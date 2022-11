John Grishams Justizromane im Überblick

John Grisham „Heimkehr“: Drei Kurzromane in einem Band – der Justizthriller ist zurück

Von: Sven Trautwein

Teilen

Wenn sich ein Autor mit dem amerikanischen Justizsystem auskennt, dann ist es John Grisham. Mit Kritik daran spart er auch in Romanen nicht. Mein Buchtipp.

Hinweis an unsere Leser: Bei einem Kauf über die enthaltenen Links erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Ob Steuerhinterziehung, korrupte Politiker oder die ungerechte Todesstrafe. All diese Themen behandelt John Grisham gekonnt in seinen Justizthrillern. Auch wenn die „Heimkehr“ drei Kurzromane beinhaltet, sind sie doch ein tiefer und typischer Blick in das amerikanische Rechtssystem. Spannend und abwechslungsreich.

John Grisham „Die Heimkehr“: Über das Buch

John Grisham „Die Heimkehr“ © Heyne

John Grisham „Die Heimkehr“: Das sagt der Klappentext

Jake Brigance erreicht der Hilferuf eines alten Freundes: Mack Stafford ist vor Jahren mit viel veruntreutem Geld untergetaucht. Nun will er mit Jakes Unterstützung heimkehren. Aber dann läuft alles anders als geplant. Seit vierzehn Jahren sitzt Cody in der Todeszelle, und an diesem Tag soll das Urteil vollstreckt werden. Doch er hat noch einen letzten Wunsch. Zwei verfeindete Brüder und Anwälte wollen einen krummen Deal drehen, um ihren Vater zu ruinieren – mit verhängnisvollen Folgen.

Zwei alte Bekannte, Harry Rex und Jake Brigance tauchen in der ersten Geschichte „Die Heimkehr“ auf. Jake wird von einem ehemaligen Anwaltskollegen kontaktiert, der vor einiger Zeit spurlos verschwunden ist. Im Gepäck: eine große Summe Bargeld, das eigentlich seinen Mandanten zustand. Doch das Gewissen siegt, und er würde gerne in die alte Heimat zurückkehren. Doch hier hat er die Rechnungen ohne alte Bekannte gemacht. Einige Überraschungen warten auf ihn.

Cody Wallace ist 29 Jahre alt und Insasse des Todestrakts. Seine letzten drei Stunden sind in der Geschichte „Erdbeermond“ angebrochen. Er führt letzte Gespräche, wartet auf seine Henkersmahlzeit und hofft, dass sein letzter Wunsch in Erfüllung geht.

Kritisch hat sich Grisham auch in anderen Romanen mit der Todesstrafe auseinandergesetzt, die er verurteilt.



In „Sparringspartner“ geht es um die Kanzlei Malloy & Malloy, die von zwei Brüdern geführt wird, die sich auf den Tod nicht leiden können. Sie sind sich spinnefeind. Der einzige gemeinsame Nenner ist das Geld. Dominiert dieses Thema, ziehen sie an einem Strang. Grisham läuft hier zur Höchstform auf, wie Fans ihn kennen. Ob Steuerhinterziehung, Betrug, politische Korruption. Von allem ist etwas dabei.



Die drei Geschichten zeigen, dass John Grisham ein Meister des Erzählens ist. Als gelernter Rechtsanwalt kennt er das amerikanische Justizsystem wie seine Westentasche. Die Lücken und Ungerechtigkeiten hat er seit Jahren in seinen Romanen verarbeitet.

John Grishams Justizromane im Überblick

1989: Die Jury

1991: Die Firma

1992: Die Akte

1993: Der Klient

1994: Die Kammer

1995: Der Regenmacher

1996: Das Urteil

1997: Der Partner

1998: Der Verrat

1999: Das Testament

2000: Die Bruderschaft

2002: Der Richter

2003: Die Schuld

2004: Die Liste

2005: Die Begnadigung

2008: Berufung

2009: Der Anwalt

2011: Verteidigung

2012: Das Komplott

2014: Die Erbin

2015: Anklage

2016: Der Gerechte

2017: Bestechung

2018: Forderung

2019: Das Bekenntnis

2020: Die Wächter

2021: Der Polizist

2021: Der Verdächtige

John Grisham „Die Heimkehr“: Mein Fazit

John Grisham gilt als der Großmeister der Justizthriller. Dies hat er in seinen zahlreichen Romanen bewiesen. Mit „Die Heimkehr“ legt er drei lesenswerte Kurzromane in einem Band vor. Diese sind spannend und klar aufgebaut, wie man es von Grisham gewohnt ist. Mit dem Buch lässt sich problemlos die Wartezeit auf seinen angekündigten Roman im Frühjahr vertreiben.

Bleiben Sie bei Neuerscheinungen auf dem Laufenden. Hier geht es zu unserem Newsletter.

John Grisham „Die Heimkehr“ Originaltitel „Sparring Partners“, aus dem Amerikanischen von Bea Reiter, Kristiana Dorn-Ruhl, Imke Walsh-Araya 2022, Heyne ISBN-13 978-3-453-27412-9 Preis: Hardcover 22 €, E-Book 15,99 €, 384 Seiten (abweichend vom Format) – Jetzt kaufen (werblicher Link)

John Grisham

John Grisham ist einer der erfolgreichsten amerikanischen Schriftsteller. Seine Romane sind ausnahmslos Bestseller. Zudem hat er ein Sachbuch, einen Erzählband und Jugendbücher veröffentlicht. Seine Werke werden in fünfundvierzig Sprachen übersetzt. Er lebt in Virginia.