Buchquiz: Wie gut kennen Sie noch Ihre Lieblingskinderbücher?

Von: Jessica Bradley

Von Astrid Lindgren bis Michael Ende, Sie haben als Kind bestimmt einige Kinderbuchklassiker gelesen. Aber können Sie sich noch erinnern? Testen Sie Ihr Wissen in unserem Quiz. (Symbolbild) © SergeyNivens/Imago

Als Kind haben Sie bestimmt die Klassiker von Astrid Lingren bis Michael Ende verschlungen. Aber erinnern Sie sich noch an Details? Stellen Sie Ihr Wissen mit diesem Quiz unter Beweis.

Bücher für Kinder, die zu zeitlosen Klassikern avanciert sind, erzählen außergewöhnliche Geschichten. Diese Geschichten beflügeln die Fantasie und wecken die Freude am Lesen und an der Welt. Sie werden zu Lieblingsbüchern, die ein Leben lang begleiten. Aber erinnert man sich noch nach Jahren an Einzelheiten? Machen Sie bei unserem Buchquiz auf 24books.de mit und finden Sie es heraus.