Stieg-Larsson-Fans aufgepasst: Acht Orte, die man aus den Büchern kennt

Von: Sven Trautwein

Die meisten Szenen in Larssons Millennium-Trilogie rund um die Hackerin Lisbeth Salander spielen im Stockholmer Stadtteil Södermalm. Diese acht Orte sollte man unbedingt besuchen.

Larssons drei Romane, „Verblendung“, „Verdammnis“ und „Vergebung“ eroberten die Welt im Sturm. Sie wurden in zahlreiche Sprachen übersetzt und verkauften sich über 100 Millionen Mal. Leider erlebte er den Erfolg seiner Trilogie nicht mehr, nachdem er 2004 gestorben war, kurz nachdem er die ersten Manuskripte der Reihe eingereicht hatte. Diese war auf zehn Bände angelegt. Wir besuchen acht Orte, die in den ersten drei Bänden von Stieg Larsson vorkommen.

Stieg Larsson in Stockholm: Bellmansgatan 1

Die ersten drei Bände der Milleniums-Trilogie von Stieg Larsson spielen in Södermalm. Acht Schauplätze stellen wir vor. © Wirestock/Imago/Heyne Verlag (Montage)

Hauptfigur Carl Mikael Blomkvist lebt im Penthouse in der Bellmansgatan 1, einem Gebäude aus dem 17. Jahrhundert. Im Roman heißt es, dass Blomkvist die 70 Quadratmeter große Wohnung günstig erwerben konnte, weil der ehemalige Eigentümer das Land verließ. Dies muss ein großer Glücksfall gewesen sein, denn auch in Stockholm ist der Wohnungsmarkt hart umkämpft. Nach etwas Renovierung fühlt sich Blomkvist dort wohl.



Nicht ganz klar ist, warum sich Stieg Larsson für diesen Ort als Wohnort der Hauptfigur entschieden hat. Laut des Magazins „The Local“ lebte dort eine echte Familie namens Blomkvist, die jedoch in keiner Beziehung zu Larsson stand. Vielleicht war es einfach der schöne Blick, der ihn faszinierte. Oder es lag an dem Straßennamen, die nach dem schwedischen Dichter Carl Michael Bellman benannt wurde. Die Initialen und Vornamen sind mit denen von Blomkvist identisch.

Stieg Larsson: Millennium-Reihe in der richtigen Reihenfolge

Stieg Larssons Stockholm: Kvarnen, Tjärhovsgatan 4

Die traditionelle, 100 Jahre alte Bar und das Restaurant tauchen immer wieder in Stieg Larssons Trilogie auf. © Linnea Rheborg/Bildbyran/Imago

Mehrmals taucht in den Büchern das Restaurant Kvarnen (‚Die Mühle‘) und die Bar auf. Hier bekommt man auch aktuell traditionelles, schwedisches Essen und die Bierbar mit ihrer hundertjährigen Geschichte lädt zum Verweilen ein. Jeden Dienstagabend trifft sich hier Lisbeth Salander mit ihren Freunden von der Rockband „Evil Fingers“, um über Feminismus, Musik, Männer und Politik zu diskutieren. Auch Blomkvist ist oft hier zu Besuch.

Stieg Larssons: Slussen – Milton Security in der Millennium-Trilogie

Lisbeth Salanders Arbeitsplatz, Milton Security, ist unweit von Slussen. Im Buch ist das fiktive Unternehmen eines der vertrauenswürdigsten Sicherheitsunternehmen Schwedens und in einem Glasgebäude untergebracht. Mehr Informationen, wo sich das befindet, wird in den Büchern nicht verraten.

Orte in der Millennium-Trilogie: Götgatan 17, Ecke Hökens gata

„Millennium“, das der Reihe ihren Namen gab, ist auch der Name des fiktiven Monatsmagazins. Es befindet sich in der Götgatan, die zu den beliebtesten und belebtesten Einkaufsstraßen Södermalms gehört. Im Buch heißt es, dass sich das Büro des Magazins über dem von Greenpeace befindet. Dieses Büro gab es dort tatsächlich, als Larsson die Bücher schrieb. Das Gebäude existiert noch, auch wenn die Büros mittlerweile verschwunden sind.

Auf den Spuren von Stieg Larsson in Stockhom: Fiskargatan 9

In diesem majestätischen Gebäude kauft sich Salander nach dem ersten Buch eine riesige Wohnung. Es hat 21 Zimmer, von denen Salander nur drei nutzt. An der Tür steht „V. Kulla“, eine Anspielung auf die Villa Villekulla (Villa Kunterbunt), in der Pippi Langstrumpf lebt. Von dort oben hat Salander einen Blick über die Altstadt von Stockholm und die Insel Djurgården.

Orte in Stockholm aus Büchern: 7-Eleven, Götgatan 25

In den Büchern geht Salander oft in einen Lebensmittelladen in der Götgatan, um sich einen schnellen Imbiss zu holen. Da oft wiederholt wird, dass sie nicht viel Geld in Essen investiert, passt laut „The Local“ das 7-Eleven in der Götgatan 25 sehr gut.

Wenn es bei Stieg Larsson um Kaffee geht: „Kaffebar“, Hornsgatan 78 / Bysistorget 6

Stieg Larssons Stammcafé „Kaffebar“ in der Hornsgatan / Bysistorget. © Uwe Kraft/Imago

Die Kaffebar wird oft von Blomkvist in den Büchern besucht. Zudem ist die Kaffeebar auch Stieg Larssons Stammcafé, wo er einige Kapitel des Romans geschrieben haben soll. Larssons Büro seiner Zeitschrift „Expo“ befand sich früher über diesem Café.

Orte aus der Millennium-Trilogie: Lundagatan

Bevor Lisbeth Salander in die Fiskargatan zieht, lebt sie in einem der eleganten Gebäude der Lundagatan. Laut Buch zahlt sie damals etwa 2.000 Kronen (222 Dollar) pro Monat zahlt – was schon damals für Stockholm erschreckend wenig ist. Nachdem Salander ausgezogen ist, zieht ihre Freundin Miriam Wu in ihre alte Wohnung.

Leider konnte Stieg Larsson seine Millennium-Reihe nicht weiterführen. David Lagercrantz übernahm ab dem 4. Band und Karin Smirnoff ab dem siebten Band. Hier haben wir weitere lesenswerte Krimis zusammengestellt, die in Stockholm spielen.

Weitere Orte, die in der Millennium-Trilogie auftauchen

St Eriksplan and Upplandsgatan

Tomtebogatan

Höklintavägen

Über Stieg Larsson

Stieg Larsson wurde 1954 geboren und war Journalist und Herausgeber des Magazins „EXPO“. 2004 starb er an den Folgen eines Herzinfarkts. Seine Millennium-Trilogie hat sich weltweit über 100 Millionen Mal verkauft.