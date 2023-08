Longlist: Die 20 Nominierten für den Deutschen Buchpreis 2023 stehen fest

Von: Sven Trautwein

Zwanzig Romane sind für den Deutschen Buchpreis nominiert. Dies sind die Nominierten für die Longlist.

Eine Longlist für den Deutschen Buchpreis 2023 zu erstellen, ist kein leichtes Unterfangen. 172 Bücher aus 111 Verlagen standen zur Wahl. Die Entscheidung für den besten Roman des Jahres fällt am 16. Oktober im Rahmen der Frankfurter Buchmesse. Um das Warten bis zur Shortlist zu verkürzen, gibt es hier die zwanzig nominierten Romane der Longlist des Deutschen Buchpreises 2023.

Sechs Romane werden von den Jurymitgliedern im nächsten Schritt ausgewählt, die die Shortlist am 19. September 2023 bilden. Erst am Abend der Preisverleihung erfahren die sechs Autoren, wer den Deutschen Buchpreis erhält.

Eine Longlist ist nicht einfach nur eine Liste mit Titeln, die eine Jury preiswürdig findet. Sie bildet einen kollektiven Leseprozess ab. Was treibt uns an? Was finden wir wichtig? Welche literarischen Entdeckungen haben wir gemacht?