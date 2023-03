„Auferstanden, oder?“ Der große Faktencheck zur Ostergeschichte von Simone und Claudia Paganini

Von: Jessica Bradley

Passend zur Osterzeit können Sie sich mit dem Buch „Auferstanden, oder?“ mit der Geschichte hinter dem Osterfest beschäftigen.

Hat es eine Auferstehung wirklich gegeben? Was wir wissen, ist das es durchaus Personen und Dinge gegeben hat zu der damaligen Zeit. „Auferstanden, oder?“ von Simone und Claudia Paganini geht der Sache noch mal auf den Grund.

„Auferstanden, oder?“ Der große Faktencheck zur Ostergeschichte: Über das Buch

Ein Faktencheck zur Ostergeschichte: Eine spannende Zeitreise von Simone und Claudia Paganini (Montagebild) © AndreasFranke/Imago/GütersloherVerlagshaus

Wer kann dieser Judas gewesen sein, der Jesus verraten haben soll? Was hat es mit Pontius Pilatus auf sich und wie muss man sich einen Prozess und eine Kreuzigung vorstellen? Welche Vorstellungen gab es vom Tod und dem Danach? Diese Fragen werden im Buch bearbeitet.

Beschreiben die Berichte von der Auferstehung Jesu ein wahres Ereignis? Wir wissen es nicht. Was wir aber wissen: Die Passionsgeschichten standen in einem krassen Widerspruch zu dem, was die Menschen zur Zeit Jesu glaubten. Niemand erwartete einen Messias, der starb und auferweckt wurde ...

„Auferstanden, oder?“ Der große Faktencheck zur Ostergeschichte: Fazit

Eine spannende und interessante Sichtweise auf die größten, christlichen Feiertage. Am Ende ist es der Glaube, der entscheidet, was wir denken. Lesenswert für alle, die etwas in die Tiefe gehen möchten.

Simone und Claudia Paganini „Auferstanden, oder?“ 2023, Gütersloher Verlagshaus, ISBN 13-978-3-579-06230-3 Preis: Taschenbuch 18 €, E-Book 12,99 €, Seitenzahl: 208 (abweichend vom Format) Hier bestellen

Simone und Claudia Paganini

Dr. Simone Paganini, geb. 1972, studierte katholische Theologie in Florenz, Rom und Innsbruck. Nach Stationen in Wien und München ist er seit 2013 Professor für Biblische Theologie an der RWTH Aachen. Er hat auf Science Slams schon ein großes Publikum begeistert und erfolgreiche Sachbücher veröffentlicht.

Dr. Claudia Paganini, geboren 1978, wurde nach einem Studium der Theologie und Philosophie 2005 mit einer kulturphilosophischen Arbeit promoviert. 2001 publizierte sie ihren ersten Roman, dem weitere literarische Veröffentlichungen folgten. Derzeit ist Claudia Paganini an der Hochschule für Philosophie in München als Professorin für Medienethik tätig.