Buchtipps von Emine Sevgi Özdamar: Vier Bücher, die Sie gelesen haben sollten

Emine Sevgi Özdamar ist Trägerin des Georg-Büchner-Preis 2022. Die Jury lobte das deutsch-türkische Panorama in ihren Büchern. Vier Buchtipps aus ihrer Feder.

Die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung teilte mit, dass die Autorin Emine Evgi Özdamar den Georg-Büchner-Preis 2022 erhält. Der mit 50.000 Euro dotierte Preis wird feierlich am 5. November überreicht. Der Georg-Büchner-Preis gilt als einer der wichtigsten Literaturpreise Deutschlands. Die Autorin erhielt für ihre Werke viele weitere Preise, darunter den Ingeborg-Bachmann-Preis 1991 für „Das Leben ist eine Karawanserei - hat zwei Türen - aus einer kam ich rein aus der anderen ging ich raus“. Diese weiteren vier Bücher sollten Sie von ihr gelesen haben:

Ihr kürzlich erschienener Roman „Ein von Schatten begrenzter Raum“ stand auf der Shortlist für den Preis der Leipziger Buchmesse 2022. Der Roman zeigt ein vielstimmiges Loblied auf das Nachkriegseuropa auf, in dem vieles durch die Kraft der Poesie möglich schien. Auch hier zeigen sich wieder die autobiographischen Anleihen, für die das Werk von Özdamar berühmt ist.

„Jeder hat in einer Stadt seine persönliche Stadt.“ „Ich bin ein Mensch vom Weg, am liebsten ist mir, im Zug zu sitzen zwischen den Ländern. Der Zug ist ein schönes Zuhause“, sagt Emine Sevgi Özdamar. Aber sie kommt auch an: an Orten wie „ihrem Hauptbahnhof“ in Düsseldorf, in ihrer Wohnung dort, in Berlin Ost und West, in Amsterdam, in Istanbul – in den Theatern, in Lied- und Gedichtzeilen. Die Erinnerung an Menschen, Bilder, Situationen, Gespräche und Telefongespräche, Kindheit, Leben und Tod – alles verwebt sich mit genauen Beobachtungen des Hier und Jetzt zu einer Gedankenreise, die die Autorin auf ihre ganz eigene Weise in Bilder und Sprache formt. So versammelt dieser Band höchst lebendige und sehr persönliche Geschichten von der Erinnerung und Annäherung an Städte und Menschen, an Vertrautes und Fremdes. Emine Sevgi Özdamars Dankrede zum Erhalt des Adelbert-von-Chamisso-Preises rundet das Bild ab: mit ihrer Reise aus der türkischen in die neue, die deutsche Sprache.