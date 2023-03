Die schönsten Buchhandlungen der Welt: Individuelle Kathedralen für Bücher

Von: Sven Trautwein

Wo lässt sich am besten über Literatur sprechen? Natürlich in einer schönen und individuellen Buchhandlung. Wir stellen die schönsten der Welt vor.

Immer wieder entdeckt man auf Reisen die eine oder andere schöne Buchhandlung. Ob groß oder klein. Jede lädt zum Verweilen, zum Schmökern ein. Immer wieder stößt man dort auf versteckte Buchschätze. Manche Buchhandlungen sind zudem ein Ort der Begegnung, wo sich in einem angeschlossenen Café nicht nur über Literatur sprechen lässt. Wir stellen Ihnen hier die schönsten und individuellsten Buchhandlungen der Welt vor.

Buchhandlungen in Italien, Denver und London

Athenaeum Boekhandel in Amsterdam: Für viele Besucher die schönste Buchhandlung Amsterdams. Große Auswahl an englischen, niederländischen und französischen Büchern. © Schöning/Imago

Ob Financial Times oder private Blogs, das Internet ist voller Tipps für Buchentdeckungen. Die Financial Times hatte ihre Leser gebeten, ihnen die schönsten Buchhandlungen weltweit zu nennen. So steht beispielsweise die “Libreria Palazzo Roberti” in Bassano del Grappa ganz oben in der Liste. Diese Buchhandlung entfaltet sich über drei Etagen eines Palazzos aus dem 18. Jahrhundert.

Auch der „Tattered Cover Book Store“ in Denver hat ein reichhaltiges Angebot zu bieten. Besucher schwärmen von der Auswahl der Bücher, die so wirken, als hätte man die Ausgaben mit den schönsten Umschlägen ausgewählt.

Die zehn schönsten Buchhandlungen der Welt Fotostrecke ansehen

Für alle, die gerne in einer Buchhandlung mit alten Büchern stöbern, sei noch der „Archive Bookstore“ in London empfohlen. Die Regale wirken, als würden sie bald unter der Last zusammenstürzen. Da kann man doch als Buchliebhaber schnell Abhilfe schaffen, oder etwa nicht?

Akateeminen kirjakauppa – Academic Bookstore in Helsinki: Entworfen von Alvar Aalto © Peter Erik Forsberg/agefotostock/Imago

Academic Bookstore in Helsinki

Alvar Aalto entwarf die Buchhandlung in Helsinki. Das Gebäude besticht durch seine klaren, hellen Linien und ausgesprochen viel natürliches Licht, das in das Gebäude geworfen wird.

Älteste Buchhandlung: Bertrand in Lissabon

Die Buchhandlung „Bertrand“ wurde 1732 gegründet und gilt als die älteste Buchhandlung der Welt. Man findet dort nicht nur Bücher auf Portugiesisch, sondern auch Ausgaben auf Englisch, Spanisch und Französisch. Die Bücher lassen sich vor Ort auch mit einem Stempel versehen, der zeigt, wo sie erworben wurden.

Das perfekte Geschenk für leidenschaftliche BuchliebhaberInnen! Torsten Woywod gründete 2015 das Projekt »Around the World in 100 Bookshops«, für das er die schönsten Buchhandlungen der Welt bereiste und aus dem zunächst sein erstes Buch »In 60 Buchhandlungen durch Europa« entstand. 2016 kündigte er Job und Wohnung und startete seine zweite Tour, diesmal rund um den Globus. In liebevollen Anekdoten und charmanten Geschichten präsentiert er die beeindruckenden Funde seiner Weltreise: Korea, Indonesien, Brasilien oder Australien sind nur ein kleiner Teil seiner Ziele.

Wer sich weiter inspirieren lassen möchte, findet in dem Bildband „In 80 Buchhandlungen um die Welt“ eine spannende und abwechslungsreiche Lektüre in die Welt der Bücher.

Torsten Woywod “In 80 Buchhandlungen um die Welt” Meine Reise zu den schönsten Bücherorten unserer Erde 2017 Eden Books, ISBN-13 978-3-959-10125-7 Preis: Hardcover 19,95 €, 272 Seiten Hier bestellen!

Die Liste der schönsten Buchhandlungen weltweit ist alles andere als vollständig. Überall gibt es wunderschöne Plätze, die sich mit Literatur beschäftigen, entdeckt werden können.