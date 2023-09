Bloggermeinung: „Wir haben uns an die beliebtesten Bücher der Jugend gewagt – und es bitter bereut“

Von: Jessica Bradley

Bei BookTok dreht sich alles um Bücher. Autoren teilen in kurzen Videos ihre Rezensionen, Diskussionen und humorvolle Einblicke in ihre Lektüre.

BookTok ist in kurzer Zeit zu einem bedeutenden Pfeiler des Buchmarktes avanciert. Der erste BookTok-Award wird dieses Jahr auf der Frankfurter Buchmesse verliehen. Am Ende entscheidet der persönliche Geschmack und die Eingrenzung der Zielgruppe. Die Bestenliste der Bücher auf BookTok für den Juli 2023 spiegelt in etwa die dominierenden Genres wider.

Buchblogger der Seite watson.ch haben sich Buchtipps auf BookTok angesehen und haben ihre Meinungen dazu in einem Video formuliert. Ein Blick auf die sogenannten „gehypten“ und „hochgelobten“ Bücher zeigt, ob sie richtig liegen. Schreiben Sie uns gerne Ihre Meinung zu den aufgelisteten Büchern. Haben Sie sie gelesen?

In ihrer eleganten Wohnung hoch über den Dächern Manhattans beginnt Evelyn Monique ihre Geschichte zu erzählen. Es ist eine Geschichte von ihrem steilen Aufstieg in der männerdominierten Welt Hollywoods, den glanzvollen Jahren der Filmindustrie und einer heimlichen, leidenschaftlichen Liebe, deren Scheitern den Preis für ihren Erfolg forderte. Während die Erzählung sich ihrem Ende nähert, wird Monique sich schließlich bewusst, auf welch schmerzvolle Weise ihr Leben untrennbar mit dem eines Hollywoodstars verbunden ist.

Die einstige Hollywood-Filmikone Evelyn Hugo ist endlich bereit auszupacken und die Wahrheit über ihr schillerndes Leben und ihre skandalösen sieben Ehen zu erzählen. Sie fragt die Lokaljournalistin Monique Grant als Ghostwriterin an. Monique ist darüber mehr als erstaunt, schließlich hat sie seit Jahren keinen großen Artikel mehr geschrieben. Könnte das ihre Chance sein?

Für Colleen Hoover stehen ihre Leserinnen an erster Stelle. Seit ihrem Durchbruch mit „Weil ich Layken liebe“ hat sie eine immense Fangemeinde gewonnen. Als weltweit erfolgreichste Liebesromanautorin stürmen ihre Bücher regelmäßig die Bestsellerlisten. Im Jahr 2023 wurde sie sogar in die Liste der 100 einflussreichsten Menschen der Welt des „Time“-Magazins aufgenommen.

Als Lily Ryle kennenlernt, scheinen all ihre Träume wahr zu werden: eine neue Stadt, der erste Job und dann noch Ryle – attraktiv, wohlhabend und bis über beide Ohren in Lily verliebt. Vergessen ist Lilys schwierige Kindheit. Vergessen auch Atlas, ihre erste Liebe. Doch dann trifft Lily zufällig Atlas wieder, und auf einmal zeigt Ryle sich von einer Seite, die sie niemals von ihm erwartet hätte.

Mit Mut fasst Poppy sich ein Herz und bittet Alex, erneut in den Urlaub zu fahren, um offen über alles zu sprechen. Überraschenderweise stimmt er zu. Doch es bleibt eine unausgesprochene Wahrheit, die seit einem Jahrzehnt im Herzen ihrer vermeintlich perfekten Freundschaft verborgen liegt.

Eigentlich hat die abenteuerlustige Poppy in New York alles, was sie sich schon immer gewünscht hat. Wirklich glücklich war sie trotzdem seit jenem Sommer-Urlaub vor zwei Jahren nicht mehr, als sie zum letzten Mal mit ihrem besten Freund Alex verreist ist. Seitdem haben sie nicht mal mehr miteinander gesprochen.