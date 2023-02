Schwarze Punkte auf Windschutzscheibe: Das ist ihr Zweck

These auf YouTube

Fast jeder hat sich im Auto schon mal gefragt: Was sollen nur die kleinen, schwarzen Punkte auf der Frontscheibe? Ihr Zweck ist vor allem technischer Natur.

Ein dicker schwarzer Streifen, aus dem kleine, ebenfalls dunkle Punkte entweichen: Auf fast jedem Auto ist dieses Phänomen auf der Windschutzscheibe zu sehen – doch was hat es nur damit auf sich?

Windschutzscheibe: Was hat es mit dem schwarzen Streifen und Punkten auf sich?

Tatsächlich haben sich die Fahrzeugkonstrukteure etwas dabei gedacht. Der dicke schwarze Streifen, von dem die schwarzen Punkte ausgehen, nennt sich Siebdruckrand und besteht aus einer eingebackenen Keramikfarbe.

Er erfüllt im Wesentlichen mehrere Zwecke: Vor allem soll er das Klebematerial, das die Scheibe mit der Karosserie zusammenhält, abdecken. Ansonsten drohen UV-Strahlen aus dem Sonnenlicht dieses zu zerstören. Dann würde die Dichtung am Glasfenster porös werden und die Scheibe (die man im Übrigen so gut sauber bekommt) sich aus ihrem Gefüge lösen. Darüber hinaus ist so auch der aufgetragene Kleber oder etwaige Reste nicht zu sehen, was schließlich nicht besonders schön aussehen würde.

Schwarze Punkte auf Auto-Frontscheibe: Verhindern sie ein Platzen des Glases?

Einen besonderen Grund für das gepunktete Muster gibt es übrigens nicht. Dieses wurden vor allem aus ästhetischen Gründen gewählt - sie dienen also nur dazu, die Übergänge der Befestigung zu kaschieren und sollen den optisch massiven Eindruck des schwarzen Siebdruckrandes etwas abmildern und harmonischer gestalten.

Eine spezielle These verbreitet darüber hinaus der YouTuber Zack D. Films: Er argumentiert, dass sich der tiefschwarze Rand in der Sonne stark aufheizt – und das Glas der Scheibe wegen des großen Temperaturgefälles platzen könnte. Die Punkte sorgen demnach für einen sanften und damit sicheren Übergang.

Für diese Erkenntnis gab es bereits eine Million Likes, und einige Tausend Kommentare zu ihrem Sinn und Zweck. „Der Typ macht die Community jeden Tag schlauer“, lobt einer, ein anderer meint: „Antwort auf eine Frage, von der ich nicht wusste, dass ich sie hatte.“

