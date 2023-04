Vier Kinder- und Jugendbücher und eine App, die die Akademie für Kinderliteratur im Mai 2023 empfiehlt

Empfehlungen

Facebook

Twitter

E-Mail

Fehler melden schließen

Weitere schließen

Rund 8.000 Neuerscheinungen im Kinder- und Jugendbuchbereich erscheinen jährlich in Deutschland. Dies sind die Empfehlungen der Akademie für Kinder- und Jugendliteratur für Mai 2023.

Hinweis an unsere Leser: Bei einem Kauf über die enthaltenen Links erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Nimmt man die Gesamtzahl der Neuerscheinungen im Kinder- und Jugendbuchbereich pro Jahr, sind dies pro Tag rund 20 neue Bücher oder Hörbücher. Da oftmals die Zeit fehlt, sich alle genauer anzusehen, lohnt ein Blick in die Empfehlungen der Akademie für Kinder- und Jugendliteratur. Für Mai 2023 hat die Akademie wieder unterschiedliche Empfehlungen aus den Bereichen Jugendbuch und Kinderbuch parat.

Empfehlung im Bereich Jugendbuch: Alex Wheatle „Cane Warriors – Niemand ist frei, bis alle frei sind“

+ Knapp 8.000 neue Kinderbücher erscheinen pro Jahr. Die Akademie für Kinder- und Jugendliteratur empfiehlt monatlich spannende Titel. © Design Pics/Imago/Verlag Antje Kunstmann (Montage)

Jamaika, 1760. Die Easter Rebellion war der größte Sklavenaufstand in der Geschichte der karibischen Insel, angeführt wurde sie von dem charismatischen Tacky und seinen Zuckerrohrkriegern. Ihr Motto: Niemand ist frei, bis alle frei sind. Durch die Augen des vierzehnjährigen Moa erzählt dieses bewegende historische Jugendbuch vom heroischen Kampf der Sklaven für die Freiheit und Würde eines jeden.

Ein Buch, das die Augen öffnet und einen Blick auf die Geschichte Jamaikas wirft, aus der Sicht des jugendlichen Sklaven Moa, der auf einer Zuckerrohrplantage schuften muss. Eines Nachts hört er von einem geplanten Aufstand. Doch es gibt noch einige Hindernisse zu beseitigen und Abenteuer zu bestehen. Ein tiefsinniges und hintergründiges Buch zugleich.

Alex Wheatle „Cane Warriors – Niemand ist frei, bis alle frei sind“ 2023 Antje Kunstmann, ISBN-13 Preis: Hardcover 20 €, E-Book 15,99 €, 192 Seiten (abweichend vom Format) Hier bestellen!

Empfehlung im Bereich Kinderbuch: Kathrin Wexberg (Hg.): „Immer mal wieder zum Himmel schauen“

Das alles und noch viel mehr kann Beten sein: Trost und Halt suchen, über die Welt staunen, dem anderen verzeihen, um etwas bitten, für etwas danken, sich über etwas freuen und jemandem etwas Gutes wünschen – all diese wesentlichen und alltäglichen Grundformen menschlicher Kommunikation und Wahrnehmung können auch beim Gebet vollzogen werden

Es ist eine Sammlung neuer und klassischer Gebete für die gesamte Familie.

Kathrin Wexberg (Hg.): „Immer mal wieder zum Himmel schauen“ Gebete für Kinder – Mit Illustrationen von Michael Roher 2023 Tyrolia, ISBN-13 978-3-7022-4080-6 Preis: Hardcover 22 €, 128 Seiten Hier bestellen!

Empfehlung im Bereich Bilderbuch: Andrea Karimé „Minu und der Geheimnismann“

Minu vermisst ihre ferne Oma, der Geheimnismann vermisst seine verstorbene Frau. Der Geheimnismann ist Minus Nachbar. Er ist sehr klein, hat Blumen im langen Bart und wohnt in einem verwunschenen Garten voller phantastischer Pflanzen und Tiere. Gemeinsam hören die beiden dem Gras beim Wachsen zu, erzählen sich Geschichten und verraten der Wunschblume, wonach sie sich sehnen. Auch Minus Papa darf sich der Wunschblume anvertrauen …

Andrea Karimé und Renate Habinger haben ein zauberhaftes Buch geschaffen. Es ist ein sehr liebevolles und positives Märchen, in dem die Fantasie der Kinder und der alten Menschen ernst genommen wird und mehr Raum einnimmt als die Realität. Die Fantasiewelt ist hier die Realität und ist so märchenhaft illustriert, dass die Erwachsenenwelt hinter der Kinderwelt zurücktritt. Die Menschen erscheinen klein in der fantastischen Welt, die sie sich erschaffen haben und die in allen Farben und Größenverhältnissen schillert. Wunderbar!

