Neues Buch: Cornelia Funke bringt „Das grüne Königreich“ heraus

Von: Sven Trautwein

„Herr der Diebe“ oder die „Tintenwelt“-Reihe machten Cornelia Funke international bekannt. Im April erscheint ihr neues Buch.

Cornelia Funke träumte lange Jahre vom Schreiben. 2002 sollte ihr Jahr werden, das alles im positiven Sinne auf den Kopf stellte. Durch einen Zufall konnte sie einen Vertrag mit einem englischen Verlag für „Herr der Diebe“ an Land ziehen, das ihr internationalen Erfolg einbrachte. Zahlreiche Auszeichnungen und Verfilmungen ihrer in viele Sprachen übersetzten Bücher folgten. Im April erscheint in der Verlagsgruppe Oetinger ihr neues Buch „Das grüne Königreich“.

Cornelia Funke „Das grüne Königreich“: Über das Buch

Bestsellerautorin Cornelia Funke bringt im April ihr neues Buch „Das grüne Königreich“ heraus. (Montage) © APress/Imago/Verlagsgruppe Oetinger

Neben ihren zahlreichen Veröffentlichungen findet Cornelia Funke, die vor wenigen Jahren aus den USA nach Italien zog, noch Zeit, sich sozial zu engagieren. Sie unterstützt beispielsweise die Bärenherz-Stiftung, die sich um Kinderhospize verdient gemacht hat. Zudem kämpft sie um die Erhaltung der biologischen Vielfalt weltweit. Das neue Buch, das von der Kraft der Magie und der Natur der Pflanzen erzählt, hat sie zusammen mit der Kräuterkundlerin Tammi Hartung verfasst. Die Illustrationen stammen von Franziska Blinde.

Die zwölfjährige Caspia muss den gesamten Sommer mit ihren Eltern in Brooklyn verbringen. Dabei hasst sie Großstädte, allen voran New York. Zu viele Menschen, zu laut, zu schmutzig. In dem Kinderzimmer des Apartments, das die Familie gemietet hat, steht eine Kommode, in der Caspia Briefe von einem blinden Mädchen entdeckt, das an der Seite ihres Botaniker-Vaters in den 50er und 60er Jahren die Welt bereiste und Pflanzen auf ihre ganz eigene Art beschrieb. Jeder Brief wird mit einem Pflanzenrätsel eröffnet. Und so macht Caspia sich auf die Suche, um die Rätsel zu lösen, und kommt dabei den unterschiedlichsten Pflanzen auf die Spur: Rose, Zimt, Löwenzahn, Bambus und vielen weiteren. Ganz nebenbei lernt sie die Orte und Menschen in ihrer neuen Nachbarschaft kennen ... und schlägt nach und nach Wurzeln an einem Ort, von dem sie es nie vermutet hätte.

Cornelia Funke bleibt umtriebig. In der vergangenen Zeit erschienen neuen Teile vom „Drachenreiter“ (werblicher Link) und „Reckless“ (werblicher Link). Für den Herbst ist mit „Die Farbe der Rache“ der vierte Band der Tintenherz-Reihe zu rechnen.

Cornelia Funke und Tammi Hartung „Das grüne Königreich“ 2023 Oetinger/Dressler, ISBN-13 978-3-7513-0106-0 Preis: Hardcover 18 €, E-Book 11,99 €, 208 Seiten (abweichend vom Format) Vorbestellen!

Cornelia Funke

Cornelia Funke ist die international erfolgreichste und bekannteste deutsche Kinderbuchautorin. Heute lebt sie in Volterra, Italien, doch ihre Karriere als Autorin und Illustratorin begann in Hamburg. Nach einer Ausbildung zur Diplom-Pädagogin und einem anschließenden Grafik-Studium arbeitete sie als freischaffende Kinderbuchillustratorin. Da ihr die Geschichten, die sie bebilderte, nicht immer gefielen, fing sie selbst an zu schreiben.