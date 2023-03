Stephen King „The Stand – Das letzte Gefecht“: Die Graphic Novel

Von: Jessica Bradley

Fans von Stephen King aufgepasst: Der Panini Verlag bietet zum bekannten Roman „The Stand – Das letzte Gefecht“ von Stephen King eine Graphic-Novel-Reihe an.

Zum Glück hat vor vielen Jahren die Ehefrau des Autors Stephen King das Manuskript zu „Carrie“ aus dem Müll gefischt. Ansonsten wäre die Welt vielleicht um einen grandiosen Autor ärmer. Eines seiner bekanntesten Werke ist „The Stand – Das letzte Gefecht“, das auch verfilmt wurde. Nun gibt es auch die Graphic Novel. Ein absolutes Muss für alle Fans.

Stephen King „The Stand – Das letzte Gefecht“, die Graphic Novel: Über das Buch

Stephen Kings „The Stand – Das letzte Gefecht“ gibt es als Graphic Novel beim Panini Verlag. © EverettCollection/imago/PaniniVerlag

Es handelt sich um den dritten Teil der Adaption des Romans. Mike Perkins hat als Illustrator dieses Meisterwerk fantastisch umgesetzt. Wer bei „The Stand“ allerdings mit strahlenden Helden rechnet, ist hier falsch. Stephen King zeigt in diesem apokalyptischen Roman die dunkelsten Seiten der Menschen.

Die böse Magie von Randall Flagg erweist sich als unwiderstehlich, nicht nur für die treuen Anhänger, die der dunkle Mann in Las Vegas um sich geschart hat, sondern auch für den ein oder anderen Bewohner von Boulder. So kehren Nadine Cross und Harold Lauder der Gemeinschaft den Rücken, um sich dem Verführer Flagg anzuschließen ...

Stephen King „The Stand – Das letzte Gefecht“, die Graphic Novel: Fazit

Die Zeichnungen erinnern ein wenig an die apokalyptischen Zeichnungen aus den „The Walking Dead“-Comics. Diese fantastischen, düsteren Bilder sind äußerst passend zur Graphic Novel „The Stand – Das letzte Gefecht“. Die ersten beiden Bände müssen Sie sich unbedingt dazu holen. Eine absolute, schaurige Leseempfehlung.

Stephen King „The Stand – Das letzte Gefecht“, die Graphic Novel Band 3 2021, Panini Verlag, ISBN 13-978-3-741-62529-9 Preis: gebundenes Buch 39 €, E-Book 29,99 €, Seitenzahl: 288 (abweichend vom Format) Hier bestellen

Stephen King

Stephen King ist nicht nur einer der beliebtesten Autoren der vergangenen Jahrzehnte, sondern auch einer der erfolgreichsten. In über 50 Sprachen übersetzt, haben sich die Bücher des 1947 in Portland, Maine geborenen King hunderte von Millionen Male verkauft. Sein Werk umfasst weit über 50 Romane und unzählige Kurzgeschichten, darunter Klassiker wie „Es“, „Carrie“ oder „The Green Mile“ – und wächst stetig an. So veröffentlichte King zuletzt den Roman „Das Institut“ und die Novellensammlung „Blutige Nachrichten“. Die Comic-Adaption seines legendären Epos „Der Dunkle Turm“ erwies sich nur als Auftakt einer äußerst fruchtbaren Zusammenarbeit mit dem Marvel-Verlag, die in der Umsetzung der Kurzgeschichte ihre Fortsetzung fand, um mit „The Stand“ ihren (zumindest vorläufigen) Höhepunkt zu erfahren. Der Hobbymusiker und Fan des Baseballteams der Boston Red Sox lebt in Bangor im nördlichsten US-Bundesstaat Maine, in dem zahlreiche der Romane Kings spielen.