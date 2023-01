Erzählung einer Holocaust Überlebenden: „Das barfüßige Mädchen“ von Edith Bruck

Holocaust Gedenktag

Zum heutigen Holocaust Gedenktag ist es besonders wichtig noch einmal zurückzublicken und den wenigen Überlebenden das Wort zu schenken. „Das barfüßige Mädchen“ ist eine solche Geschichte. Buchtipp.

Heute, am 27. Januar. 2023, ist der Holocaust Gedenktag. In den Sozialen Medien werden wieder viele den Hashtag #niewieder posten. Was jedoch besonders wichtig an solchen Tagen ist, ist das Reflektieren und Zuhören. Dazu bietet sich an, den wenigen noch lebenden Überlebenden zuzuhören, aber auch denen, die die heutigen Situationen in Deutschland erleben.

Edith Bruck „Das barfüßige Mädchen“: Über das Buch

Der Roman „Das barfüßige Mädchen“ von Edith Bruck erzählt nicht nur die Geschichte während der NS-Zeit und die Zeit im KZ. Auch wie schwer es für Überlebende der Shoa (jüdische Bezeichnung für den Holocaust) nach 1945 war. Teilweise von Schuld des „Überlebens“ geprägt und heimatlos. Sie hatten die Familien in den Vernichtungslagern verloren und mussten sich ganz neuen Herausforderungen stellen.

Als junges Mädchen läuft sie unbeschwert durch die staubigen Gassen des kleinen ungarischen Dorfes, in dem sie mit ihrer Familie lebt. Bis sie eines Tages nach Auschwitz deportiert wird. Edith Bruck, eine der letzten Überlebenden der Shoah, blickt zurück auf ihre eigene Geschichte. Sie erzählt, wie sie nach der Erfahrung absoluter Grausamkeit und Unmenschlichkeit zurück ins Leben findet, wie sie sich in Israel fremd fühlt, sich einer Tanztruppe anschließt und schließlich in Italien niederlässt, wo sie eine neue Sprache lernt, auf der sie bis heute schreibt. Ihre Worte zeugen von großer Stärke und Klarheit: Eindringlich schildert sie ihr Hadern mit Gott, ihr Festhalten an Vergebung und ihr vehementes Eintreten gegen das Vergessen.

Edith Bruck „Das barfüßige Mädchen“: Mein Fazit

Ich habe bereits einige Romane von Überlebenden der Shoa gelesen. Auch „Das barfüßige Mädchen“ ist ein sehr beeindruckendes und emotionales Werk. Wie die gerade erst 13-jährige Ditke erst mit den Grausamkeiten umgehen und anschließend ihren Platz auf der Welt finden muss. Ein beeindruckendes Werk, das man lesen sollte.

Edith Bruck „Das barfüßige Mädchen“: 2023, Aufbau Verlag, ISBN 13-978-3-351-03994-3 Preis: gebundenes Buch 20 €, Ebook 14,99 €, Seitenzahl: 159 (abweichend vom Format) Hier bestellen

Edith Bruck

Edith Bruck, 1931 in Ungarn geboren, wurde 1944 nach Auschwitz deportiert. Nach der Befreiung in Bergen-Belsen emigrierte sie zunächst nach Israel. Seit 1954 lebt sie in Rom, wo sie als Schriftstellerin, Journalistin, Drehbuchautorin und Übersetzerin arbeitet. Für ihr vielfältiges Werk wurden ihr zahlreiche Auszeichnungen verliehen, 2021 erhielt sie das Verdienstkreuz der Bundesrepublik Deutschland. „Das barfüßige Mädchen“ war für den renommierten Premio Strega 2021 nominiert.