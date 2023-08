Drei Bücher passend zur Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen 2023

Sportbücher

Facebook

Twitter

E-Mail

Fehler melden schließen

Weitere schließen

In diesem Jahr findet die Fußball-WM der Frauen in Australien und Neuseeland statt. Wir stellen Ihnen drei Bücher rund um Frauenfußball und Gleichberechtigung vor.

Von 20. Juli bis 20. August findet die diesjährige Frauenfußball-Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland statt. In diesem sportlichen Großereignis treten die besten Nationalmannschaften der Welt gegeneinander an, um den begehrten Titel zu gewinnen. Die Veranstaltung bietet nicht nur spannende Fußballspiele, sondern dient auch als Plattform zur Feier des Frauenfußballs und zur Anerkennung derjenigen, die sich für Gleichberechtigung und die Förderung des Frauenfußballs einsetzen. Das Turnier verspricht fesselnde Wettkämpfe und inspirierende Geschichten von Frauen, die in der Sportwelt Barrieren durchbrechen und ihre Leidenschaft für den Sport unter Beweis stellen. Fußballfans weltweit fiebern gespannt mit, um Zeuge der Entwicklung und des Erfolgs des Frauenfußballs auf der internationalen Bühne zu werden.

Warum Frauen den besseren Fußball spielen

+ Die Frauen-Fußball-Weltmeisterschaft 2023: Wir stellen Ihnen 3 interessante Bücher zu diesem Thema vor. © DARRENENGLAND/Imago

In einem gemeinsamen Buch zeigen die renommierte ARD-Expertin Nia Künzer und ihr beliebter Reporter-Kollege Bernd Schmelzer die besonderen Facetten des Frauenfußballs auf. Seit 2006 kommentiert Nia Künzer mit ihrer unaufgeregt-lockeren und fachkundigen Art die Frauenfußballspiele und vermittelt dabei ihre Begeisterung für diese Sportart. In ihrem Werk betonen sie die Sympathie und Authentizität, die den Frauenfußball auszeichnet, und zeigen auf, welche wertvollen Lektionen der Männerfußball von ihm lernen kann. Besonders hervorgehoben wird die Bedeutung des Frauenfußballs für das Selbstbewusstsein von Mädchen, wodurch dieser Sportart eine besondere Aufmerksamkeit zuteilwerden sollte.

Warum Frauen den besseren Fußball spielen? Weil es hier wirklich um Fußball geht, mehr um den Sport, weniger ums Geld und die Show. Weil Frauen ein anderes Selbstverständnis zeigen, sie authentisch bleiben und persönliche Eitelkeiten zurückstellen, nach dem Motto: Elfmeter ist, wenn der Schiri pfeift.

Nia Künzer und Bernd Schmelzer „Warum Frauen den besseren Fußball spielen“ 2023, Edel Sports, ISBN 13-978-3-985-88056-0 Preis: Taschenbuch 19,95 €, E-Book 16,99 €, Seitenzahl: 272 (abweichend vom Format)

Wie Frauen den Sport revolutionieren

In diesem umfassenden Sammelband wird ein aktueller Überblick über den Frauenfußball in Deutschland, Europa und den USA geboten. Die beiden Herausgeberinnen konnten für dieses Projekt hochkarätige Autorinnen gewinnen, die ihre Expertise in den Texten einbringen. Doch damit nicht genug: Interviews mit prominenten Spielerinnen und Funktionärinnen bereichern das Buch zusätzlich. Unter anderem werden Gespräche mit Laura Freigang von Eintracht Frankfurt und Ralf Kellermann vom VfL Wolfsburg präsentiert. Das Vorwort stammt von Tabea Kemme, einer ehemaligen Nationalspielerin und heutigen Sky-Expertin. Mit dieser beeindruckenden Zusammenstellung verspricht der Sammelband eine wertvolle und vielseitige Informationsquelle für alle, die sich für den Frauenfußball interessieren.

Zuschauerrekorde in Barcelona (über 90.000 in der Champions League), Hollywoodstar Natalie Portman gründet in Los Angeles einen neuen Klub: den Angel City FC, wo die Nationalspielerin Almuth Schult das Tor hütet, und auch in Deutschland füllen die Klubs inzwischen mit Spielen der Frauen die großen Stadien. Dazu eine Europameisterschaft in England, die den Sport auf ein ganz neues Level gebracht hat, und neue TV-Verträge auch für die deutsche Bundesliga.

Justin Kraft „Fußball der Zukunft“ 2023, Verlag Die Werkstatt, ISBN 13-978-3-730-70653-4 Preis: Taschenbuch 22 €, E-Book 17,99 €, Seitenzahl: 192 (abweichend vom Format)

Bleiben Sie auf dem Laufenden zu Neuerscheinungen und Buchtipps mit dem kostenlosen Newsletter unseres Partners 24books.de.

Eine bemerkenswerte Frau mit einer bemerkenswerten Geschichte

Die beeindruckende Lebensgeschichte von Tuğba Tekkal, die einst als Fußballerin ihren Weg ging und heute als engagierte Menschenrechtsaktivistin außergewöhnliche Orte der Gemeinschaft und des Zusammenhalts schafft. Ihre Geschichte erzählt von einer tiefen Leidenschaft für den Sport, aber auch von den Herausforderungen der Ausgrenzung, der Einengung und der Diskriminierung, die sie immer wieder überwinden musste. Doch Tuğba Tekkal hat niemals aufgegeben. Heute setzt sie sich dafür ein, anderen, insbesondere Mädchen und Frauen, dabei zu helfen, ihre eigenen Tore zur Freiheit zu öffnen. Ihr Engagement und ihre Zusammenarbeit mit der SZ-Redakteurin Anna Dreher machen ihre Geschichte zu einer inspirierenden Reise, die Mut macht und zeigt, wie eine starke Leidenschaft und der Wille, Hindernisse zu überwinden, eine positive Veränderung in der Gesellschaft bewirken können.

Dieses Buch erzählt Tuğba Tekkals ganze Geschichte. Wir begleiten sie auf ihrem Weg: angefangen in ihrer Kindheit als siebtes von elf Geschwistern in einer jesidisch-kurdischen Großfamilie, hinein in die herausfordernde Schulzeit, auf den Bolzplatz, dann als Profifußballerin in die Stadien. Nichts kann sie aufhalten.

Tuğba Tekkal „Tor zur Freiheit“ 2023, Elisabeth Sandmann Verlag, ISBN 13-978-3-949-58205-9 Preis: gebundenes Buch 22 €, E-Book 18,99 €, Seitenzahl: 176 (abweichend vom Format)

Rubriklistenbild: © DARRENENGLAND/Imago