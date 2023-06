Morden al dente: Fünf Krimis, die in der Toskana spielen

Von: Sven Trautwein

Urlaub und ein spannender Krimi. Nirgendwo passt das so gut zusammen, wie in der italienischen Toskana. Wir stellen Ihnen fünf tolle Toskana-Krimis vor.

Die Toskana ist für viele Deutsche die perfekte Urlaubsregion. Ob hügelige Landschaften oder historische Städte, Kulinarik und Gastfreundschaft. Florenz mit seiner Kunst und Kultur oder mittelalterliche Dörfer abseits der Touristenpfade. Seit Jahren haben auch Krimis, die in der Toskana spielen, einen festen Platz in den Herzen der Leser. Wir stellen fünf spannende, neue und ältere, Titel vor.

Die Toskana gilt als eine der Lieblingsurlaubsregionen der Deutschen. Wir stellen Ihnen fünf Krimis aus der Gegend vor. © Wirestock/Imago/Ullstein (Montage)

Neuer Toskana-Krimi: Remy Eyssen „Trügerisches Lavandou“

Gerichtsmediziner Leon Ritter und seine Partnerin Isabelle Morell freuen sich auf die letzten Wochen des Sommers in Le Lavandou. Doch die Sonnentage werden überschattet, als eine Frau in heller Aufregung bei der Polizei auftaucht, um ihre beiden Kinder vermisst zu melden. Zunächst wird die Gegend durchkämmt in der Hoffnung, die beiden könnten weggelaufen sein. Doch schnell wird klar: Lucas und Louisa wurden entführt …

Remy Eyssen hat mittlerweile den neunten Band rund um den deutschstämmigen Gerichtsmediziner Leon Ritter geschrieben. Der ehemalige Journalist der Abendzeitung hat ein Gespür dafür, spannende Krimi-Unterhaltung in eine Urlaubsregion zu versetzen. Mit oder ohne einem Glas Rosé in der Hand ist der Krimi eine Leseempfehlung für alle, die gut und spannend unterhalten werden wollen

Remy Eyssen „Trügerisches Lavandou“ 2023 Ullstein, ISBN-13 978-3-864-93237-3 Preis: Paperback 14,99 €, 528 Seiten Hier bestellen!

Auftakt von Toskana-Krimis: Felicitas Mayall „Nacht der Stachelschweine“

Die Gruppe, die sich im alten Kloster von Montalcino einquartiert hat, wird von den Dorfbewohnern argwöhnisch beobachtet. Schließlich gehören deutsche Touristen an den Strand oder vor kunsthistorisch bedeutsame Gebäude. Doch diese acht Urlauber aus München suchen vor allem Ruhe, Besinnung und Selbsterfahrung. Deswegen sind sie hierher gekommen, in die flirrende Hitze der Toskana. Mit der Ruhe ist es allerdings schnell vorbei, als in einem nahen Waldstück eine Leiche gefunden wird.

Auch Felicitas Mayall hat mit der Ermittlerin Laura Gottberg neun Krimis geschrieben, die in der Toskana spielen und in dieser Aufzählung nicht fehlen dürfen. Auch wenn der Auftakt der Serie schon etwas zurückliegt, hat er nichts an seinem ursprünglichen Charme verloren. Die neun Bände sind unabhängig voneinander lesbar und sind die passende Urlaubsbegleitung für einen Toskana-Urlaub.

Felicitas Mayall „Nacht der Stachelschweine“ 2009 Rowohlt, ISBN-13 978-3-644-30031-6 Taschenbuch: 9,99 €, E-Book 5,99 €, 384 Seiten (abweichend vom Format) Hier bestellen!

Toskana-Klassiker: Rolf Dieckmann „Die Toskana-Verschwörung“

Robert Darling, ehemals NSA-Agent, Mathegenie und Codeknacker, hat sich in die Toskana zurückgezogen, um sich seiner Passion für Brettspiele widmen zu können. Nebenbei genießt er das dolce vita und die Flirts mit den Schönheiten des Landes. Doch dann zerstört ein rätselhafter Mord in der Nachbarschaft die Idylle.

Ein weiterer Klassiker der Toskana-Krimis ist „Die Toskana-Verschwörung“. Wer spannende Agenten-Krimis mit einem Toskana-Setting sucht, wird hier fündig. Leider ist das Buch nur noch gebraucht zu bekommen.

Rolf Dieckmann „Die Toskana-Verschwörung“ 2010 Lübbe, ISBN-13 978-3-404-16374-8 Preis: Taschenbuch - gebraucht, 398 Seiten Hier bestellen!

Neue Toskana-Krimis: „Toskanische Sünden“ von Paolo Riva

Alle zehn Jahre geschieht in den Hügeln der Toskana ein Naturschauspiel: Der Vollmond steht dann so hell am Himmel, dass er zum Greifen nah erscheint. Wunderschön sieht das aus – doch den älteren Bürgern von Montegiardino schwant Schlimmes, denn traditionell geht sich am Morgen nach diesem Schauspiel das ganze Städtchen an die Gurgel.

Paolo Riva versteht es, wie man Spannung und Atmosphäre kombiniert, um daraus einen unterhaltsamen Krimi zu zaubern. Ob vor, während oder nach dem Toskana-Urlaub: „Toskanische Sünden“ gehört auf alle Fälle mit auf die Leseliste.

Paolo Riva „Toskanische Sünden“ – Commissario Lucas zweiter Fall 2023 Hoffmann und Campe, ISBN-13 978-3-455-01433-4 Preis: Taschenbuch 18 €, E-Book 14,99 €, 236 Seiten (abweichend vom Format) Hier bestellen!

Klassischer Toskana-Krimi: Laura Fiore „Siena Carciofine und die Toten im Weinberg“

Schon lange träumt Siena davon, Ermittlerin zu werden. Die zwei Toten, die unweit vom Haus ihrer Nonna in den Weinbergen der Toskana gefunden werden, kommen ihr da gerade recht. Endlich passiert mal etwas! Nicht ganz so gelegen kommt Siena hingegen, dass sie plötzlich selbst zu den Verdächtigen zählt.

Ein flüssig zu lesender Toskana-Krimi mit einer sympathischen Hauptfigur. Es ist nahezu süffig, wie ein guter Rosé und lässst sich daher sehr gut in der Urlaubszeit lesen. Ein Cozy-Crime vom Anfang bis zum Schluss!

Laura Fiore „Siena Carciofine und die Toten im Weinberg“ 2022 Harper Collins, ISBN-13 978-3-749-90332-0 Preis: Taschenbuch 12 €, E-Book 3,99 €, 352 Seiten (abweichend vom Format) Hier bestellen!

