Buch verfilmt: Dungeons & Dragons „Ehre unter Dieben“ jetzt im Kino

Von: Sven Trautwein

Dungeons and Dragons gehört seit Jahren zu den beliebtesten Rollenspielen. Jetzt kommt die Buchverfilmung „Ehre unter Dieben“ in die Kinos.

Eines der beliebtesten Rollenspiele seit Jahren ist „Dungeons and Dragons“. Unzählige Erweiterungen erschienen, seitdem das erste Pen & Paper-Rollenspiel 1974 das Licht der Welt erblickte. Ersonnen wurde es von Gary Gygax und Dave Arneson. 1983 wurde das Spiel auch in Deutschland herausgebracht und ein großer Erfolg. Nun wurde „Ehre unter Dieben“ für das Kino verfilmt.

Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben – Die Buchvorlage

Justice Smith, Hugh Grant, Sophia Lillis, Chris Pine und Rege-Jean Page beim Special Screening des Kinofilms Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben. © Future Image/Imago/Harper Collins (Montage)

Gerade die Drachenwelt, die auch in dem Film zum Tragen kommt, hat von Anfang an fasziniert. So können viele Drachenarten fliegen und zeigen sich intelligenter als Menschen. Im Spiel ist jeder Drachenart eines der fünf Elemente Kälte, Feuer, Erde, Wasser und Luft zugeordnet und es gibt verschiedene Spielwelten. Das sorgt im Buch und Film für viel Action und Heldenmomente.

Ein charmanter Dieb und eine Truppe bunt zusammengewürfelter Abenteurer begeben sich auf die Suche nach einem verloren geglaubten Relikt, doch in der Welt von Dungeons & Dragons lauern überall Gefahren auf sie.

Dungeons & Dragons: Beliebtes Rollenspiel auf der Kinoleinwand

1982 erschien „Labyrinth der Monster“ im Kino und war die direkte Romanverfilmung des Buches von Rona Jaffe. In den Jahren danach folgten eine Zeichentrickverfilmung und ein weiterer Kinofilm. „Ehre unter Dieben“ war bereits 2021 angekündigt worden. Der Kinofilm hat alles, was das jugendliche Publikum lieben wird: Drachen, eine Heldengeschichte, der Kampf Gut gegen Böse und vor allem Drachen. Mit dabei ist wieder unter anderem Hugh Grant, der den Schurken Forge in der Verfilmung spielt.

Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben

Das beliebte Rollenspiel Dungeon & Dragons kommt als fulminante Verfilmung in die Kinos. Der Kinostart in Deutschland ist für den 30. März geplant. Im Cast mit dabei Justice Smith, Hugh Grant, Sophia Lillis, Chris Pine und Rege-Jean Page.

David Lewman „Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben“ Das Buch zum Film 2023 Schneiderbuch / Harpercollins, ISBN-13 978-3-505-15115-6 Preis: gebunden 13 € Hier bestellen!