Die besten Bücher von Stephen King über Kinder mit Superkräften

Von: Jessica Bradley

Stephen Kings Faible für paranormale und mentale Fähigkeiten ist weitestgehend bekannt. Hier bieten wir Ihnen eine kleine Auswahl seiner Bücher über diese Thematik an.

Es existieren seit langem Geschichten, in denen die Entfaltung von Superkräften mit dem Einsetzen der Jugendzeit einhergeht. Während der Pubertät treten plötzlich übernatürliche Begabungen zutage, die sich als Reaktion auf Unterdrückung und Missbrauch erweisen, Identitätskrisen hervorrufen oder die jungen Protagonisten sogar an die Schwelle des Kontrollverlusts führen. Dieses Erzählmuster ist derzeit wieder besonders häufig anzutreffen und gewinnt an Popularität. Wir kennen ja bereits seit den Achtzigern Stephen Kings Faible für Übernatürliches und mentale Fähigkeiten.

Kings erstes Werk: „Carrie“

Stephen King hat ein Faible für Kinder mit Superkräften. Vier Bücher, die diese Annahme bestätigen. © stock&people/Imago

Carrie erlebt nur einmal das Gefühl, sich wie alle anderen Mädchen zu fühlen - als sie eine Einladung zum Schulball erhält. Doch der Abend nimmt eine schreckliche Wendung, als ein grausamer Streich zu einer Katastrophe führt. Denn Carrie ist mit einer unheimlichen Gabe beschenkt. Nun sinnt sie auf Vergeltung.

Carrie war schon immer anders. Wegen ihrer unbeholfenen Art ist sie in der Schule eine Außenseiterin und wird gnadenlos gehänselt. Zu Hause leidet sie unter dem religiösen Fanatismus ihrer Mutter.

Stephen King „Carrie“ 2020, Bastei Lübbe, ISBN 13-978-3-404-18006-6 Preis: Taschenbuch 12 €, E-Book 7,99 €, Seitenzahl: 304 (abweichend vom Format) Hier bestellen

Stephen King „Feuerkind“

Mit „Feuerkind“ hat er eine grandiose Geschichte veröffentlich, die auch verfilmt wurde. Ein Reboot des damaligen Films lief erneut in den Kinos. (Firestarter 2022)

Das Mädchen Charlie kann allein mit Gedanken Feuersbrünste entfachen. Ihre Eltern verlangen, dass sie diese Macht niemals einsetzt. Aber gilt das auch, wenn das eigene Leben, das Leben der Familie bedroht wird?

Stephen King „Feuerkind“ 2007, Heyne, ISBN 13-978-3-453-43273-4 Preis: Taschenbuch 9,99 €, E-Book 9,99 €, Seitenzahl: 560 (abweichend vom Format) Hier bestellen

Stephen King „Das Institut“

Im Institut in Maine sind weitere Kinder untergebracht, die ähnliche paranormale Fähigkeiten wie Luke besitzen: Kalisha, Nick, George, Iris und der zehnjährige Avery. Sie befinden sich alle im Vorderbau des Instituts. Luke erfährt, dass vor ihnen bereits andere Kinder nach einer Testreihe in den „Hinterbau“ gebracht wurden und niemals zurückkehrten. Mit jedem Tag, an dem Lukes neuen Freunde aus dem Vorderbau verlegt werden, wächst seine Verzweiflung und der Wunsch nach Flucht, um Hilfe zu holen. Noch niemand ist zuvor aus dem streng abgeschirmten Institut entkommen.

Eine detaillierte Besprechung des Romans finden Sie hier.

In einer ruhigen Vorortsiedlung von Minneapolis ermorden zwielichtige Eindringlinge lautlos die Eltern von Luke Ellis und verfrachten den betäubten Zwölfjährigen in einen schwarzen SUV. Die ganze Operation dauert keine zwei Minuten. Luke wacht weit entfernt im Institut wieder auf, in einem Zimmer, das wie seines aussieht, nur dass es keine Fenster hat.

Stephen King „Das Institut“ 2020, Heyne, ISBN 13-978-3-453-44106-4 Preis: Taschenbuch 12,99 €, E-Book 9,99 €, Seitenzahl: 768 (abweichend vom Format) Hier bestellen

Weitere Romane mit Kindern, die besondere Fähigkeiten haben

„Doctor Sleep“ (werblicher Link)ist ebenfalls ein Roman, der die Thematik „Übernatürliches“ behandelt. Der erwachsene Danny, der als kleiner Junge im Hotel Overlook unter seinem von Geistern besessenen Vater gelitten hat und mit seinem Dreirad unterwegs war, kämpft erneut mit den Schatten der Vergangenheit. Doch diesmal wird er in einen Konflikt zwischen Gut und Böse gezogen. Die zwölfjährige Abra besitzt ebenfalls das Shining. Wie bereits der berühmte Vorgänger „Shining“ (werblicher Link) haben hier Kinder die außergewöhnliche Gabe, Gedanken zu erahnen und zukünftige Geschehnisse vorhersagen zu können.

Ebenfalls ein Kind mit besonderen Fähigkeiten gibt es in Kings Kurzgeschichte „Kinder des Zorns“ (werblicher Link). Das junge Paar Burt und Vicky befindet sich auf einer Autofahrt durch die Weiten von Nebraska, als sie plötzlich einen Jungen überfahren. Zu ihrem Entsetzen stellen sie fest, dass der Junge bereits tot war und absichtlich auf die Straße geworfen wurde. Entschlossen, den Vorfall den Behörden zu melden, packen sie den leblosen Körper in den Kofferraum ihres Autos und machen sich auf den Weg zur nächstgelegenen Stadt. Sie erreichen Gatlin, eine verlassene Stadt, in der scheinbar niemand mehr lebt. Doch schon bald müssen sie erkennen, dass alle erwachsenen Bewohner von den Kindern brutal ermordet wurden, die einem blutigen Kult folgen. Unter den wenigen Kindern, die noch nicht dem Massenwahn verfallen sind, befinden sich auch die Geschwister Job und Sarah. Sarah besitzt „das zweite Gesicht“ und ist in der Lage, die Zukunft zu sehen und sie in Bildern darzustellen.