Bookcrossing: Bücher gehen auf Reisen – wie lässt man sie frei und was ist das überhaupt?

Von: Sven Trautwein

Das Zuhause kann keine Bücher mehr aufnehmen. Statt sie wegzuwerfen, bietet sich Book Crossing an: Bücher teilen und auf Reisen schicken.

Bücher sind unsere Begleiter, sie können uns auf Reisen mitnehmen, uns unterhalten, uns Wissen vermitteln oder uns in andere Welten eintauchen lassen. Doch was passiert mit Büchern, die man bereits gelesen hat und die man nicht behalten möchte? Oder was ist, wenn man ein Buch unbedingt lesen möchte, es aber nicht kaufen möchte oder kann? Hier kommt Book Crossing ins Spiel, eine Bewegung, die es ermöglicht, Bücher zu teilen und sie auf Reisen zu schicken.

Bookcrossing – Bücher in „freier Wildbahn“ aussetzen und die Reise verfolgen. Wie geht das überhaupt? © Britta Pedersen/picture alliance/dpa

Was ist Book Crossing?

Book Crossing ist eine internationale Initiative, die 2001 in den USA ins Leben gerufen wurde. Das Konzept ist einfach: Man registriert ein Buch auf der Website www.bookcrossing.com, erhält eine eindeutige ID-Nummer (BCID – BookCrossing-IDentitätsnummer) und beschriftet das Buch mit einem speziellen Aufkleber. Auf diesem Aufkleber befindet sich eine kurze Anleitung, wie man das Buch weitergeben kann. Man kann das Buch zum Beispiel in einem öffentlichen Bücherschrank oder an einem öffentlichen Ort hinterlassen. Jeder, der das Buch findet, kann es lesen, die ID-Nummer auf der Book Crossing-Website eingeben und einen Eintrag im Online-Logbuch hinterlassen. So kann man verfolgen, wo das Buch schon überall war und wer es gelesen hat.

Book Crossing wurde von dem amerikanischen Software-Entwickler Ron Hornbaker im APril 2001 ins Leben gerufen. Er hatte die Idee, Bücher freizulassen und sie auf Reisen zu schicken. Die Idee verbreitete sich schnell über das Internet und entwickelte sich zu einer weltweiten Bewegung. Mittlerweile gibt es Book Crossing-Mitglieder in über 130 Ländern.

Wie kann man Book Crossing nutzen?

Book Crossing ist eine großartige Möglichkeit, um Bücher zu teilen und neue Bücher zu entdecken. Wenn man ein Buch registriert und auf die Reise schickt, gibt man es nicht nur in gute Hände, sondern man kann auch darauf hoffen, dass es irgendwann wieder zu einem zurückkehrt. Außerdem kann man durch Book Crossing neue Bücher entdecken, die man sonst vielleicht nie gelesen hätte. Man kann sich auf der Book Crossing-Website Bücher aussuchen, die man gerne lesen würde und dann darauf hoffen, dass man das Buch irgendwann findet.

Book Crossing ist auch eine Möglichkeit, um sich mit anderen Bücherliebhabern zu vernetzen. In der Book Crossing-Community kann man sich mit anderen Mitgliedern austauschen, sich über Bücher unterhalten und sich Tipps für neue Bücher geben lassen. Außerdem gibt es oft Book Crossing-Treffen, bei denen man sich mit anderen Mitgliedern treffen und Bücher tauschen kann.

Welche Vorteile hat Book Crossing?

Book Crossing hat viele Vorteile. Zum einen ist es eine Möglichkeit, Bücher weiterzugeben und somit Ressourcen zu schonen. Wenn man ein Buch nicht mehr behalten möchte, kann man es durch Book Crossing einem anderen Leser zur Verfügung stellen, anstatt es wegzuwerfen oder zu lagern. So kann man auch anderen Menschen die Möglichkeit geben, das Buch zu lesen, die es sich vielleicht nicht leisten können, es zu kaufen. Und es ist eine gute Möglichkeit, die Bücherregale wieder neu zu sortieren.