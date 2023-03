David Safiers Krimi-Serie „Miss Merkel“ wird auf RTL verfilmt

Von: Jessica Bradley

Die Krimi-Reihe „Miss Merkel“ von David Safier wird bei RTL verfilmt. © MiS/Imago

Was macht die ehemalige Kanzlerin Angela Merkel in ihrer Rente? Laut David Safier löst sie Kriminalfälle in der Uckermark. Humor der Extraklasse.

Agatha Christie war gestern, heute ermittelt Miss Merkel. Humorvoll und charmant schreibt David Safier seine Krimi-Serie um die ehemalige Kanzlerin Angela Merkel. Jetzt wird eben diese Krimi-Serie bei RTL verfilmt. Ein Cosy Crime mit Deutschlands beliebtester Politikerin. Mittlerweile hat Autor David Safier Band 2 herausgebracht: „Miss Merkel: Mord auf dem Friedhof“. Lesen Sie mehr dazu auf 24.books.de.