Internationaler Booker Prize geht an Georgi Gospodinov

Von: Sven Trautwein

Der bulgarische Schriftsteller Georgi Gospodinov gewinnt den Booker Prize 2023 für seinen Roman „Time Shelter“.

Den diesjährigen Booker Prize gewinnt der bulgarische Schrifsteller Georgi Gospodinov für seinen Roman „Time Shelter“. Dieser wurde von Alexander Sitzmann ins Deutsche übersetzt und erschien 2022 unter dem Titel „Zeitzuflucht“ (werblicher Link) im Aufbau Verlag. Zum ersten Mal in der Geschichte des International Booker Prize geht die Auszeichnung an einen bulgarischen Schriftsteller.

Der bulgarische Autor Georgi Gospodinov gewinnt den International Booker Prize 2023. © Steve Bealing/Landmark Media/Imago

Die Vorsitzende der Jury, Leïla Slimani, beschrieb „Zeitzuflucht“ als „einen brillanten Roman voller Ironie und Melancholie“ und fügt hinzu: „Es handelt sich um ein sehr tiefgründiges Werk, das sich mit einer zeitgenössischen Frage und auch einer philosophischen Frage auseinandersetzt: Was passiert mit uns, wenn unsere Erinnerungen verschwinden?“

Der Preis für „Zeitzuflucht“ markiert das zweite Jahr in Folge, in dem er an ein Buch in einer zuvor nicht ausgezeichneten Sprache verliehen wurde. Der Gewinner des letzten Jahres, „Tomb of Sand“ von Geetanjali Shree, war der erste Roman, der aus dem Hindi ins Englische übersetzt und ausgezeichnet wurde.

Was ist der Booker Prize? Der Booker-Preis, auch bekannt als Man Booker Prize, ist eine der renommiertesten literarischen Auszeichnungen weltweit. Seit seiner Gründung im Jahr 1969 hat er eine bedeutende Rolle bei der Anerkennung und Förderung herausragender literarischer Werke gespielt. Der Preis wird jährlich an den besten Roman verliehen, der in englischer Sprache veröffentlicht wurde und im Vereinigten Königreich erhältlich ist.

Georgi Gospodinov: Worum geht es in „Zeitzuflucht“?

In Georgi Gospodinovs Roman kreuzt der Erzähler den Weg von Gaustín, einem Flaneur, der durch die Zeit reist. In Zürich eröffnet Gaustín eine Einrichtung namens „Klinik für die Vergangenheit“, die Alzheimer-Patienten eine inspirierende Behandlung bietet: Jede Etage ist einem bestimmten Jahrzehnt nachempfunden, um den Patienten Trost in ihren verblassenden Erinnerungen zu spenden.

Doch plötzlich zeigen auch immer mehr gesunde Menschen Interesse daran, in die Klinik aufgenommen zu werden, in der Hoffnung, dem Schrecken der Gegenwart zu entfliehen. Schließlich folgen sogar ganze Länder Gaustíns Idee der Vergangenheitsräume und streben danach, in frühere Zeiten zurückzukehren …

Es handelt sich um einen brillanten und hochpolitischen Roman, der von dunklem Humor durchzogen ist und uns eine neue Art des Zusammendenkens von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft eröffnet.

Georgi Gospodinov „Zeitzuflucht" Übersetzt von Alexander Sitzmann 2022 Aufbau Verlag, ISBN-13 978-3-351-03889-2 Preis: gebunden 24 €, E-Book 17,99 €, 342 Seiten (abweichend vom Format)

Georgi Gospodinov

Georgi Gospodinov, geboren 1968 in Jambol, Bulgarien, erlangte internationale Bekanntheit mit seinem Debütroman „Natürlicher Roman“ (werblicher Link) und dem Roman „Physik der Schwermut“ (werblicher Link), die in über zwanzig Sprachen übersetzt wurden. Gospodinov wurde mit zahlreichen renommierten Preisen ausgezeichnet, darunter der bulgarische Buchpreis, der Jan Michalski-Preis und der Usedomer Literaturpreis. Er lebt und arbeitet in Sofia.

Für seinen Roman „Zeitzuflucht“ wurde er mit dem International Booker Prize 2023 ausgezeichnet.