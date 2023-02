Ellen Sandberg „Das Geheimnis“: Familiengeheimnisse und Abgründe

Von: Jessica Bradley

Chiemsee-Thriller „Das Geheimnis“ von Ellen Sandberg © Fotostand/imago/PenguinVerlag

Die Themen Schuld und Vergebung beschäftigen die Autorin Ellen Sandberg auch privat am meisten. Das kann man auch in ihrem neuen Thriller „Das Geheimnis“ entdecken. Buchtipp.

Ein Verrat der Leben zerstörte, davon kann man in Ellen Sandbergs neuen Roman lesen. Die Autorin verarbeitet eigene Gedanken und schwere Themen in ihren Romanen. Grund dafür ist, das sie so ein breites Publikum erreichen kann, das über Dinge nachdenkt, mit denen man sich sonst nicht beschäftigt. Die gesamte Buchbesprechung finden Sie auf 24books.de.