Andrea Karimé „Minu und der Geheimnismann“ 2023 Edition Nilpferd, ISBN-13 978-3-7074-5289-1 Preis: Hardcover 16 €, 32 Seiten Hier bestellen!

Empfehlung im Bereich Hörbuch: Markus Orths “Crazy Family - Die Hackebarts räumen ab“

Bei der Großfamilie Hackebart ist immer was los: Im Museum greift der achtjährige – durchaus begabte – Mönkemeier spontan zur Ölfarbe und „verbessert“ ein Gemälde. Der Schaden ist groß und muss bezahlt werden. Seine ältere Schwester Brooklyn schlägt daher vor, dass sich die gesamte Familie, inklusive Opa Kuno, für das Familienspecial von Wer wird Millionär? bewirbt. Mit der sechsjährigen Lulu, die seit ihrem vierten Geburtstag Wikipedia-Artikel auswendig lernt, rechnen sie sich große Chancen auf einen hohen Gewinn aus. Ob das wohl gut geht?

Trubeliges Familienleben bei den Hackebarts und genial eingesprochen von Stefan Kaminski.

Markus Orths “Crazy Family - Die Hackebarts räumen ab“ Gelesen von Stefan Kaminski Hörcompany, ISBN-13 978-3-96632-076-4 Preis: 2 CDs 14 € Hier bestellen!

Was macht die Akademie für Kinder- und Jugendliteratur?

Die Deutsche Akademie für Kinder- und Jugendliteratur wurde am 15. Mai 1976 in Würzburg gegründet und hat seit vielen Jahren ihren Sitz in der fränkischen Weinstadt Volkach am Main. Im Jahr 2006, anlässlich des Jubiläums, bezog die Geschäftsstelle die barocken Räumlichkeiten des Schelfenhauses, das von Johann Georg Adam Schelf im Jahr 1719/20 erbaut wurde.

Zehn Bücher, die Sie Ihren Kindern vorlesen sollten Zehn Bücher, die Sie Ihren Kindern vorlesen sollten

Das Hauptziel der Akademie besteht darin, die deutschsprachige Kinder- und Jugendliteratur zu fördern, insbesondere durch die Zusammenarbeit von Wissenschaft und praktischer Arbeit im Bereich der Kinder- und Jugendbücher. Neben ganzjährigen Veranstaltungen und Projekten zur Vermittlung von Kinder- und Jugendliteratur im In- und Ausland zeichnet die Akademie herausragende Persönlichkeiten ihres Fachs sowie kinder- und jugendliterarische Werke aus. Die Ergebnisse ihrer Arbeit werden in Tagungsbänden, Broschüren sowie einem Online-Lexikon und auf ihrer Website sowie ihren Social-Media-Kanälen dokumentiert. Die Mitglieder der Akademie sind in allen Bereichen der Kultur, Politik und Wirtschaft tätig.

Bleiben Sie auf dem Laufenden zu Neuerscheinungen und Buchtipps mit dem kostenlosen Newsletter unseres Partners 24books.de.

Ein Musikbilderbuch: Jessica Courtney-Tickle „Peter Tschaikowsky – Dornröschen“

Zu den ausgewählten Kinder- und Jugendmedien gehört laut der Akademie auch eine App. In Monat Mai 2023 wurde das Musikbilderbuch „Peter Tschaikowsky, Dornröschen“ (werblicher Link) empfohlen, das bei Prestel junior erschienen ist, mit Illustrationen von Jessica Courtney-Tickle.

Jessica Courtney-Tickle „Peter Tschaikowsky – Dornröschen“ Ein Musikbilderbuch zum Hören 2022 Prestel junior, ISBN-13 978-3-7913-7533-5 Preis: 26 € Hier bestellen!

Für weitere Empfehlungen aus dem Kinder- und Jugendbuchbereich bietet sich das grandiose „Das Buch vom Dreck“ aus dem Gerstenberg Verlag an. Einige Titel, die gut zum Osterfest passen, sind hier zusammengestellt. Für Fans von Cornelia Funke steht die Neuerscheinung von „Das grüne Königreich“ an.

Rubriklistenbild: © Design Pics/Imago/Verlag Antje Kunstmann (Montage)