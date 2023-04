Warnsignale im Auto: Wann Sie besser schnell anhalten sollten

Von: Sebastian Oppenheimer

Teilen

Auf der Armaturentafel leuchtet ein Warnsymbol: Kann man noch weiterfahren oder soll man anhalten? Eine einfache Faustregel gibt Orientierung.

In einen Stau scheint man immer genau dann zu geraten, wenn man es am wenigsten gebrauchen kann. Ganz ähnlich kommt es einem meist mit Defekten am Auto vor: Ausgerechnet jetzt! Die Gefahr: Ploppt auf der Armaturentafel eine Warnleuchte auf, wenn man es eilig hat, neigt man dazu weiterzufahren. Bis zum Ziel beziehungsweise zur Werkstatt wird es schon noch gehen. Bei manchen Fehlern ist das tatsächlich der Fall – doch es gibt auch einige Warnleuchten, bei denen man das Auto abstellen sollte. Und zwar ziemlich schnell.

Warnsignale im Auto: Wann Sie besser schnell anhalten sollten

Doch wann sollte man nun besser stehen bleiben? Im Grunde lassen sich die Leuchtsymbole in der Armaturentafel ganz einfach wie bei einer Ampel lesen: Grün bedeutet alles in Ordnung, freie Fahrt. Bei Gelb ist Vorsicht geboten, man sollte zumeist zügig eine Prüfung vornehmen beziehungsweise zeitnah eine Werkstatt aufsuchen. Bei Rot dagegen wird es kritisch, jetzt sollte schnell gehandelt werden. Ob man sofort stehenbleiben sollte, entscheidet aber letzten Endes das betreffende Symbol. Generell wichtig: Aufschluss über das Problem, das eine Warnleuchte anzeigt, gibt immer die Betriebsanleitung des Wagens – nicht bei jedem Fahrzeug haben die Symbole exakt die gleiche Bedeutung.

Die Bedeutung der Warnleuchten im Auto sollte man kennen – im Notfall hilft die Betriebsanleitung. (Symbolbild) © Armin Weigel/dpa

Kontrollleuchten im Auto: Nicht jedes rote Symbol bedeutet, dass man schnell stoppen muss

Nicht jede rote Leuchte bedeutet, dass man sofort anhalten muss – ein Beispiel ist der Gurt-Warner: Leuchtet er auf, weist das nicht auf einen Defekt hin, sondern darauf, dass ein Passagier nicht angeschnallt ist, das muss er natürlich dann sofort nachholen – Ausnahmen bei der Anschnallpflicht gibt es nur in wenigen Fällen. Ganz anders sieht es beispielsweise bei der Thermometer-Warnleuchte aus: Geht diese an, droht der Motor zu überhitzen. Jetzt heißt es: Bei der nächstmöglichen Gelegenheit anhalten und das Aggregat abkühlen lassen. Erst nach dem Abkühlen lässt sich überprüfen, ob zu wenig Kühlflüssigkeit im System ist – zuvor droht Verbrühungsgefahr. Sollte zu wenig Kühlmittel vorhanden sein, kann man oft Leitungswasser auffüllen – ob das möglich ist, verrät die Betriebsanleitung.

Rätselhafte Verkehrszeichen: Zehn Schilder, deren Bedeutung nicht jedem klar ist Fotostrecke ansehen

Noch mehr spannende Auto-Themen finden Sie im kostenlosen Newsletter von unserem Partner 24auto.de.

Kontrollleuchten im Auto: Leuchtet die Ölkanne rot auf, wird‘s kritisch

Zügiges Handeln ist auch empfohlen, wenn eine rote Ölkanne mit einer Wellenlinie darunter angezeigt wird: Dann sollte man schnellstens den Ölstand prüfen – allerdings erst, wenn nachdem man einige Minuten nach dem Abstellen des Wagens abgewartet hat, wie der TÜV Nord erklärt. Ist dagegen nur eine rote Ölkanne zu sehen, kann es bereits zu spät sein, warnt der ADAC. Dann ist der Motoröldruck zu niedrig und es muss Öl nachgefüllt werden – oft ist anschließend sogar ein Werkstattbesuch notwendig.

Zudem gibt es Symbole, die mehrere Bedeutungen haben können, wie der Automobilklub erklärt. Zum Beispiel das rote Ausrufezeichen in einem Kreis. Bei so gut wie jedem dürfte das schon mehr als einmal aufgeleuchtet haben: Denn es zeigt an, dass die Handbremse noch angezogen ist. Sollte es allerdings immer noch leuchten, wenn die Handbremse gelöst ist (im Winter kann sie auch mal eingefroren sein), kann es sehr gefährlich werden: Denn die Leuchte kann auch auf ein drohendes Bremsversagen hinweisen, weil die Bremsflüssigkeit gesunken ist oder aber die Bremsbeläge bereits komplett abgefahren sind.

Kontrollleuchten im Auto: Auch gelbe Symbole nicht ignorieren

Doch auch gelbe Kontrollleuchten sollte man nicht ignorieren. Hier einige der Gängigsten:

Motorblock-Kontrollleuchte: Für das Aufleuchten gibt es viele mögliche Gründe – unter anderem kann beispielsweise ein Marderbiss an einem Kabel Schuld sein. Hier hilft in der Regel nur der Besuch in einer Werkstatt.

ESP-Kontrollleuchte (Auto mit Schlangenlinien): Leuchtet dieses Symbol dauerhaft, ist das Elektronische Stabilitätsprogramm (ESP) ausgeschaltet – oder aber defekt.

Reifenkontrollleuchte (Reifen mit Ausrufezeichen): Generell bedeutet dieses Symbol, dass etwas mit dem Reifendruck nicht in Ordnung ist. Allerdings besteht auch die Möglichkeit, dass beispielsweise die Luftdrucksensoren nicht kalibriert sind. Im Zweifelsfall hilft auch hier ein Blick in die Betriebsanleitung. Auch wer keine Sensoren hat, sollte bei bestimmten Anzeichen vorsichtig sein, die auf eine Reifenpanne hindeuten.