen Showdown an der Berliner Mauer.

John le Carré „Der Spion, der aus der Kälte kam“ 2019 Ullstein, ISBN-13 978-3-548-06183-2 Preis: Taschenbuch 12 €, 288 Seiten

Jeffery Deaver „Vatermörder“

Die Geschichte fesselt den Leser mit ihrem raffinierten und unvorhersehbaren Handlungsverlauf. Deaver kreiert komplexe Charaktere, die mit ihren eigenen Geheimnissen und Motiven die Spannung weiter anheizen. Die Wendungen und Enthüllungen im Buch sind überraschend und lassen den Leser mitfiebern. Deavers detaillierte Beschreibungen und sein ausgefeiltes Plotting erzeugen eine Atmosphäre der Unsicherheit und halten den Leser in Atem. „Der finale Twist“ ist ein Pageturner, der mit seinem cleveren Spiel zwischen Wahrheit und Täuschung begeistert.

In San Francisco ist Colter Shaw in einer ganz persönlichen Mission unterwegs. Er setzt die letzte Ermittlung seines ermordeten Vaters fort. Dieser sammelte Beweise gegen die mysteriöse Firma BlackBridge, die als „Problemlöser“ ihrer Kunden agiert und für Hunderte von Drogentoten verantwortlich ist. Den rätselhaften Hinweisen folgend, die sein Vater hinterlassen hat, findet sich Shaw in einem gefährlichen Katz-und-Maus-Spiel wieder...

Jeffery Deaver „Vatermörder“ – Colter Shaw Band 3 Aus dem Amerikanischen von Thomas Haufschild 2023 blanvalet, ISBN-13 978-3-764-50826-5 Preis: Hardcover 22 €, 480 Seiten

Jens Henrik Jensen „EAST. Auf tiefem Grund“

Jensen schafft es, realistische und glaubwürdige Figuren zu erschaffen, deren emotionale Tiefe den Leser mitreißt. Seine Geschichten sind von Spannung und unerwarteten Wendungen durchzogen, die den Leser von Anfang bis Ende fesseln. Jensen behandelt oft brisante Themen wie Korruption, internationale Spionage und politische Intrigen, wodurch seine Thriller eine hohe Aktualität und Relevanz besitzen. Mit seiner packenden Schreibweise und seinem Gespür für Spannung bietet Jensen ein unvergessliches Leseerlebnis für Thriller-Liebhaber. Auch mit seiner „Oxen“-Serie erreichte er die vorderen Plätze der Bestsellerlisten.

Millennium in Murmansk. Beim alten Hafen machen Eismeerfischer einen unheimlichen Fang: Im Wasser treibt ein abgetrennter tätowierter Arm. Der Fall im Militärstützpunkt der russischen Marine ruft die Geheimdienste auf den Plan – und vom CIA wird Jan Jordi Kazanski in die arktische Nacht entsandt. Dort ringt er mit den Kräften des Chaos und der Auflösung, die nach dem Zerfall der Sowjetunion erstarken …

Jens Henrik Jensen „EAST. Auf tiefem Grund“ Übersetzt von Friederike Buchinger 2023 dtv, ISBN-13 Preis: Taschenbuch 13,95 €, E-Book 9,99 €, 491 Seiten (abweichend vom Format)

Und auch für James-Bond-Fans gibt es Neuigkeiten. Mögen die alten Bände politisch nicht korrekt sein, gibt es jetzt einen neuen Bond in Buchform.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von dem Redakteur Sven Trautwein sorgfältig überprüft.