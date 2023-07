Diese drei Romane sollten Bücherwürmer in diesem Sommer unbedingt lesen

Von: Jessica Bradley

Teilen

Die faszinierende Welt einer ostdeutschen Jugend, Begegnungen im Freibad und die eindrucksvolle Geschichte der letzten Generation.

Der Sommer ist die perfekte Zeit, um sich mit einem guten Buch in die Ferne zu träumen. Ob am Strand, im Garten oder auf der heimischen Terrasse – nichts vermag den Geist so zu entführen wie eine packende Sommerlektüre. Eintauchen in fremde Welten, mit den Protagonisten mitfiebern und in andere Zeiten reisen. Das Lesen ist ein wahrer Schatz, der uns bereichert und unsere Vorstellungskraft beflügelt. Also schnappen Sie sich Ihre Sommerlektüre, lassen Sie sich von den Seiten verzaubern und tauchen Sie ein in das Abenteuer zwischen den Buchdeckeln.

„Die Möglichkeit von Glück“: Roman

Sie lieben Lesen und können dabei am besten entspannen? Diese drei Bücher sollten Sie diesen Sommer gelesen haben. © Bonninstudio/Imago

In einer idyllischen Kleinstadt an der ostdeutschen Ostsee erblickt Stine in den 80er Jahren das Licht der Welt. Als Kind der Wende ist sie zu jung, um den tiefgreifenden Systemwechsel in der DDR vollständig zu begreifen. Dennoch prägen die komplexen ideologischen Einflüsse ihrer Familie die heranwachsende Generation. Während ihre Verwandten die vergangene Welt hinter einem undurchdringlichen Schweigen verbergen, brechen bei Stine unausweichliche Fragen auf, die sie nicht länger verdrängen kann. In einem literarisch kraftvollen Werk beleuchtet Anne Rabe einfühlsam die Verletzungen einer Generation, die zwischen Diktatur und Demokratie aufgewachsen ist. Dabei geht sie den Ursprüngen von Rassismus und Gewalt auf den Grund und präsentiert eine beeindruckende, aufwühlende Darstellung dieser Zeit.

In der DDR geboren, im wiedervereinigten Deutschland aufgewachsen. Als die Mauer fällt, ist Stine gerade einmal drei Jahre alt. Doch die Familie ist tief verstrickt. In ein System, von dem sie nicht lassen kann, und in den Glauben, das richtige Leben gelebt zu haben. Bestechend klar und kühn erzählt Anne Rabe von einer Generation, deren Herkunft eine Leerstelle ist.

Anne Rabe „Die Möglichkeit vom Glück“ 2023, Klett-Cotta, ISBN 13-978-3-608-98463-7 Preis: gebundenes Buch 24 €, E-Book 18,99 €, Seitenzahl: 384 (abweichend vom Format)

Die schönsten Tierbildbände: faszinierende Naturaufnahmen und interessante Fakten Fotostrecke ansehen

„Seemann vom Siebener“: Roman

Die Hitze ist unerträglich. Das Freibad lockt mit seinem erfrischenden Schwimmbecken, der sonnigen Liegewiese und dem majestätischen, aber seit dem tragischen Vorfall gesperrten Siebener-Sprungturm. Doch die Vergangenheit lässt sich nicht für immer abschotten. Das ist Kiontke, dem Bademeister, genauso bewusst wie den anderen hier. Joe und Lenny wissen es, ebenso wie Isobel, die zunehmend in der Vergangenheit lebt. Für sie alle ist das Freibad ein Ort, der ihren Lebensweg prägt. Mit feinem Humor und tiefem Einfühlungsvermögen erzählt Arno Frank von Abschieden und Rückkehr, vom Verweilen und der Suche nach dem Glück. Sein Buch erstrahlt wie ein letzter strahlender Spätsommertag.

Brütende Hitze. Die halbe Stadt ist im Freibad. Da ist Kiontke, der Bademeister, der noch immer am Beckenrand steht, auch wenn die Leute meinen, dass es ihn eigentlich hätte umhauen müssen, dieses Unglück damals. Da ist Renate, die hinter der Kasse sitzt und zu viel raucht und die zwei, vier, acht Sachen an Kiontke mag, was sie natürlich niemals zugeben würde. Joe wiederum versucht anzuschwimmen gegen das Loch in ihrem Leben und die ungebetenen Erinnerungen.

Arno Frank „Seemann vom Siebener“ 2023, Tropen, ISBN 13-978-3-608-50180-3 Preis: gebundenes Buch 24 €, E-Book 18,99 €, Seitenzahl: 240 (abweichend vom Format)

Bleiben Sie auf dem Laufenden zu Neuerscheinungen und Buchtipps mit dem kostenlosen Newsletter unseres Partners 24books.de.

„Stories“: Roman

Jede Seite, jeder Satz dieser Geschichten führt uns unaufhaltsam in das Unvorhersehbare, verzweigt sich in die Tiefe wie Romane. Dabei sind sie unverwechselbar in ihrem Ton, gleichzeitig beunruhigend und komisch. Joy Williams wird seit Langem als eine der bedeutendsten Stimmen in der amerikanischen Literatur gefeiert, und ihr Werk „Stories“ beweist ihre absolute Meisterschaft.

Eine Nacht lang erkunden zwei Mädchen einen Zug mit Bar und Zauberbühne und lernen dabei ihr künftiges Leben kennen. Eine Frau, ratlos, plötzlich schlaflos, wird von der Faszination für eine nächtliche Radiosendung erfasst, in der, so glaubt sie, all ihre Fragen gelöst werden könnten. Von der Gesellschaft geächtet, schließen sich die Mütter mehrerer verurteilter Mörder zu einem Außenseiterclub zusammen.

Joy Williams „Stories“ 2023, dtv, ISBN 13-978-3-423-28321-2 Preis: gebundenes Buch 25 €, E-Book 19,99 €, Seitenzahl: 304 (abweichend vom Format)