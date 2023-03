Deutscher Hörbuchpreis 2023: Folgende Bücher haben gewonnen

Von: Jessica Bradley

Erstmalig nach der Corona Pandemie wurde der Deutsche Hörbuchpreis wieder in Präsenz verliehen. Folgende Bücher haben gewonnen.

Die Gewinner des Deutschen Hörpreises 2023 stehen fest. Einige Überraschungen erwarten Sie, aber auch Romane, die bereits auf der Bestenlisten stehen.

Der lang erwartete dritte Roman von Bestsellerautorin Dörte Hansen. Einen ausführlichen Buchtipp können Sie hier lesen.

Ein geheimnisvoller, fast magischer Roman über den Sinn des Lebens.

Jon Fosses Roman spielt in unserer Welt, wenn auch nicht ganz. Da sind zwei Maler mit demselben Namen – der eine erfolgreich, aber Witwer, der andere säuft. Oft könnte man meinen, sie wären ein und derselbe, und doch begegnen sie sich manchmal, sprechen auch miteinander.

Die neue Umsetzung des Klassiker ist wahrhaftig gelungen. Ein Hauch von Côte d’Azur-Gefühl.

Françoise Sagan war erst 18, als sie mit Bonjour tristesse die Welt eroberte. Ihr Roman wurde in dutzende Sprachen übersetzt, millionenfach verkauft und verfilmt. Mit großer Treffsicherheit beschreibt sie darin die Befindlichkeiten ihrer jugendlichen Hauptfigur: Cécile ist ein launischer Teenager, scharfsinnig, egoistisch, manipulativ – und dazu verdammt, den Sommer mit ihrem eitlen Vater und seiner jungen, etwas einfältigen Geliebten Elsa in einem Haus an der Côte d‘Azur zu verbringen.