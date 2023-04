Nürnbergerin veröffentlicht mit 100 Jahren ihr erstes Buch

Erinnerungen festhalten, auf ein Leben zurückblicken, ein Buch schreiben. Dies hat Marianne Hofmann aus Nürnberg zum 100. Geburtstag erfüllt.

Wie beruhigend das Schreiben sein kann, eine Art Meditation, gleichzeitige Verarbeitung und Blick auf die zurückliegenden Jahrzehnte, haben Autoren in Interviews immer wieder betont. Im Alter von 100 Jahren ein erstes Buch zu verfassen, ist ein Schritt, den nur wenige Menschen schaffen, die immer vom Schreiben geträumt haben. Marianne Hofmann hat sich mit ihrem Gedichtband, mit dem passenden Untertitel „Gedichte einer Hundertjährigen“ diesen Traum erfüllt.

Die Nürnbergerin Marianne Hofmann hat mit 100 Jahren ihr erstes Buch „Das Leben lieben" veröffentlicht.

Gedanken, die ihr in den vergangenen Jahrzehnten durch den Kopf gegangen sind, hat sie in dem Gedichtband veröffentlicht. Auch der Klimawandel macht der 100-jährigen Autorin Sorgen, wie sie im Interview mit der Süddeutschen Zeitung verrät. Für sie sei es erschreckend, dass Menschen nach Naturkatastrophen alles verlören. Ihr Alter sieht sie hier nicht als Hindernis, sich nicht um die Natur und künftige Generationen Sorgen zu machen.

„Das Leben lieben – den Augenblick bewusst wahrnehmen“: Abwechslungsreiches Leben in Gedichten

Ihr Leben sei abwechslungsreich gewesen, als sie kurz nach dem Krieg nach Nürnberg kam. All diese Eindrücke hat sie in ihrer nun veröffentlichten Gedichtsammlung verarbeitet. Ob Biografie, Jahreszeiten, Feste, Feiertage oder Naturbeobachtungen, alle diese Themen finden in dem Band Beachtung. Natürlich seien auch Altersweisheiten enthalten, so die Autorin gegenüber der Süddeutschen Zeitung.

Doch was Gedichte wirklich so wunderbar macht, ist die Art und Weise, wie sie den Leser dazu bringen, die Welt um einen herum auf eine neue Art und Weise zu betrachten. Ein gutes Gedicht kann dazu führen, die kleinen Details und Nuancen des Lebens verstärkt wahrzunehmen, die oft übersehen oder als selbstverständlich angenommen werden. Die Schönheit der Welt und die Gedanken des Autors lassen sich durch Gedichte oftmals klarer darstellen.

Gedichte können auch eine starke emotionale Wirkung haben. Sie können den Leser dazu bringen, tiefe Gefühle wie Liebe, Verlust, Trauer und Freude zu erleben. Ein Gedicht kann trösten, oder beibringen, das Leben auf eine neue Art und Weise zu schätzen.

Wie Autoren ihre Ideen finden, kann man beispielsweise im Interview mit Thriller-Autor Vincent Kliesch und im Interview mit Johannes Groschupf nachlesen. Bei Marianne Hofmann kamen die besten Gedanken kurz vor dem Einschlafen. Sie habe die meisten Ideen dann zu Papier gebracht, als die Gedanken spazieren gingen. Am darauffolgenden Morgen wurden sie zu Papier gebracht. Nicht alles sei in früheren Jahren schwer gewesen. Zeit zum Nachdenken hätte es öfter gegeben als heute. Viele Senioren beschäftigen sich mit dem Schreiben und Lesen. So führte eine Australierin eine Buchliste mit Titeln, die sie in den vergangenen 80 Jahren gelesen hat. Oftmals kann die Buchsammelleidenschaft ungeahnte Ausmaße annehmen, wie eine Privatbibliothek mit 70.000 Büchern zeigt.

Marianne Hofmann „Das Leben lieben - den Augenblick bewusst wahrnehmen“ 2023, CMS Communications Verlag, ISBN-13 978-3-922075-17-2 Preis: Taschenbuch 16,90 €, 112 Seiten Hier bestellen!