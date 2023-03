Zum Geburtstag: Das Leben von Albert Einstein als packende Graphic Novel

Von: Jessica Bradley

Das Leben von Albert Einstein, erzählt in einer wunderschönen Graphic Novel. Am 14. März würde Albert Einstein seinen 144. Geburtstag feiern. Wir gratulieren.

Albert Einstein gilt als einer der bedeutendsten Physiker der Geschichte. Vielen Menschen ist der Forscher bekannt. Der Panini Verlag hat nun eine Graphic Novel über das Leben des Wissenschaftlers veröffentlicht. Ein Blick lohnt sich auf jeden Fall.

Jim Ottaviani „Einstein“, die Graphic Novel: Über das Buch

Albert Einstein würde 144 Jahre alt werden. Wir gratulieren zum Geburtstag und zeigen eine wunderschöne Graphik Novel über den Physiker. © imagebroker/imago/PaniniVerlag

Wenn man an Albert Einstein denkt, kommt einem als erstes das berühmte Foto mit der ausgestreckten Zunge in den Sinn. Doch Einstein war so viel mehr. Für viele ist er bis heute der bedeutendste Wissenschaftler der Neuzeit. Die Graphic Novel „Einstein“ zeigt mit wunderschönen Illustrationen das Leben des Physikers.

In Teilen trifft das auch auf den vielleicht genialsten Wissenschaftler aller Zeiten zu: Von Albert Einstein, dem Mann, der mit e = mc² das Universum auf den Kopf gestellt hat, ist bekannt, dass er bisweilen so in seine Gedankenwelt vertieft war, dass er alles um sich herum vergaß, sogar das Essen. Außerdem hatte er einen ganz besonderen Humor, hinterfragte alles und war zeitlebens unangepasst ...

Jim Ottaviani „Einstein“, die Graphic Novel: Fazit

Eine wirklich schöne Graphic Novel, die auch der jüngeren Generation das Leben und Wirken des Albert Einsteins näher bringen kann. Es zeigt den Menschen und den Revolutionär Einstein mit beeindruckenden Zeichnungen. Nicht nur was für Wissenschafts-Fans. Auch wenn es an manchen Stellen durchaus wissenschaftlich wird, ist die Geschichte gut zu verstehen.

Jim Ottaviani „Einstein“, die Graphic Novel 2022, Panini Verlag, ISBN 13-978-3-741-63087-3 Preis: gebundenes Buch 29 €, E-Book 22,99 €, Seitenzahl: 304 (abweichend vomn Format) Hier bestellen