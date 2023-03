Buchtipp: „Es gibt keine unerreichbaren Jugendlichen!“ von Jesper Juul

Jesper Juul war einer der bedeutendsten Familientherapeuten. Unzähligen Familien hat er mit seinen Ratgebern geholfen. Im neuen Buch geht es um die Pubertät.

Kaum ein anderes Ratgebersegment rund um Kinder und Jugendliche wird so häufig bei Büchern nachgefragt, wie Buchempfehlungen zum Thema „Pubertät“. Gerade die emotionalen und sozialen Veränderungen, die der Nachwuchs in der Pubertät durchläuft, lassen viele Eltern mit offenen Fragen zurück. Die Kommunikation zwischen Eltern und Nachwuchs beschränkt sich oft auf ein Mindestmaß. Eltern meinen, nicht mehr zu ihren Kindern durchdringen zu können. Jesper Juuls bietet eine Einstiegshilfe in dieses Thema.

Jesper Juul „Es gibt keine unerreichbaren Jugendlichen!“: Über das Buch

„Es gibt keine unerreichbaren Jugendlichen“: Der Familientherapeut Jesper Juul wendet sich im Buch der Pubertät zu. (Montage) © Ritzau Scanpix/Kösel Verlag

Viele Jugendliche können während der Pubertät auch stärker nach Autonomie und Unabhängigkeit streben, während sie gleichzeitig versuchen, ihre Identität und ihren Platz in der Gesellschaft zu finden. Dieser Spagat äußert sich in den unterschiedlichsten Verhaltensweisen. Dort, wo in den ersten Jahren noch ein „Ich hab dich lieb“ von den Eltern ausgereicht hat, um ein Gefühl von Sicherheit zu schaffen, ist jetzt in der Pubertät mehr nötig.

In der Pubertät verlieren viele Jugendliche das Vertrauen an sich selbst, auf der Suche nach dem eigenen Ich. Auch schwindet die Hoffnung, dass sich ein Erwachsener Zeit nimmt, ihnen zuzuhören und das zum Ausdruck zu bringen, was sie fühlen und was in ihnen vorgeht. So ist es laut Juul ein natürlicher Prozess, dass sich Jugendliche in der Pubertät vom Familienleben zurückziehen und ein anderes, eigenes Netzwerk aufbauen.

Jesper Juul „Es gibt keine unerreichbaren Jugendlichen!“: Fazit

Jesper Juuls Buch wendet sich an Eltern, die mit pubertierenden Kindern zu tun haben oder sich rechtzeitig vorbereiten möchten. Juuls Schreibart und aktuelle Beispiele aus Therapiesitzungen und schriftlichen Anfragen., machen das Buch zu einem wichtigen Puzzlestück., die Pubertät mit Kindern einfacher zu meistern. Für Väter empfehle ich „Dad you can!“.

Jesper Juul „Es gibt keine unerreichbaren Jugendlichen!“ Wie wir mit unseren Kindern in Beziehung bleiben. Unterstützung während der Pubertät 2023 Kösel, ISBN-13 Preis: Hardcover 18 €, E-Book 12,99 € Hier bestellen!

Jesper Juul

Jesper Juul (1948-2019) war einer der bedeutendsten und innovativsten Familientherapeuten Europas, Konfliktberater und Gründer von familylab international. Durch zahlreiche Seminare, Vorträge, Medienauftritte und erfolgreiche Elternbücher wurde er international bekannt. Seine respektvolle, gleichwürdige Art, mit Menschen umzugehen, beeindruckte Fachleute und Eltern immer wieder neu.