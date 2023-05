„Bridgerton“: Die Liebesromane zur beliebten Netflix Serie

Von: Jessica Bradley

Wir empfehlen Ihnen die neun Buchbände zur beliebten Netflix-Serie „Bridgerton“. © EverettCollection/Imago

Leserinnen und Leser, die von der Netflix-Serie „Bridgerton“ nicht genug bekommen können, haben auch die Möglichkeit, die neun Romane der Familien-Saga zu lesen. Diese bieten eine Fülle von Romantik und Intrigen

„Bridgerton“ ist eine US-amerikanische Fernsehserie, die am 25. Dezember 2020 auf Netflix uraufgeführt wurde. Die Serie wurde von Chris Van Dusen konzipiert und von Shonda Rhimes produziert und basiert auf der gleichnamigen Romanreihe von Julia Quinn. Im Frühjahr 2021 wurde bekannt gegeben, dass die Serie um weitere drei Staffeln verlängert wird. Die zweite Staffel wurde am 25. März 2022 veröffentlicht. Die romantische Familien-Saga ist nicht nur eine fesselnde Netflix-Produktion, sondern auch in Buchform ein faszinierendes Leseerlebnis. Lesen Sie auf 24books.de die gesamte Buchempfehlung.