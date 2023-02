Romane, Krimis und Sachbücher: Diese Bücher empfehlen die Kollegen der Redaktion

Von: Sven Trautwein

Wöchentlich erscheinen Buchtipps. Nun haben wir einmal in den angeschlossenen Redaktionen gefragt, was die Kollegen gerne lesen. Diese Bücher möchten wir empfehlen.

Hinweis an unsere Leser: „Bei einem Kauf über die enthaltenen Links erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.“

Sie schreiben für andere Ressorts, ob 24auto.de, 24vita.de, den Bereich Wohnen oder Genuss. Doch Bücher stehen auch bei den Kollegen hoch im Kurs. Grund genug, dort einmal nach den aktuellen Lesegewohnheiten zu fragen. Herausgekommen sind ganz unterschiedliche Buchtipps. Ob Klassiker, Debütroman, unsere Kollegen stellen hier ihre ganz individuellen Bücher vor, die sie derzeit lesen.

„Junge Frau, am Fenster stehend, Abendlicht, blaues Kleid“. Das ist der Debütroman von Alena Schröder und bietet eine gesamte Schaulandschaft an spannenden Themenansätzen. Von dem (Selbst-)Bild der Frau in den verschiedenen Generationen, geht es auch um Kunstraub, den Holocaust und die wissenschaftliche Arbeit. Die Charaktere sind ausdrucksstark gezeichnet und Alena Schröder schafft es, die Geschichten der Frauen in den verschiedenen Epochen so zu erzählen, dass man bei Schicksalsschlägen mitleidet oder sich über Erfolge freut.