Die zehn tollsten Buchanfänge von Klassikern

Von: Sven Trautwein

Die ersten Sätze eines Buches wecken das Interesse, machen neugierig und sorgen für Spannung. Wir stellen die zehn schönsten vor. © Andreas Berheide/Shotshop/Imago

Neugierde, Spannung und sie ziehen uns in das Buch hinein. Die ersten Sätze machen Lust auf mehr. Die schönsten zehn stellen wir Ihnen hier vor.

Der erste Satz eines Buches hat eine magische Kraft. Er zieht den Leser in die Geschichte hinein, weckt die Neugierde und lässt den Leser in eine neue Welt eintauchen. Buchanfänge sind von großer Bedeutung, denn sie prägen den ersten Eindruck und entscheiden oft darüber, ob wir weiterlesen oder das Buch beiseitelegen. Doch was macht einen guten Buchanfang aus? Dies stellen wir Ihnen auf 24books.de vor.