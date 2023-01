Die interessantesten Wissensbücher für Kinder: auch für Schulanfänger geeignet

Von: Jessica Bradley

Wir Eltern kennen das: der Wissensdurst unserer Kinder ist scheinbar unendlich. Hier sind drei Buchtipps mit denen Sie die kleinen Wissenschaftler beschäftigen können.

Wer kennt es nicht? Die ständige Frage: „Warum“, die uns unsere Kinder stellen. Nun haben Sie die Möglichkeit, zumindest einige der Fragen zu beantworten. Diese drei Bücher stillen ein wenig den Wissensdurst ihrer Kinder.

Mit dieser fantastischen Serie sind auch meine Kinder aufgewachsen. Das positive: Sie müssen nicht jeden Band kaufen, nur die, die mit ihrer Thematik Ihre Kinder interessiert. Fantastisch aufgebaut, macht so Wissen Spaß.

Blau leuchtende Ozeane, tiefgrüne Wälder, fruchtbare Böden - die Erde ist in den unendlichen Weiten des Weltalls eine Oase. Sie ist der einzige uns bekannte Planet, auf dem es Leben gibt. In ihrem Inneren ist sie tausende Grad heiß und unter unseren Füßen wandern die Kontinente auf einer zähflüssigen Schicht. Wie entstand das Leben auf der Erde? Wie haben sich bestimmte Tiere extremen Bedingungen angepasst? Woher kommen die Jahreszeiten oder Tag und Nacht? Spannung pur verspricht dieser erste Band der populären Kinder- und Jugendsachbuchreihe WAS IST WAS. Seit über 50 Jahren stillt sie den Wissensdurst neugieriger Kinder in den Bereichen Natur und Tiere, Wissenschaft und Technik, Sport, Kultur und Geschichte ...