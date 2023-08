Endlich die Fortsetzung: „Der doppelte Tod“ von Andreas Franz und Daniel Holbe

Julia Durants neuer Fall

Facebook

Twitter

E-Mail

Fehler melden schließen

Weitere schließen

Daniel Holbe führt in „Der doppelte Tod“, Julia Durants 23. Fall Andreas Franz‘ Erbe fort. Topaktuelle Spannung mit authentischem Flair.

Nach dem Tod von Andreas Franz im Jahr 2011 übernahm Daniel Holbe sein literarisches Erbe und führte die Serie um die Ermittlerin Julia Durant fort. Andreas Franz erzielte mit dem ersten Roman der Serie, „Jung, blond, tot“, einen Bestseller.

„Der doppelte Tod“ von Andreas Franz und Daniel Holbe: Über das Buch

+ Der neue Fall für Julia Durant. Der mittlerweile 23. Band der deutschen Thriller-Serie. (Montagebild) © FlorianGau/Imago/KnaurVerlag/Montagebild)

Der Thriller um Kommissarin Julia Durant zieht den Leser unmittelbar ins Geschehen und lässt ihn erst am Ende los. Die bildreiche Sprache und die überzeugenden Charaktere sorgen dafür, dass die Leserschaft die Geschichte atemlos verfolgt.

Mitten in der Frankfurter Innenstadt kommt es zu einer blutigen Messerstecherei: Am Ende gibt es einen Toten, vom flüchtigen Täter fehlt jede Spur. Kommissarin Julia Durant und das K11 ermitteln in alle möglichen Richtungen, am ehesten scheint eine Beziehungstat oder ein Fall von Bandenkriminalität infrage zu kommen.

Zehn Krimis aus Norwegen, die man gelesen haben sollte Zehn Krimis aus Norwegen, die man gelesen haben sollte

„Der doppelte Tod“ von Andreas Franz und Daniel Holbe: Fazit

Daniel Holbe erweist sich als ebenbürtiger Nachfolger von Andreas Franz. Von Anfang bis Ende fesselnd.

Andreas Franz und Danile Holbe „Der doppelte Tod“ 2023, Knaur, ISBN 13-978-3-426-52594-4 Preis: Taschenbuch 12,99 €, E-Book 9,99 €, Seitenzahl: 432 (abweichend vom Format)

Die Krimi-Reihe »Julia Durant ermittelt« ist in folgender Reihenfolge erschienen:



Jung, blond, tot

Jung, blond, tot Das achte Opfer

Letale Dosis

Der Jäger

Das Syndikat der Spinne

Kaltes Blut

Das Verlies

Teuflische Versprechen

Tödliches Lachen

Das Todeskreuz

Mörderische Tage

Todesmelodie

Tödlicher Absturz

Teufelsbande

Die Hyäne

Der Fänger

Kalter Schnitt

Blutwette

Der Panther

Der Flüsterer

Julia Durant. Die junge Jägerin

Todesruf

Der doppelte Tod

Bleiben Sie auf dem Laufenden zu Neuerscheinungen und Buchtipps mit dem kostenlosen Newsletter unseres Partners 24books.de.

Andreas Franz

Andreas Fanz fühlte von Anfang an eine tiefe Begeisterung für das Schreiben. Bereits mit seinem ersten bahnbrechenden Roman „Jung, blond, tot“ gelang es ihm, eine unzählige Anzahl von Krimifans in seinen Bann zu ziehen. Von da an folgten Bucherfolge auf Bucherfolge, die ihn zum renommiertesten Krimiautor Deutschlands aufsteigen ließen. Die hohe Glaubwürdigkeit seiner Kriminalromane verdankte er seinen exzellenten Verbindungen zur Polizei und anderen Strafverfolgungsbehörden. Andreas Franz verstarb im März 2011. Er hinterlässt seine Ehefrau und fünf Kinder.

Daniel Holbe

Geboren 1976, hat Daniel Holbe seinen Lebensmittelpunkt gemeinsam mit seiner Familie im nördlichen Vogelsbergkreis in Oberhessen, nicht weit von Frankfurt entfernt. Bei seinem Angebot eines Krimis an Droemer Knaur erwartete ihn eine Überraschung: Er wurde gefragt, ob er sich vorstellen könnte, ein unvollendetes Projekt von Andreas Franz zu übernehmen. Dieser kommende Band markiert den zehnten Fall seitdem Daniel Holbe die Serie übernommen hat.

Rubriklistenbild: © FlorianGau/Imago/KnaurVerlag/Montagebild)