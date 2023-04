Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag: William Shakespeare

Von: Jessica Bradley

Teilen

William Shakespeare feiert dieses Jahr seinen 459. Geburtstag. Dem englischen Dramatiker, der so viele Menschen inspiriert hat, gratulieren wir herzlich.

Der Name Shakespeare sagt den meisten Menschen etwas. Entweder, weil sie seine Werke in der Schule büffeln mussten oder durch seine berühmteste Tragödie: Romeo und Julia.

Seine Tragödien sind bekannter als seine Komödien

Wir gratulieren zum 459. Geburtstag William Shakespeare. Der Dramatiker hat viele Künstler inspiriert und ist einer der besten seines Faches. © LiYing/Imago

Am 26. April 1564 in Stratford-upon-Avon geboren, ist William Shakespeare einer der bekanntesten Dramatiker unserer Zeitrechnung. Das überlieferte Gesamtwerk umfasst 38 (nach anderer Zählung 37) Dramen, Versdichtungen sowie 154 Sonette. Dennoch sind uns seine Tragödien wie „Hamlet“, „Romeo und Julia“ und „Macbeth“ am geläufigsten. Doch auch die ein oder andere Komödie, sollte Ihnen bekannt vorkommen, wie „Ein Sommernachtstraum“ oder „Die lustigen Weiber von Windsor“.

Die zehn schönsten Buchhandlungen in Europa: eine Übersicht Fotostrecke ansehen

Shakespeare und seine bekanntesten Werke

Der Widerspenstigen Zähmung

Ein Sommernachtstraum

Der Kaufmann von Venedig

Viel Lärm um nichts

Die lustigen Weiber von Windsor

Das Wintermärchen

Romeo und Julia

Hamlet

Othello

König Lear

Macbeth

Bleiben Sie auf dem Laufenden zu Neuerscheinungen und Buchtipps mit dem kostenlosen Newsletter unseres Partners 24books.de.