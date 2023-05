Die wichtigsten Romane der Woche aus den Medien

Von: Sven Trautwein

Teilen

Kiffende Jugendliche in den 1990ern, eine bewegende Geschichte aus Norwegen oder eine Katastrophe im Urlaub. Wir stellen die wichtigsten Romane der Woche vor.

Hinweis an unsere Leser: Bei einem Kauf über die enthaltenen Links erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Abtauchen in neue Geschichten. In Gedanken auf eine Reise gehen. In den Feuilletons erscheinen wöchentlich neue Buchtipps. Ob Romane, Sachbücher, Krimis oder Kinder- und Jugendbücher. Um den Überblick zu behalten, stellen wir Ihnen hier die wichtigsten Romane der Woche aus den Medien vor.

„Als Großmutter im Regen tanzte“ ist ein tiefgründiger Roman und einer der wichtigsten Titel der Woche. © Schöning/Imago/S. Fischer Verlage (Montage)

Daniel Glattauer „Die spürst du nicht“

Die Binders und die Strobl-Marineks gönnen sich einen exklusiven Urlaub in der Toskana. Tochter Sophie Luise, 14, durfte gegen die Langeweile ihre Schulfreundin Aayana mitnehmen, ein Flüchtlingskind aus Somalia. Kaum hat man sich mit Prosecco und Antipasti in Ferienlaune gechillt, kommt es zur Katastrophe.

Was ist ein Menschenleben wert? In vielen Medien wird „Die spürst du nicht“ von Daniel Glattauer gefeiert. Auch im Literarischen Quartett wurde der Titel vorgestellt. Der erfolgreiche Autor legt ein Sittenbild unserer privilegierten Gesellschaft vor. Die spannenden Dialoge und der Sprachwitz, die Glattauer bisher ausgezeichnet haben, spiegeln sich auch in diesem neuen Buch.

Daniel Glattauer „Die spürst du nicht“ 2023 Zsolnay, ISBN-13 978-3-552-07333-3 Preis: Hardcover 25 €, E-Book 18,99 €, 304 Seiten (abweichend vom Format) Hier bestellen!

Ab 14 Jahren: Johannes Herwig „Halber Löwe“

Für Sascha beginnt das letzte Schuljahr. Abhängen im Abbruchhaus und immer gefährlichere Mutproben mit seinen Kumpels: Sieht so der Rest seines Lebens aus? Und dann passiert etwas. Etwas, das alles zerschlägt, was war, und alles infrage stellt, was noch sein kann. Sich weiter wegducken — unmöglich.

Die Romane von Johannes Herwig bieten Einblicke in die verschiedenen Jugendmilieus, so sie Süddeutsche Zeitung. In „Halber Löwe“ geht es um kiffende und saufende Jugendliche Anfang der 1990er Jahre. Auch vor kleinkriminellen Mutproben schrecken sie nicht zurück. Sprachlich gelingt der Roman, der sich in die Zeit und das Milieu der Gruppe einfügt.

Bleiben Sie auf dem Laufenden zu Neuerscheinungen und Buchtipps mit dem kostenlosen Newsletter unseres Partners 24books.de.

Johannes Herwig „Halber Löwe“ 2023 Gerstenberg, ISBN-13 978-3-8369-6205-6 Preis: gebunden 18 €, E-Book 13,99 €, 240 Seiten (abweichend vom Format) Hier bestellen!

Bewegend: „Als Großmutter im Regen tanzte“ von Trude Teige

Als Juni ins Haus ihrer verstorbenen Großeltern auf der kleinen norwegischen Insel zurückkehrt, entdeckt sie ein Foto: Es zeigt ihre Großmutter Tekla als junge Frau mit einem deutschen Soldaten. Wer ist der unbekannte Mann? Ihre Mutter kann Juni nicht mehr fragen. Das Verhältnis zwischen ihrer Mutter und ihrer Großmutter war immer von etwas Unausgesprochenem überschattet.

Zehn Bücher, die Sie Ihren Kindern vorlesen sollten Fotostrecke ansehen

Eine Geschichte über die heilende Kraft der Liebe und ein klug erzählter Roman, eindrucksvoll und bewegend geschrieben. Die Autorin versteht es, feinfühlig die kaum bekannte Geschichte deutsch-norwegischer Nachkriegszeit zu beleuchten. Zu Recht landete der Titel auf der Spiegel-Bestsellerliste.

Trude Teige „Als Großmutter im Regen tanzte“ Übersetzt von Günther Frauenlob 2023 S. Fischer Verlage, ISBN-13 978-3-949465-12-3 Preis: gebunden 22 €, E-Book 16,99 €, 384 Seiten (abweichend vom Format) Hier bestellen!

„Die Liebeslieder von W.E.B. Du Bois“ von Honorée Fanonne Jeffers

Ailey Pearl Garfield ist vorlaut, und sie weiß, was sie will. Jeden Sommer reist das Mädchen nach Chicasetta, Georgia, wo die Familie ihrer Mutter seit Jahrhunderten lebt. Ihre Großmutter wohnt dort in dem Haus, das früher dem Besitzer der Baumwollplantage Wood Place gehörte. Um ihren Platz in der Welt zu finden, muss Ailey die verschlungene Geschichte ihrer Familie verstehen.

Die New York Times Book Review feiert es als „ein triumphales Debüt“, die Washington Post als „ein brillantes Epos“. Es kommt mammuthaft daher. Knapp 1.000 Seiten sind nicht ohne. Viele Erzählstränge und ein Gemisch aus Coming-of-Age-Roman à la Bret Easton Ellis, Familiengeschichte und Bildungsroman. So ziemlich alles, was man in einen umfangreichen Roman packen kann. Die ausführliche Besprechung gibt es hier.

Honorée Fanonne Jeffers „Die Liebeslieder von W.E.B. Du Bois“ 2023 Piper, ISBN-13 978-3-492-07012-6 Preis: gebunden 28 €, E-Book 19,99 €, 992 Seiten Hier bestellen!

Sie sind ein Literaturkenner? Versuchen Sie sich bei unserem Literaturquiz und ordnen Sie die Buchanfänge den richtigen Romanen zu. Oder testen Sie Ihr Wissen bei den Fragen rund um Sebastian Fitzek.