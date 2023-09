Autorin des Andachtsbuchs „Jesus Calling“ ist im Alter von 77 Jahren gestorben

Von: Jessica Bradley

Die Autorin von „Ich bin bei dir“, Sarah Young, ist bereits am 01. September 2023 verstorben, so HarperCollins Christian Publishing.

Die literarische Welt trauert um eine herausragende Autorin, deren Worte Trost und Inspiration in die Herzen von Millionen Menschen auf der ganzen Welt brachten. Sarah Young, die mit ihrem Bestseller „Jesus Calling“ (deutsche Ausgabe: „Ich bin bei dir“) eine bewegende Verbindung zwischen Gläubigen und ihrem Glauben schuf, ist im Alter von 77 Jahren verstorben.

Beeindruckende Verkaufszahlen: „Jesus Calling“ in über 35 Sprachen über 45 Millionen Mal verkauft seit 2004

Sarah Young war mehr als nur eine Autorin, sie war eine Wegbereiterin für spirituelle Erweckung und Glaubensvertiefung. Ihr Werk „Jesus Calling“ wurde 2004 veröffentlicht und hat sich seither mehr als 45 Millionen Mal in über 35 Sprachen verkauft. Es ist schwer, die Reichweite und Bedeutung ihres Schaffens zu erfassen, da es zahllose Leser auf der ganzen Welt berührt hat.

Ihr Schreibstil war geprägt von Einfachheit und Echtheit, und genau das machte ihre Botschaft so kraftvoll. In ihren täglichen Andachten, die aus der Perspektive Jesu Christi geschrieben waren, fanden Menschen Trost, Hoffnung und spirituelle Erneuerung. Sarah Young verstand es meisterhaft, die persönliche Beziehung zu Gott in Worte zu fassen und den Lesern ein Gefühl der Nähe zu ihrem Glauben zu vermitteln.

Sarah Young war viele Jahre als Missionarin in Japan und Australien tätig. Zuletzt lebte sie wieder in den USA und arbeitete bei „Mission to the World“.

