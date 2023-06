Dystopie mit Herz: Jessie Greengrass – „Und dann verschwand die Zeit“

Von: Jessica Bradley

Eine Dystopie, die noch lange nachhallt: Jessie Greengrass „Und dann verschwand die Zeit“. Ein Roman mit viel Gefühl und Tiefe.

In ihrem neuesten Roman erschafft die Autorin eine dystopische Zukunftsvision, die im Küstengebiet Großbritanniens angesiedelt ist. Von Anfang an wird deutlich, dass das Meer gnadenlos an der Küste nagt und eine Flussmündung langsam aber sicher überflutet. Inmitten dieser bedrohlichen Umgebung versucht eine bunt zusammengewürfelte Gruppe von Menschen im „High House“ zu überleben – einem Anwesen, das seinen Namen seiner erhöhten Lage verdankt. Hier gibt es einen Garten, ein Wasserrad und einen Holzofen, die sie vor der umgebenden Landschaft abschneiden und ihnen einen gewissen Schutz bieten.

Jessie Greengrass – „Und dann verschwand die Zeit“: Über das Buch

Auf einer Anhöhe abseits einer kleinen Stadt am Meer liegt das High House. Dort leben Grandy und seine Enkeltochter Sally sowie Caro und ihr Halbbruder Pauly. Das Haus verfügt über ein Gezeitenbecken und eine Mühle, einen Gemüsegarten und eine Scheune voller Vorräte – die Vier sind vorerst sicher vor dem steigenden Wasser, das die Stadt zu zerstören droht. Aber wie lange noch? © imagebroker/Imago/KiepenheuerWitsch/Montagebild

Abseits einer malerischen kleinen Stadt am Meer erhebt sich das High House majestätisch auf einer Anhöhe. Hier finden Grandy und seine Enkeltochter Sally ein Zuhause, ebenso wie Caro und ihr Halbbruder Pauly. Das idyllische Haus umgibt ein Gezeitenbecken und eine funktionierende Mühle, während der Gemüsegarten und eine gut bestückte Scheune ihnen eine gewisse Sicherheit bieten. Vorläufig sind sie vor den bedrohlichen Fluten geschützt, die drohen, die Stadt zu verschlingen. Doch wie lange können sie dieser Gefahr noch trotzen?

Caro und ihr jüngerer Halbbruder Pauly kommen im High House an, nachdem ihr Vater und ihre Stiefmutter, zwei Umweltforscher*innen, sie aufgefordert haben, London zu verlassen, um im höher gelegenen Haus Zuflucht zu suchen. In ihrem neuen Zuhause, einem umgebauten Sommerhaus, das von Grandy und seiner Enkelin Sally betreut wird, lernen die Vier, miteinander zu leben. Doch das Leben ist anstrengend, besonders im Winter, die Vorräte sind begrenzt. Wie lange bietet das Haus noch die erhoffte Sicherheit?

Jessie Greengrass – „Und dann verschwand die Zeit“: Fazit

Ein fesselnder und tief berührender Roman, der sich mit den Themen Elternschaft, Hingabe, Liebe und dem Überleben inmitten einer existenziellen Bedrohung auseinandersetzt. Er dringt tief in die Seele ein und verdeutlicht vehement, welche Einsätze auf dem Spiel stehen.

Jessie Greengrass „Und dann verschwand die Zeit“ 2023, Kiepenheuer und Witsch, ISBN 13-978-3-462-00196-9 Preis: gebundenes Buch 22 €, E-Book 18,99 €, Seitenzahl: 288 (abweichend vom Format)

Jessie Greengrass

Jessie Greengrass, geboren im Jahr 1982, absolvierte ihr Studium der Philosophie an den Universitäten von Cambridge und London, wo sie gegenwärtig ihren Wohnsitz hat. Ihre Sammlung von Erzählungen, „An Account of the Decline of the Great Auk, According to One Who Saw It“, wurde mit angesehenen Literaturpreisen in Großbritannien ausgezeichnet. Ihr Erstlingsroman findet sich auf den Shortlists verschiedener Auszeichnungen und etabliert sie als eine der vielversprechendsten englischen Schriftstellerinnen.