Deutschlands Grundschüler lesen schlechter als 2016

Von: Sven Trautwein

Teilen

Eine neue Lese-Studie bestätigt nur mittelmäßiges Leseverhalten bei deutschen Schülern. (Symbolfoto) © stock&people/blickwinkel/Imago

Immer mehr Kinder haben Schwierigkeiten beim Lesen. Wenn Kinder nicht richtig lesen können, fehlt ihnen die grundlegende Grundlage für ihre weitere schulische Entwicklung.

Mehr zum Thema Neue Iglu-Studie: Ein Viertel aller Grundschüler kann nicht richtig lesen

Die Lesekompetenzen der Grundschulkinder in Deutschland liegen im internationalen Vergleich lediglich im Durchschnittsbereich und sind sogar schlechter als im Jahr 2016. Diese beiden enttäuschenden Erkenntnisse stammen aus der internationalen Untersuchung zur Lesekompetenz in der Grundschule (Iglu). Was das genau bedeutet, lesen Sie auf 24books.de.