Die Erstauflage von „Der Hobbit“ für über 10.000 Pfund versteigert

Von: Jessica Bradley

Teilen

Eine Erstauflage von J.R.R. Tolkiens „Der Hobbit“ fand auf eBay ihre neue Heimat, als sie zugunsten von Cancer Research UK versteigert wurde. Ein literarischer Schatz, der Gutes tut.

Ein bemerkenswertes Kapitel in der Literaturgeschichte spielte sich kürzlich ab, als eine Erstauflage des Fantasy-Romans „Der Hobbit“ von J.R.R. Tolkien auf der Online-Auktionsplattform eBay versteigert wurde. Ursprünglich hätte das rare Buch für einen minimalen Betrag von fünf Pfund in einem Second-Hand-Laden in der Stadt Dundee den Besitzer wechseln sollen – und das alles zugunsten der renommierten Organisation Cancer Research UK, die sich der Krebsforschung widmet.

Versteigerung der Erstauflage von „Der Hobbit“

Im Second-Hand-Laden gefundene Erstauflage des „Hobbits“ bei eBay für mehr als 10.000 Pfund versteigert. © DanRainville/Imago

Adam Carsley, der Filialleiter, äußerte gegenüber PA seine anfänglichen Einschätzungen: „Zuerst dachte ich, wir bekommen maximal 500 Pfund dafür, wenn wir Glück haben.“ Doch das Buch übertraf alle Erwartungen. Es stellte sich heraus, dass es sich um eines der wertvollsten Objekte handelte, die jemals an einen ihrer Läden gespendet wurden. Letztendlich erzielte die Erstauflage auf der eBay-Seite des Second-Hand-Ladens einen Höchstpreis – ein Rekord für das Unternehmen.

Diese außergewöhnliche Versteigerung vereint die Magie von Tolkiens Werk mit einem edlen Zweck. Während Leserinnen und Leser auf der ganzen Welt von der Geschichte des Hobbits Bilbo Beutlin begeistert sind, trägt der Erlös der Versteigerung zur weiteren Erforschung und Bekämpfung von Krebs bei. Ein literarischer Schatz, der Hoffnung und Heilung ermöglicht.

J.R.R. Tolkiens Meisterwerk als Grundlage für die „Herr der Ringe“-Trilogie

„Der Hobbit“ ist ein Fantasy-Roman von J.R.R. Tolkien, der die Abenteuer des Hobbits Bilbo Beutlin erzählt. Bilbo wird unerwartet von dem Zauberer Gandalf und einer Gruppe von Zwergen auf eine gefährliche Reise zum Einsamen Berg geschickt, um den gestohlenen Schatz, sowie die ursprüngliche Heimat der Zwerge vom Drachen Smaug zurückzuerobern. Auf dieser Reise erlebt Bilbo zahlreiche Abenteuer, begegnet magischen Kreaturen und entdeckt eine verborgene Seite seiner selbst. „Der Hobbit“ ist eine eigenständige Geschichte, die jedoch den Grundstein für das epische Werk „Herr der Ringe“ legt.