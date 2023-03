Buchempfehlungen: Wie wichtig ist es, mehr Sachbücher zu lesen?

Von: Jessica Bradley

Teilen

Sie haben manchmal das Gefühl, nicht mitreden zu können? Diese fünf Sachbücher helfen Ihnen. Von neuer Sprache bis tierische Fakten.

Hinweis an unsere Leser: Bei einem Kauf über die enthaltenen Links erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Lesen Sie fünf Sachbücher, die Ihren Horizont ein bisschen erweitern. Von neuer Sprache bis zur Tierkommunikation, für Erwachsene und Kinder. Sachbücher haben den schlechten Ruf, trocken und langweilig zu sein, doch die heutigen Ausgaben können durchaus spannend sein.

LiES. Das zweite Buch: Literatur in einfacher Sprache

Wie Sie Ihr Allgemeinwissen ausbauen können: Lesen Sie mehr Sachbücher. (Symbolbild) © AlexanderLimbach/Imago

Gar nicht so leicht, es einfach zu machen. Literatur muss nicht kompliziert, verrätselt oder wortgewaltig sein, um ihre Wirkung zu entfalten. Auch einfacher Aufbau und Erzählungen können durchaus tiefgehend sein und berühren. Den ersten Teil können Sie hier entdecken. (werblicher Link)

Dass Literatur nicht kompliziert oder wortgewaltig sein muss, hat die erste Sammlung von Geschichten in einfacher Sprache gezeigt. Und dass wir alle etwas lernen können, wenn wir uns auf diese besondere Art zu erzählen einlassen. Hauke Hückstädt hat das Experiment fortgesetzt ...

Hauke Hückstädt „LiES. Das zweite Buch“ 2023, Piper, ISBN 13-978-3-492-07221-2 Preis: gebundenes Buch 20 €, E-Book 19,99 €, Seitenzahl: 256 (abweichend vom Format) Hier bestellen

Ein rassismuskritisches Alphabet: Von der SPIEGEL-Bestsellerautorin Tupoka Ogette

Was ist ein Ally oder was bedeutet Whitewashing? Tupoka Ogette hatte bereits auf Instagram viele interessierte Leser für dieses Alphabet und hat deshalb nun ein Buch darüber rausgebracht. Ein kleines Lexikon zum Nachschlagen und Denken.

Tupoka Ogette ist DIE deutsche Vermittlerin für Rassismuskritik – auf ihren vielen Plattformen erklärt sie ihrem Publikum täglich, was Rassismus bedeutet und wie wir ihm entgegentreten können. In »Ein rassismuskritisches Alphabet« ordnet sie jedem Buchstaben von A-Z einen Begriff rund um das Thema Rassismus zu, definiert und ordnet ihn anschließend ein. Anhand von Fragen der Autorin können die Leser*innen auf einer freien Seite das Thema vertiefen ...

Tupoka Ogette „Ein rassismuskritisches Alphabet“ 2022, cbj, ISBN 13-978-3-570-16640-6 Preis: Taschenbuch 15 €, E-Book 9,99 €, Seitenzahl: 128 (abweichend vom Format) Hier bestellen

Bleiben Sie auf dem Laufenden zu Neuerscheinungen und Buchtipps mit dem kostenlosen Newsletter unseres Partners 24books.de.

Die Sprache der Wale: Eine Reise in die Welt der Tierkommunikation

Faszinierende Ansätze und neue Möglichkeiten. Der Kommunikationssinn der Wale ist extrem ausgeprägt: Ihr vielfältiger Gesang entwickelt sich wie Sprache ständig weiter. Dank neuester Technologie gibt es inzwischen Möglichkeiten, Walgeräusche auch in entlegensten Gewässern aufzuzeichnen, mit künstlicher Intelligenz auszuwerten und Muster zu entdecken, die kein menschliches Ohr wahrnehmen würde. Doch das ist erst der Anfang. Tom Mustill zeigt, dass sich tatsächlich eine Revolution in der Tierkommunikation anbahnt - und was das für unsere Welt bedeuten könnte.

Nachdem er den Zusammenstoß mit einem Buckelwal nur knapp überlebt hat - das Video, wie dieser direkt vor ihm in die Höhe schießt und auf seinem Kajak landet, ging viral -, lässt Filmemacher Tom Mustill die Faszination nicht mehr los. Er besucht Wissenschaftler:innen und Expert:innen auf der ganzen Welt, sammelt unzählige Geschichten über Begegnungen zwischen Mensch und Wal und erkennt ...

Die zehn schönsten Buchhandlungen Europas Fotostrecke ansehen

Tom Mustill „Die Sprache der Wale“ 2023, Rowohlt, ISBN 13-978-3-498-00325-8 Preis: gebundenes Buch 24 €, E-Book 19,99 €, Seitenzahl: 400 (abweichend vom Format) Hier bestellen

Wer schläft, wer wacht in der Nacht?: Warum Giraffen eingeklappt schlafen und Kraken nicht schnarchen

Wissen Sie, wie unterschiedlich Tiere schlafen? Zum Beispiel Wale, die auch im Schlaf Luft atmen müssen, schaffen dies durch einen Halbseitenschlaf, bei dem eine Gehirnhälfte wach bleibt. Faszinierende Fakten für Kinder ab 8 Jahren, mit wunderschönen Illustrationen.

Welches Tier schläft am liebsten zusammengekuschelt mit der ganzen Familie und welches fällt im Schlaf nicht vom Himmel? Können Tiere auch träumen? Und schlafen eigentlich alle Lebewesen? Warum sind manche Tiere in der Nacht munter und andere nicht?

Beatrix Mannel „Wer schläft, wer wacht in der Nacht?“ 2022, Rowohlt, ISBN 13-978-3-499-00905-1 Preis: gebundenes Buch 20 €, Seitenzahl: 64 Hier bestellen

Bunt!: 14 Geschichten vom Verschiedensein und Zusammenhalten

Ein wichtiges Vorlesebuch für Kinder ab 5 Jahren. Mit tollen Kurzgeschichten, Sprachspielereien und kleinen Basteltipps.

»Stell dir einen Regenbogen mit nur einer Farbe vor! Langweilig, nicht wahr!« In unserer Anthologie werden Geschichten vom Verschiedensein und dem Finden von Gemeinsamkeiten erzählt. Immer durch den Gedanken geleitet: Alle Menschen sind verschieden und das ist gut und schön so. Unsere Geschichten haben einen positiven und ermutigenden Ansatz und wollen Diversität in den verschiedensten Bereichen der Gesellschaft widerspiegeln ...

Bunt!: 14 Geschichten vom Verschiedensein und Zusammenhalten 2023, Penguin Junior, ISBN 13-978-3-328-30198-1 Preis: gebundenes Buch 15 €, E-Book 9,99 €, Seitenzahl: 128 (abweichend vom Format) Hier bestellen