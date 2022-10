Braunkehlchen ist „Vogel des Jahres“ 2023

Das Braunkehlchen verbringt den Winter südlich der Sahara. © Patrick Pleul/zb/dpa

1987 war es schon einmal zum „Vogel des Jahres“ gekürt worden. Nun kommt der Titel für das Braunkehlchen wie gerufen, denn der kleine Singvogel hat die Aufmerksamkeit dringend nötig.

Berlin/Hilpoltstein - Das Braunkehlchen ist „Vogel des Jahres“2023. Mit rund 43 Prozent der Stimmen setzte es sich mit großemVorsprung gegen Feldsperling, Neuntöter, Trauerschnäpper undTeichhuhn durch, wie der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) und derbayerische Landesbund für Vogel- und Naturschutz (LBV) am Donnerstag (27. Oktober) verkündeten. 1987 trug der kleine Singvogel diesen Titel schon einmal.

Es ist das dritte Mal, dass die beiden Naturschutzverbände zur Wahldes Jahresvogel aufgerufen hatten. Diesen küren Nabu und LBV seit1971, doch in der Vergangenheit suchten die Fachleute den Vogel aus.Nun treffen diese nur noch eine Vorauswahl. Fast 135.000 Menschenbeteiligten sich demnach in diesem Jahr an der Wahl im Internet.

Stark gefährdete Vogelart

Diese hätten mit dem Braunkehlchen diesmal einer europaweit starkgefährdeten Vogelart die für sie so dringend nötige Aufmerksamkeitverschafft, teilten Nabu und LBV mit. Das Braunkehlchen leide unterder intensiven Landwirtschaft, denn es brauche artenreiche Wiesen undBlühstreifen. In Deutschland leben nach Angaben derNaturschutzverbände noch 19.500 bis 35.000 Brutpaare, Tendenz starksinkend.

Das Braunkehlchen hat seinen Namen von seiner braun-orangen Brust undKehle. Es mag feuchte Wiesen, Brachen und Feldränder - vor allem,wenn auf diesen einzelne Büsche, hohe Stauden oder Zaunpfähle stehen.Dort lässt sich der 12 bis 14 Zentimeter große Vogel nieder, um zusingen oder Jagd auf Insekten zu machen.

Den Winter verbringt das Braunkehlchen südlich der Sahara. Bereits imSeptember hat es sich auf die mehr als 5000 Kilometer lange Reisegemacht. Im April kehrt es wieder in den Norden zurück. dpa